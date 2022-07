La polémica por la extradición de Caro Quintero, el tren maya y todo sobre la mañanera de AMLO

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo. Estamos iniciando la semana y estamos de bien y de buenas.

Vamos a iniciar, como todos los lunes, con el doctor Ricardo Sheffield, para que nos diga cómo están los precios de los alimentos y también de los energéticos, el Quién es quién en los precios.

Y también le encomendamos, aunque fue con muy poco tiempo, que indagara, investigara sobre los que cobran más que el presidente, porque se ampararon o no les importó lo que establece la Constitución, entonces, vamos a transparentar.

Adelante.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Muy buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los energéticos. La gasolina regular tuvo un precio, la semana pasada, promedio en México de 22 pesos con tres centavos por litro, la gasolina Premium de 23 pesos con 98 centavos y el diésel de 23 pesos con 36 centavos. Esta semana hay incentivo fiscal del 100 por ciento, no se paga el IEPS ni en gasolina ni en diésel.

Al corte del 21 de julio teníamos el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo en 95 dólares con 18 centavos por barril.

Las tres marcas que dieron más cara la semana pasada fue Akron, Redco y Windstar, mientras que las que las tres que fueron aliados de los consumidores fue Total, G500 y Orsan.

Vamos a verlo por las regiones. El precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos para la gasolina regular en Solidaridad, Quintana Roo, es de franquicia Pemex, 23 pesos con 57 centavos, estos angelitos le están ganando tres pesos con 39 centavos a cada litro, muy alto comparado con los 16 centavos que le gana franquicia Pemex, la misma franquicia, pero en Veracruz, Veracruz, 20 pesos con 65 centavos por litro.

En la gasolina Premium, el precio más alto con el margen con más alto lo encontramos en Mobil, en San Pedro Garza García, en Nuevo León, 25.99 el litro, tres pesos 49 centavos de margen, comparado con los 20 centavos de margen de franquicia Pemex en Baja California Sur, en La Paz, dando un precio en consecuencia más bajo, 23 pesos con cinco centavos el litro precio al público.

Por último, en el diésel, en franquicia Pemex, el precio más alto, 24 pesos con 77 centavos en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, con un margen de tres pesos 17 centavos por litro, mientras que Mobil en Altamira, Tamaulipas, con un precio al público de 22 pesos 39 centavos tiene un margen de 15 centavos.

En el tema de verificaciones, recibimos a través de la app de Litro por Litro, que los invitamos, las invitamos a que lo sigan utilizando, tuvimos 304 denuncias, es el modo donde recibimos las denuncias en Profeco. Hicimos 338 visitas y/o verificaciones.

Dos gasolineras no se dejaron verificar, seguro no están dando litros completos. Esto fue en Maravatío, en Michoacán, Auto Servicio Mir-Sot; y en Apaseo El Grande, Guanajuato, allá mis paisanos en Prolongación Juan Aldama tampoco se dejaron verificar, segurito están de menos en los litros.

La gasolina regular la más barata sin tomar en cuenta el margen, 20 pesos con 29 centavos en Soriana en Tampico, Tamaulipas, 20.39 en franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas. Ahora precios bajos en Tamaulipas, muy bien.

Más caras, en Arcelia, Guerrero, 24 pesos con 60 centavos por litro de franquicia Pemex y 24 pesos con dos centavos en Buenavista, Michoacán.

La más barata de la Premium, 21.89, de franquicia Pemex también en Altamira, Tamaulipas; y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas.

Las más caras, Shell muy pasados de rosca en Naucalpan, Estado de México, 26 pesos con 79 centavos, pero muy buenas opciones alrededor, para qué ir ahí, 26 pesos con 50 centavos de franquicia Pemex en Guadalajara, Jalisco.

El diésel, la más barata 22 pesos 19 centavos Coatzacoalcos, Veracruz, esto es de BP; y 22 pesos 40 centavos de Mobil, en Altamira, Tamaulipas.

La más cara, 25.99 de Carvel, en Allende, Chihuahua y 25.99 en esta gasolinera carera del 76, en Hermosillo, Sonora.

Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios que aprecian mucho las consumidoras y consumidores en nuestro país, que no lo cobren, que esté bien limpio.

El 20 de julio, ese día, haciendo corte al precio internacional del gas LP y convirtiéndolo a kilos y a pesos, tenemos que fue de 26 pesos con 15 centavos, mientras que el promedio de las145 regiones en nuestro país fue de 24 pesos con 36 centavos por kilo.

Ese mismo día, 13 pesos con 96 centavos por litro, mientras que el promedio en México en las 145 regiones 13 pesos con 13 centavos.

Seguimos encontrando quién da por abajo del precio máximo de su región, que son aliados de los consumidores. Gas Premium, en Tepeji del Río, Hidalgo, 12 pesos con 33 centavos por litro, mientras que el precio máximo es de 13 pesos 68 centavos, más de un peso por abajo del precio máximo, muy bien por ellos. Y Flama Azul, en Concepción Buenavista, Oaxaca, con un precio al público de 23 pesos con cinco centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 48 centavos, un peso 40 centavos menos por kilo.

Y realizamos 758 verificaciones o visitas en el tema de gas LP, tres con infracción, las tres por básculas que estaban descalibradas, menor los problemas en esta semana y absolutamente todos cumpliendo con el precio máximo establecido para su región y, como vimos, incluso algunos cuantos por abajo del precio máximo.

Vamos a ver ahora la canasta de los 24 productos básicos de Profeco en esta semana, las dos que tuvieron más presión, que aparte no se entiende muy lógico, la papa, que se está permitiendo por primera vez importarla y la cebolla, que está con buena cosecha en este momento en el país; sin embargo, alto el precio en estos dos productos.

Se ha mantenido estable el Índice Nacional de Precios al Consumidor en lo que respecta a bebidas y alimentos, aunque tuvimos en esta semana pasada un ligero aumento en la canasta de estos 24 productos, tanto en el precio mayor como en el precio menor, principalmente debido a la cebolla y a la papa, como ya mencioné.

Vamos a ver en la zona centro del país que el precio más caro para estos 24 productos lo encontramos en La Comer de Querétaro, Querétaro, tiene el paquete en mil 76 pesos con 50 centavos, todavía por debajo de los precios más altos que llevamos a ver arriba de los mil 100 pesos en esta zona, ahorita mil 76 pesos 50 centavos el precio más alto. Y en Soriana, Coacalco, en el Estado de México, el precio más bajo 948 pesos con 75 centavos, más de 100 pesos de diferencia, sí conviene buscarle.

Y vamos a ver ahora la zona centro norte, en donde en Zacatecas, Zacatecas, en Walmart encontramos el paquete al precio más caro de la región, mil 96 pesos con 60 centavos, mientras que en Chedraui de La Paz, Baja California, tenemos el más barato de la zona a 944 pesos con 80 centavos.

La zona norte en Tampico, Tamaulipas, Chedraui es la opción más cara, mil 172 pesos con 30 centavos. Vamos a dar más barato, Chedraui. Sí lo hacen casi todo México, ayuden también en la zona norte.

Y la opción más barata, una cadena regional, principalmente presente en Nuevo León que es Merco Aramberri; muy bien por ellos, que en Monterrey, Nuevo León, tienen el paquete en 912 pesos con 20 centavos.

Y vamos por último a ver la zona sur sureste, en donde en Central de Abastos de Villahermosa está el precio más caro, ojalá y lo vuelvan a bajar como lo tenían antes, fueron durante muchas veces la opción más barata del sureste, mil 75 pesos con 30 centavos; mientras que en Chedraui de Campeche es el más barato, para que vean que sí se puede, Chedraui, échenle la mano también al norte, 953 pesos con 60 centavos.

Y siguiendo las instrucciones del señor presidente en lo que nos solicitó que analizáramos, hicimos el análisis basado 100 por ciento en fuentes públicas, ahí tenemos las citas de todas las diversas páginas en las que ustedes, cualquiera de ustedes puede hacer esta investigación y ojalá más de una periodista, de un periodista se anime a echarme la mano para seguir investigando esto más a fondo, porque en algunos casos se pone más complicado que en otros.

Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor presidente. Y esas son Cofece, Banco de México, deberían de poner el ejemplo los del Banco de México, Inegi, INE y el IFT de telecomunicaciones. Por eso los pusimos en dos columnas:

Una columna en verde, que son los que cumplen con la ley, que cumplen con la Constitución, porque así está establecido en el artículo 6, ‘ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación’.

Entonces, vamos a ver los que cumplen y los que no cumplen. Es el mensual después de impuestos, el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y nos lo podemos gastar en lo que ocupemos gastarlo. Entonces, es después de impuestos.

Va incluido y prorrateado a lo largo del año, porque es mensual, el aguinaldo, la prima vacacional. Lo hicimos de esta manera porque en muchos lugares tienen bonos trimestrales, bonos anuales y muchas cositas curiosas que a final de cuentas es dinero que tú lo recibes como funcionario y lo puedes gastar en lo que quieras.

Para entenderlo y comparar peras con peras y manzanas con manzanas, lo sumamos todo y lo dividimos entre los 12 meses del año después de impuestos.

Y el sueldo del señor presidente es de 136 mil 700 pesos. Gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En consecuencia, pues se está cumpliendo, porque no gana más.

Los secretarios de Estado, 135 mil 400.

Luego, podemos ver cómo el director del Conacyt, 132 mil 400.

El de la Comisión Federal de Electricidad, el director general, 132 mil pesos mensuales, ya netos.

Director general de Fomento Minero, 131 mil 700.

Mi compañero director del IMSS, 131 mil 600.

De Condusef 128 mil 800.

Del Instituto Nacional de las Mujeres, 128 mil 200.

Nafin, 127 mil.

Del Servicio Postal Mexicano, 125 mil 400.

El director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, 125 mil 400. Eso sí es de subrayarlo, porque es la empresa más importante que tenemos en México, del gobierno y esos sueldos estaban, pero en la luna, ganaban más que ni las empresas internacionales, que ganan bastante, bastante más.

El senador gana 125 mil 100 pesos.

El director general de Fonacot, 124 mil 800.

Su servidor, 124 mil 800 también.

El director general del Instituto Mexicano del Petróleo, 124 mil 100.

Un diputado, si es el presidente de la Junta de Coordinación Política, gana 97 mil 900, mientras que los demás diputados federales un poquito abajo, mil pesos abajo, 96 mil 900.

Eso es lo que finalmente reciben las funcionarias, los funcionarios.

Pero vamos a ver ahora el consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el presidente.

El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500.

Un ministro de la Suprema Corte, 284 mil 500.

La gobernadora del Banco de México, amparada y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248 mil 500.

El consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240 mil 500, poquito abajo del doble.

La Cofece, 206 mil 500, aunque ahorita está vacante.

El IFT, 197 mil 700, el comisionado presidente.

Ciento cincuenta y un mil trecientos la comisionada presidenta del INAI.

Ciento cuarenta y nueve mil setecientos del Inegi, la titular.

Ciento cuarenta y seis mil seiscientos el fiscal general de la República, ligeramente arriba del presidente.

Y también, ligeramente arriba del presidente el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Amparados cinco instituciones. Y vamos a continuar, por instrucciones del señor presidente, indagando más a fondo en este tema para irles presentando las actualizaciones. Ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación ya se hayan ajustado a cumplir con la ley.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues adelante. Compañera, dos, tres, cuatro. Ah, faltan los videos, pero ya quedamos, ustedes cuatro, cinco y seis, ya, a ver si llegamos allá, sí llegamos.

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte de avances, 25 de julio de 2022.

En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, se construyen cunetas a un costado del terraplén para encauzar el agua que caiga sobre la plataforma de vía hasta la obra de drenaje transversal más cercana. Con ello se evitarán encharcamientos o inundaciones para el libre paso del tren.

En el tramo 1 también avanza la construcción de más de 50 pasos ganaderos y agrícolas, los cuales permitirán la conexión entre ejidos y garantizarán la realización de actividades primarias de la región.

En el tramo 2 continúan los trabajos de cimentación y construcción de la base de montaje para la estación Edzná. Además, sigue el acopio de durmientes y balasto para el tendido de la vía.

También se cuenta con el arribo de placas para la construcción del paso inferior vehicular, que beneficiará a las comunidades campechanas de Hool, Tixmucuy, Edzná y Ruiz Cortines.

En el Tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Kopomá, en Yucatán, continúa la colocación de riel sobre los durmientes y la primera capa de balasto.

En el Tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, inició la construcción del muelle Beacón, destinado al servicio del Tren Maya. En este muelle se recibirán de manera simultánea hasta 20 mil toneladas de balasto con el atraque de dos barcazas, lo cual agilizará el suministro de este material indispensable para la vía.

También continúa la construcción de un viaducto que contempla la edificación de tres pasos inferiores vehiculares que conectaran destinos como Mérida, Tizimín e Izamal.

Ya son más de 114 mil empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya.

El Tren Maya avanza.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ‘SANTA MARÍA’)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa.

La presa tiene un avance físico del 57.2 por ciento.

En la zona de captación del Túnel 3 se continúan los trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como el revestimiento del túnel, con un equipo denominado jumbo.

En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina.

En la ataguía aguas abajo se continúa con los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica.

En el canal de llamada del Vertedor 1 se continúa con el barrenado y colocación de concreto lanzado, así como con la colocación de acero de refuerzo y con el concreto en el canal de descarga.

En el canal de llamada del Vertedor 2 se continúa con la colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como con la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales.

A la fecha se han generado tres mil 890 empleos en la construcción de la presa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Listo. Bueno, adelante.

PREGUNTA: Buen día, presidente.

Monserrat Vargas, de Publimetro.

Señor presidente, hoy publicamos en nuestro diario acerca de una nueva estafa por internet, en donde utilizan su imagen para cometer este delito. Están prometiendo dinero a las personas por medio de un presunto sitio que identificamos como traders-news.com. Y bueno, al dar clic, sale su imagen con una supuesta noticia de que usted renunció a la presidencia para dedicarse a invertir en criptomonedas. Usan declaraciones falsas con supuestas imágenes de noticias de medios como El Universal, entre otros. Y bueno, así buscan que la gente meta sus datos bancarios y pues ahí el fraude.

Preguntarle, presidente, si su gobierno tomará acciones contra estos fraudes cibernéticos que están utilizando su imagen y su popularidad.

Y bueno ¿qué está haciendo principalmente el gobierno para combatir este delito? No sé si ya está interviniendo la policía cibernética en todo esto, pues este delito va en aumento, según datos de la Condusef. Preguntarle esto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo más importante es la información, esto que hacemos todas las mañanas, la participación de ustedes, que son quienes recogen los sentimientos de la gente. Y aquí se informa y mucha gente se entera, donde quiera que voy me dicen: ‘No me pierdo las mañaneras’; muchísima gente ve este diálogo circular. Entonces, informar a la gente que no se dejen engañar, que no les cometan fraude. Cualquier cosa, nosotros lo damos a conocer aquí, que se informen.

Nosotros no nos metemos a negocios privados, los únicos negocios que nos interesan son los negocios públicos, eso que quede claro.

Y, como antes, saber leer el periódico, no creerles todo; saber escuchar la radio, no creerles todo; saber mirar, ver la televisión, no creerles todo; y en estos tiempos saber interactuar en las redes sociales y no creerles todo. Estar muy atentos, pendientes, avispados y consultar más de una fuente, cerciorarse.

Hay muchas mentiras falsas, en redes sociales y en general. Les voy a platicar de una experiencia de ayer. Volé de Guadalajara a México en Aeroméxico, porque estuve en Jalisco y en Nayarit el viernes, sábado y domingo, recorriendo y supervisando obras, lo que se está haciendo en beneficio de la gente. Y ya veníamos llegando, ya el avión estaba por tomar la pista y, de repente, que se desvía y se va a dar una vuelta.

Y ya bajamos, pero antes dice el piloto, por el sonido: ‘Ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México, está cerrada la otra pista porque nos informan que encontraron —textual, ¿eh?— un cráter’.

Entonces, a mí me llamó la atención porque acababa de estar un día antes. Estamos ampliando el aeropuerto de Tepic, porque va a ser internacional para ayudar al aeropuerto de Vallarta, que ya está saturado. Y estuve con el secretario de Comunicaciones, con el subsecretario de Comunicaciones, con el director de ASA y estuvimos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, de que tiene un problema estructural desde que lo construyeron, hubo ahí un fraude en la Terminal 2, tiene hundimientos, además de que el terreno no era el más adecuado, no es el más adecuado y eso que está más cerca del peñón, del cerro; imagínense donde querían hacerlo, en el lago de Texcoco. Bueno, hacen la Terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura, entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas, por cuestiones de seguridad.

Pero hablábamos antier de que teníamos que tener cuidado porque hay toda una campaña en contra del gobierno de los que no pudieron atracar con lo del aeropuerto de Texcoco y no se les pasa el coraje y hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco y se haya construido el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Entonces, nosotros no queremos forzar nada, porque sabemos que el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ es un gran aeropuerto y que se tiene que ir usando de manera natural. Me preocuparía si no se hubiese terminado, pero ya terminado es cosa de que se les quite el coraje y ahí van a ir poco a poco entendiendo la nueva realidad.

Ya me había comentado el secretario de Marina que nos echaban la culpa de las demoras en el aeropuerto, sosteniendo de que lo que queríamos era de que la gente se fuese, o las líneas ya se fuesen al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, que los estábamos forzando, que incluso el personal del aeropuerto de la ciudad ya se había trasladado al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, muchas mentiras.

Y la gente, por ejemplo, no sabe que todo lo que tiene que ver con el equipaje es un asunto de las líneas, no tiene que ver con la administración del aeropuerto. Y si les demoran en entregar las maletas, pues es la línea y, sin embargo, había tortuguismo, toda una campaña.

También el almirante me acababa de informar que, igual, por el sonido del avión alguien le había comentado que, al bajar, al aterrizar, un piloto había comentado: ‘Disculpen por el bache, pero es que nos quieren sacar o quitar de aquí, quieren que nos vayamos al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Y ayer me pasa. Entonces, sí me preocupó por lo del cráter, que una cosa pues es un bache, otra cosa un socavón, pero ya un cráter, ahora sí como dicen mis paisanos veracruzanos, ‘les zumba’.

Este es el cráter. Y entonces… Y se hizo, ayer mismo hablé con el secretario de Marina y le dije: Oiga, indague aquí con el del aeropuerto por qué está cerrada la pista y entonces ya me dijeron que por la grava del bache decidieron barrer y tapar el bache; y que en mi caso pues no había necesidad de no aterrizar, que lo hicieron porque estaba en la punta de la pista otro avión y que no fue por el cráter.

Afortunadamente, la gente que venía ahí en el avión pues se portó muy bien, porque a lo mejor el piloto pensó: ‘Aquí ahorita le van a reclamar al presidente’. Ya ven ¿no?, de que se prestan esas cosas. Entonces, mandé a atenderlo. Ya, desde luego, están las dos pistas.

Y sí, pronto vamos a informar de cómo está el aeropuerto para que haya toda la seguridad. Hemos estado invirtiendo en mejorar el aeropuerto, constantemente hemos estado invirtiendo.

Y también tenemos que tratar el problema estructural, porque ese aeropuerto o, mejor dicho, el… ¿Cómo le llaman?

INTERVENCIÓN: Terminal 2.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La Terminal 2, la Terminal 2. La hicieron cuando Fox, con Cerisola en Comunicaciones. No tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural y cobraron bastante, bastante. Entonces, lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo para que se proteja a la gente.

Entonces, es un poco lo de las noticias. Imagínense las redes: ‘un cráter en la pista’ y así por el estilo, porque se está llevando a cabo una transformación.

Yo todo esto lo puedo decir, informar, todo lo puedo transparentar. Y les comento que no me molesta, es mi trabajo.

Y entiendo el enojo de nuestros adversarios, es que se está llevando a cabo una transformación, no es cualquier cosa, no es más de lo mismo y lo estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia.

Entonces, de que hay críticas y discrepancias, pues las tiene que haber. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y ahí vamos avanzando y estoy optimista.

Por ejemplo, no les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres. Aprovecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo. Pero ojalá que comprendan que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que, independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud, que estudiara —esa era la esencia del pensamiento conservador, neoliberal— el que tuviera para pagar colegiatura.

Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela particular, tiene para pagar colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, porque la educación, como la salud, no son privilegios, son derechos del pueblo.

Entonces, hasta en la UNAM —esto, para los jóvenes, porque pasó ya hace algún tiempo— querían cobrar cuotas cuando estaba en su apogeo la política privatizadora.

Entonces, si no tenemos médicos, si no tenemos especialistas, pues acudimos a gobiernos que tienen posibilidad de enviarnos los médicos que se necesitan.

Entonces, antier, el sábado… Ya en Nayarit tenemos casi el 100 por ciento de los médicos, médicos generales y especialistas; y hemos basificado a trabajadores de la salud en Nayarit, mexicanos que llevaban mucho tiempo trabajando como eventuales, a 800. Y estuve en Rosamorada y ya tenemos el 94 por ciento del abasto de medicamentos y ya están funcionando dos quirófanos. Y ese modelo de Nayarit lo estamos extendiendo y así va a funcionar en todo el país.

Entonces, imagínense la satisfacción que me produce el que el sábado me dice una doctora ahí en el hospital de Rosamorada: ‘Le quiero decir algo’. Estábamos ahí supervisando con el director del Seguro, con el doctor Alcocer. Dice: ‘Pero se lo quiero decir a usted’ y se acerca y me dice: ‘Gracias, porque estaba yo por contrato y ahora tengo mi plaza y me siento muy contenta’ y más contentos los enfermos, los familiares que ya tienen cómo atenderse.

Imagínense una gente humilde, pobre, que es lamentablemente la mayoría de los mexicanos, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen, tienen que vender lo poco que tienen, sus parcelas, sus casas, quedan endeudados. Y aquí estamos hablando de hacer valer el derecho del pueblo a la salud, esto es atención médica, estudios, medicamentos gratuitos, salud para toda la población, para los que no tienen seguridad social.

Entonces, la crítica, que porque contratamos. Y reitero, agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba por este apoyo.

¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a hacer mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México, como lo estamos haciendo millones de mexicanos?

Claro que no. Es como decía Ponciano Arriaga: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’.

Entonces, no hay que creer todo lo que dicen.

Aprovechar para también decirle a la gente que se cuiden porque llegan estafadores a decirles: ‘Vamos a establecer —o instalan, así era antes— casas, cajas de ahorro y vamos a pagar un interés del 20 por ciento, del 30 por ciento’. Bueno, hacían fraude así hasta en el gobierno, que desde luego estaba prohibido, poner dinero público en financieras, porque supuestamente les iban a pagar más intereses y esas financieras desaparecían, como las cajas de ahorro y se llevaban el dinero de la gente. Entonces, que tengamos todos mucho cuidado.

INTERLOCUTORA: Si bien decirle a la gente que se cuide y que no confíe, ¿están haciendo algo para combatir este delito que va en aumento, estos fraudes cibernéticos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la fiscalía atiende las denuncias que se presentan y aquí también estamos pendientes y se manda todo a la fiscalía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ustedes también, ¿no?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: La Guardia Nacional nos apoya muchísimo con la Policía Cibernética.

INTERLOCUTORA: La semana pasada publicamos también un reportaje acerca de escuelas que se encuentran en inmuebles rentados. Tan sólo en la Ciudad de México hay nueve escuelas en casas adaptadas de particulares y por las cuales la autoridad educativa federal en la Ciudad de México está pagando una renta mensual. Esto tras el caso viral de una primaria, en donde niños estuvieron por más de 10 días tomando clases en la calle.

Preguntarle acerca de este tema, si se está hablando con la Secretaría de Educación Pública acerca de esto, de dejar de rentar inmuebles para las escuelas públicas y, bueno, pues ya darles espacios propios. Preguntarle sobre esto, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos das la información, porque no puede estarse rentando para tener una escuela, pero sí creo que suceda todavía. Por eso es importante que nos des la información. Es como las oficinas de gobierno, que se rentan.

INTERLOCUTORA: Algunas escuelas ya tienen más de 50 años rentando bajo esta práctica, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos.

Pero hay que procurar que se tengan escuelas propias y hay en la ciudad y en todo el país muchos terrenos y se tiene presupuesto para las escuelas. Es un programa prioritario La Escuela es Nuestra. Imagínense, no se puede decir que la escuela es nuestra si se está rentando y es el principal programa que tiene el gobierno para mejorar las instalaciones educativas.

Entonces, por eso sí nos importa lo que estás planteando.

INTERLOCUTORA: Claro, les comparto la información. Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, procurador. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; la Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, preguntarle su opinión sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publicó el Inegi la semana pasada. En esta encuesta dice que junio de este año el 67.4 por ciento de la población de 18 años y más todavía considera inseguro vivir en su ciudad. A pesar de que ha ido bajando el homicidio doloso, pues continúa esta percepción.

La encuesta precisa que el porcentaje un aumento estadísticamente significativo en relación al porcentaje realizado en marzo de este año, que fue de 66.2 por ciento, es decir, casi uno y cacho por ciento.

En la encuesta también sigue la policía estatal y la preventiva municipal calificada baja, menos del 50 por ciento, en la gente, que considera que son muy efectivos o algo efectivos para prevenir el delito. Por ejemplo, en la policía estatal 48.5 por ciento considera esto de que son efectivos y en el caso de la municipal, todavía más bajo, es 42.9 por ciento. En este sentido, preguntarle, qué se hace ahorita con los gobiernos locales para mejorar las policías.

Sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues se va avanzando poco a poco.

Y, en efecto, una cosa es la realidad y otra es la percepción, pero también ya la percepción es otra, hay más confianza. Ayuda mucho el que no se permita la impunidad, eso nos ayuda bastante, pero todavía tenemos que seguir trabajando para reducir más la incidencia delictiva y que la gente lo advierta más.

Y hay estados en donde pues no se han tenido buenos resultados y ahí estamos trabajando, pero hay otros en donde sí. Aquí en la Ciudad de México ya la percepción es otra. Hace años cuando se preguntaba a un familiar de cómo estaba la Ciudad de México, pues había la queja, muchos no querían venir a la Ciudad de México, la realidad y la percepción era de que había mucha violencia, muchos robos; y ahora es una ciudad con menos robos, con menos violencia, tan es así que se están viniendo a vivir y a trabajar estadounidenses, ya hay hasta quejas de que por la llegada de muchos extranjeros, en especial estadounidenses, están subiendo los precios, las rentas de las casas y lo que cobran los restaurantes, pero tiene que ver con la seguridad.

Y en el caso de las policías, también por lo general la gente le tiene más confianza a la Marina, al Ejército, ahora a la Guardia Nacional, que a las policías estatales, municipales. Pero las policías municipales, estatales, ayudan, no todas están echadas a perder, hay muchas policías municipales, estatales.

Y lo mejor es el trabajo coordinado, las mesas de seguridad. Por ejemplo, hoy en todo el país a esta hora o terminando esta conferencia están reunidos gobernadores, la mayoría, los comandantes de zonas militares y navales, están los representantes de las fiscalías, los de seguridad pública, lo que hacemos nosotros de 6:00 a 7:00 de la mañana ellos lo replican. Y hay gobernadoras, gobernadores que tienen asistencia a esas reuniones de más del 90 por ciento, que no fallan y ahí están todos juntos. Eso ha ayudado muchísimo.

Entonces, yo espero que sigamos avanzando. Mi informe o mi conclusión al día de hoy es que vamos mejorando en un tema muy difícil. Yo tenía preocupación porque no bajaba la incidencia delictiva. Bueno, desde el principio hemos bajado la incidencia delictiva en general, o sea, ahí podemos poner la cifra de delitos del fuero federal y desde que llegamos ha habido una disminución, pero lo que me preocupaba más y me ocupaba más eran homicidios, desde que llegamos.

Este es fuero federal y son cifras oficiales, datos de la fiscalía, del Inegi. Sin embargo, de estos, si vemos secuestro… Hoy, que estuvo con nosotros Claudia Sheinbaum, nos dio a conocer que se liberaron a personas que estaban secuestradas y que fue una cosa importante porque llevaba mucho tiempo la ciudad sin secuestro y eran personas que las secuestraron en estados de la República y las trajeron aquí y aquí se les liberó. Pero este es el resultado en secuestro.

Sin embargo, vemos homicidios —a ver, pon homicidios de favor— y es hasta ahora que me dio más, me está dando más tranquilidad, el que empezó a reducirse.

Y ahí vamos. Desde luego, tenemos que seguir todos los días.

Hoy hablamos de que no se debe de perder la decisión, no se debe de diluir la decisión de lo territorial, de la estrategia territorial, de las instalaciones o cuarteles de la Guardia Nacional en las distintas regiones del país. Por ejemplo, entre más cuarteles y elementos de la Guardia Nacional haya en Sonora, en los distintos puntos, mejor, porque eso es un refuerzo.

No es lo mismo la policía municipal que la Guardia. En el caso de la policía municipal pues está más expuesta, viven ahí los elementos, ahí viven sus familias; el caso de la Guardia es una corporación que pueden estar un mes, dos meses y se mueven; el policía está ahí.

Además, muchas veces no cuentan con el personal suficiente ni con los elementos; en cambio, en un cuartel de la Guardia mínimo son 120 elementos. Entonces, por eso ya llevamos como 250, 260 cuarteles, pero vamos a dejar 500 esparcidos en todo el territorio con cerca de 160 mil elementos de la Guardia Nacional.

Y lo que queremos es que, aunque aumente mucho la afluencia de migrantes, pues que se cuide que no salgan los elementos de los cuarteles de la Guardia Nacional a atender esa urgencia, sino que se procure que ellos siempre estén en el territorio. No es de que hay un problema en Caborca y movilizamos elementos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional para Caborca, pero dejamos descubierto Cajeme o el norte de Sinaloa, Ahome o Guasave, no, que se tengan elementos en Caborca, instalaciones y es lo que se está haciendo en todo el país.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En una segunda pregunta, ante el inicio del próximo ciclo escolar, la semana pasada daban datos durante el Pulso de la Salud que en la vacunación contra COVID de niños de cinco a 11 años va el 20 por ciento y en los más grandes, en los adolescentes, más del 60 por ciento.

Preguntarle cuál es el objetivo para el regreso a clases la vacunación de los menores de edad, si se va a lograr tener a la mayor parte vacunada de los niños de cinco a 11 años, dado que va el 20 por ciento apenas, o si han platicado qué objetivo se tiene para finales de agosto que inicia el ciclo en este grupo de edad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues mañana tenemos el martes de la salud y le vamos a pedir al doctor Hugo que nos informe.

Hoy tenemos reunión, como todos los lunes, de salud a las 5:00 de la tarde, con todo el sector y mañana informamos, si te parece.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Y, ya por último, lo de la regularización de autos chocolate, ya en septiembre culmina esta regularización. Preguntarle qué opina de cómo ha ido este programa y qué va a pasar con los autos ilegales que no se logren regularizar para esta fecha.

Y también recordarle que quedó pendiente que venga el secretario Ebrard a platicarnos sobre el tema de las visas, de lo que se logró en los acuerdos de Estados unidos.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a informar esta semana sobre cómo se va avanzando en la regularización de los vehículos, nos comprometemos a eso y también a informar si ya Hacienda transfirió los fondos a los estados para atender baches, socavones y cráteres.

Y le vamos a pedir también a Marcelo que venga y nos informe.

Hay que ver lo de los carros, sí, pero ya que nos informen, puede ser Rosa Icela y si ya transfirieron los fondos.

Y lo de Marcelo, para lo de las visas temporales de trabajo, que informe sobre eso, sobre el comunicado conjunto de la visita a Washington, qué se logró, cuáles fueron los compromisos. Que venga mañana o pasado.

INTERLOCUTORA: Presidente y lo de los autos chocolate pendientes a legalizar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También que lo informe Rosa Icela en esta semana.

Ahí hacemos un llamado respetuoso para que no esperen a que esté venciendo el plazo, que suele pasar eso, de que se deja al final, a lo último; no estén ahí pensando que va a haber ampliación también, ya hay que hacer el trámite y hay tiempo para eso.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días aquí a los colegas.

Demian Duarte, del Sonora Power, el Sonora Power es la revolución que llegó del norte.

Señor presidente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se nota, pues.

INTERLOCUTOR: Sí, pues que la presencia aquí sonorense siempre es muy nutrida, pero gracias.

Señor presidente, de hecho es importante y yo le quiero manifestar lo siguiente, mire: estamos nosotros como periodistas y al menos es mi experiencia y puedo hablar por la mía en particular, hemos estado esto años pues presenciando y participando aquí en un ejercicio inédito de apertura de comunicación, de libertad de expresión y de democracia, a todos se nos permite el acceso, todos pasamos por un proceso de acreditación y la verdad es que, gústeles o no a algunos, ha marcado un ritmo en lo que es la transformación.

Se entienden el ruido, se entienden los señalamientos, porque esto está cambiando. Y, bueno, atendiendo a lo que comentaba usted al inicio de la conferencia es precisamente esto que tiene que ver con la transformación que obviamente que causa incomodidades a muchos.

Entonces, en ese sentido reconocerle y bueno, insistir en esto que usted ha dicho, el periodismo también implica tomar partido, tomar posiciones y en ese sentido creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho, ya sea en un sentido o en el otro. Nosotros estamos con usted y con el proyecto transformador, señor presidente, así que un gusto estar aquí.

Señor presidente, bueno, tengo un par de temas que le quiero plantear. Mire, en el caso particular de Sonora yo le comentaba en la última visita que tuvo en nuestro estado que tenemos una situación con los municipios mineros. En particular estoy hablando de Álamos, la tierra aquí de mi compañera Shaila; de Cananea, de Nacozari, también del caso de Caborca, pero hay otros municipios, como San Javier, como Sahuaripa, que tienen o tuvieron en el pasado el disfrute de los recursos adicionales que les entregaba el famoso fondo minero.

El asunto es que en muchos de estos municipios se comprometieron muchas obras y proyectos en el 2017, obras y proyectos que lamentablemente quedaron inconclusos. En el caso, por ejemplo, del municipio de Álamos, al que les refería, quedaron obras pendientes por 17 millones de pesos, aprobadas incluso por el comité, autorizadas, que, sin embargo, se quedaron a la mitad. En el caso de Caborca, que también lo tengo documentado, hay otras pendientes por cinco millones de pesos; en Cananea se quedaron también obras a medias, en Nacozari, también en Sahuaripa.

Entonces, se entiende que hubo un cambio a partir del ejercicio del 2018, que estos recursos se asignan para el tema de las escuelas; sin embargo, la reiterada queja de los ciudadanos de estos municipios es que las obras que ya estaban autorizadas simplemente se paralizaron, que los recursos relacionados se quedaron congelados, que Hacienda no los ha entregado y que, bueno, es una lástima. Usted ha reiterado que no se deben dejar obras inconclusas.

Entonces, en ese sentido la pregunta, señor presidente, es si habrá espacio para que usted dé instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que se suministren, válgame, los recursos pendientes y que las obras en estos municipios, que estoy seguro que ocurre lo mismo en Zacatecas y en otros estados mineros, pues puedan ser concluidas. En ese sentido pues es importante su posicionamiento y su respuesta, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos trabajando con ese propósito y en el caso de Sonora es considerable la inversión federal para el estado.

Ayer escribí un texto sobre toda la inversión en Nayarit, que, estoy seguro, nunca el gobierno federal había invertido tanto en Nayarit y así lo puedo decir en otros estados, yo creo que en casi todos los estados, en cuanto a inversión de la federación, en todos.

Y Sonora va a tener, ya está recibiendo inversión federal excepcional y ahí tenemos una ventaja, también en otras partes: cuando los gobiernos estatales son responsables y honestos y los gobiernos municipales lo mismo, nosotros podemos transferirles los fondos.

Si nos dicen: ‘Este camino estaba completamente destruido y no teníamos recursos y lo hicimos y ayúdennos’, o antes, ‘este camino está destruido, es muy importante, o este puente se está cayendo y no tenemos los recursos’, yo lo autorizo y lo único que les digo es: Hazlo, porque le tengo confianza y ya vemos cómo te ayudamos.

Lo que hacemos con los gobiernos municipales de Oaxaca, que son honestos, sobre todo los de usos y costumbres, que tienen asambleas democráticas, que participa toda la gente. Imagínense lo que nos ayudan, que en vez de que nosotros desde acá licitemos, se hagan todos los trámites, se consigan las claves de inversión… Conseguir una clave de inversión en Hacienda es un viacrucis y puede llevar dos años, a veces es más el trámite para conseguir la llamada clave de inversión, porque si no hay esa clave de inversión no hay nada, puede llevar más tiempo ese trámite burocrático que lo que dura en construirse una obra. ntonces, lo que necesitamos es capacidad operativa.

Y cuando tenemos autoridades honestas… Porque ese es el problema, antes se enviaba el dinero, por ejemplo, del llamado Seguro Popular, que ni era seguro, ni era popular y el dinero lo usaban para otras cosas, lo desviaban y los centros de salud abandonados, sin médicos, desde luego sin medicinas. Ahí andaban los políticos ofreciendo medicinas en los estados y ofreciendo equipos médicos.

Entonces, en el caso de Sonora le tenemos confianza a Alfonso Durazo.

En el agua para los seris ya está autorizado, pero si no es Conagua y lo hace el gobierno del estado, nosotros le ayudamos y ellos pueden conseguir con más facilidad la fuente de agua, en donde haya agua buena y el tendido de la red y el proyecto nosotros lo respaldamos.

Ahora que fuimos allá, precisamente con los seris, en un camino que ya no se puede…

INTERLOCUTOR: Puerto Libertad, ¿no? que es muy complicado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, a Puerto Libertad, que hay que rehacerlo, pues ahí el estado lo hace y nosotros le ayudamos. Es que se distribuya la carga, que nos aligeren la carga.

Entonces, lo que tú planteas se puede ver con el gobierno de Sonora y nosotros ayudamos.

INTERLOCUTOR: Sí, son recursos que ya están incluso recaudados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si quedó una obra inconclusa, pues eso es dinero del presupuesto, hay que buscar la manera de terminarla.

Y lo mismo en caminos. Hicimos el compromiso en el caso de Sonora que vamos a entregar recursos a los gobiernos municipales de la sierra y ya se va a cumplir. Nos ha llevado más de un mes, pero tenemos que ir así avanzando. Entonces, el presidente municipal, el ayuntamiento, obtiene esos recursos y ellos ahí contratan a ingenieros, a albañiles y hacen su obra y es la manera de avanzar más.

INTERLOCUTOR: En ese sentido, la sugerencia sería entonces a los alcaldes, que recurran al gobierno del estado para que les ayude a reactivar esas obras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Bien, muchas gracias, presidente.

En otro tema, bueno, de mi región, que no de mi estado, mire, por segunda ocasión me buscaron ejidatarios de Sinaloa, muy en particular del ejido de Dautillos. Es un tema que ya se abordó aquí hace aproximadamente un año y medio. El tema es que los ejidatarios de Dautillos están muy preocupados en específico porque, atendiendo a sus instrucciones, ya los atendió el Tribunal Agrario; sin embargo, el Tribunal Agrario lo único que hizo fue darles un tecnicismo y darles largas, es decir, no les dio una solución de fondo.

Ellos tienen un ejido, tierras ejidales, que son dos mil 672 hectáreas, pero curiosamente son unos terrenos que están frente al mar, en el municipio de Navolato. Tienen evidentemente una alta vocación turística para esa región, está volteando el desarrollo en el estado de Sinaloa, el desarrollo inmobiliario en particular y a ellos por tecnicismos les han estado pateando la pelota hacia enfrente, diciéndoles que no procede, que el área de Agostadero no puede darle soporte a determinado número de cabezas de ganado.

Obviamente este proceso pues es un decreto que data de 42 años, fue cuando se les dotó de los terrenos ejidales, estamos hablando de 1980. Ellos del 80 al 98 de alguna manera estuvieron buscando el modo para hacerse con los terrenos, en el 98 hubo una resolución que los despojaba, además, de los terrenos y desde entonces a la fecha, 24 años, pues tienen ellos arrastrando el expediente de aquí para allá.

La pregunta, señor presidente, en este sentido, es, bueno, si existe la disposición de parte de su gobierno para atender, es un caso de justicia social evidentemente.

Y a mí me queda muy claro, como a los ejidatarios, que aquí de lo que se trata es de buscar despojarlos de sus terrenos, ¿por qué?, porque tienen un alto valor en este momento, quizás en 80 no valían lo que valen hoy y no darles la oportunidad de ser ellos quienes los desarrollen.

Entonces, la segunda pregunta en ese sentido sería si su gobierno estará dispuesto a apoyarlos y en este caso garantizar que los legítimos posesionarios de los terrenos, repito, dos mil 672 hectáreas en Sinaloa, sean quienes puedan usufructuarlos y lograr el desarrollo que naturalmente merecen ellos y sus familias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: sí, miren, la cuestión agraria, ya saben ustedes la historia, la Revolución mexicana se hizo por la justicia agraria, en el manifiesto convocando al pueblo a tomar las armas, el artículo 3º, Madero habla de que, de triunfar la revolución, se iban a restituir las tierras a los pueblos indígenas que habían sido despojados injustamente por los hacendados, en la convocatoria a tomar las armas.

Ese manifiesto fue el que lleva a muchos campesinos a participar en la revolución, así surge el movimiento zapatista, porque ya había mucha inconformidad de que las haciendas se quedaban con las tierras de los pueblos, invadían las tierras de los pueblos, ese fue el conflicto en Morelos, en el pueblo de Anenecuilco, donde nació Zapata, con la Hacienda El Hospital, de los Escandón, porfiristas.

Entonces, triunfa la revolución, uno de los problemas que enfrentó el presidente Madero, un hombre muy bueno, un servidor público ejemplar, honesto, limpio, de buen corazón, es que no pudo resolver esa demanda.

Al principio llevaba muy buena relación con Zapata, se reunían, se caían bien. Hay una carta en donde Madero invita a Zapata a los baños termales que había entonces en Tehuacán, Puebla, porque el presidente Madero se tomaba su tiempo para la reflexión, el análisis, también para su concepción filosófica, lo espírita, que era una filosofía importante en ese entonces. Bueno y había buena relación, pero los, como siempre, los ‘halcones’, los conservadores ultragolpistas se encargaron que se rompiera esa relación y eso afectó porque se quedó el presidente Madero sin base.

Si se hubiese entendido con Zapata, hubiese contado con el apoyo de los campesinos y hubiese llevado a cabo su transformación democrática. Porque no ha habido en la historia de México un presidente con más vocación democrática que Francisco I. Madero, pero para llevar a cabo una transformación, repito y eso no se debe de olvidar, se tiene que contar con el pueblo.

Una transformación no la impulsa un sector privilegiado, ni basta con los intelectuales, ni la van a impulsar los periodistas o los medios de comunicación, una transformación verdadera la impulsa el pueblo. Si no hay ese apoyo, nadie resiste.

Entonces, no se cumplió con el artículo 3º del manifiesto que convoca a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910.

Entonces, sigue la lucha y poco a poco se va consiguiendo el que se restituyan las tierras despojadas a los campesinos y por eso se logra, a pesar de la división que había en las filas revolucionarias.

Y también por eso, por la presión de Villa y de Zapata, que ya estaban juntos, en Veracruz, Venustiano Carranza da a conocer la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional, en donde ya se reconoce el derecho de los campesinos a las tierras.

De todas maneras, no se avanza mucho, es hasta que llega el general Cárdenas el que cumple con esa demanda revolucionaria, porque en su sexenio él entrega 18 millones de hectárea a un millón de familias campesinas, en aquel entonces.

Y así empieza el reparto agrario y hay un predominio de la propiedad social en México, lo que no pasa en Centroamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Esto tiene que ver con la Revolución mexicana, son de estas peculiaridades que tenemos en México.

Lo mismo con el movimiento de Reforma que nos dejó el Estado laico, eso no se dio en todo mundo, fuimos pioneros. Por eso es grande Juárez y por eso es importante la Revolución mexicana, es más importante que otras revoluciones por su contenido profundamente social.

Empiezan otros gobiernos a ir limitando la entrega de la tierra y se llega a nuestros tiempos y Salinas de plano reforma el 27 y las tierras ejidales se ponen al mercado y Calderón lo que quería que ya ni se hablara del ejido.

Como cuando llegó Fox a Los Pinos y el retrato de Juárez lo sacaron, que por cierto ahora lo tenemos aquí, se rescató, porque se lo llevaron a Gobernación, luego a la Corte y ahora ya lo tenemos aquí, en el recinto a Juárez.

Por eso somos distintos. Y no es que nos caigamos mal porque el presidente Fox use botas o yo no hable de recorrido, no, son otros asuntos los que nos hacen diferentes y así es la vida pública, política, no todos podemos pensar de la misma manera.

Entonces, llegamos nosotros y ¿cuál es la realidad?, de que hay ejidatarios inmensamente ricos que no son campesinos y hay ejidatarios latifundistas, a partir de esa reforma al 27.

Y tenemos también problemas heredados de despojos de tierra o de juicios que están en proceso.

¿Qué estamos haciendo ante esta tremenda realidad?

Dos cosas:

Una, si todavía no los han desalojado, los protegemos. No sé en tu caso. ¿Ya los desalojaron?

INTERLOCUTOR: No, de hecho, los terrenos están solos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por eso, pero ¿ellos viven ahí?, ¿tienen la posesión?

INTERLOCUTOR: Ellos están en posesión de los terrenos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, eso se nos facilita, porque los protegemos. Antes no había protección, todas las autoridades actuaban en contra de los campesinos, dueños originarios de las tierras. Entonces, nos das el dato bien para cuidar que no los despojen.

Y el otro problema que tenemos, que también es muy delicado, es donde ya se llevaron a cabo los despojos. Entonces, tenemos casos de varios ejidos, comunidades, que nos están pidiendo que intervengamos para reparar los daños, en Oaxaca, en Chihuahua, en Nayarit, en todos lados.

Entonces, estamos buscando acuerdos conciliando, pero se requiere apoyar con indemnizaciones, o sea, necesitamos recursos, entonces vamos viendo dónde sí se puede medir, se requiere más y vamos priorizando para ir utilizando los recursos.

Por ejemplo, tenemos un conflicto en Oaxaca de dos pueblos grandes, Sola de Vega y San Vicente Coatlán, un problema agrario de décadas. Resuelven en última instancia en la Corte a favor de Sola de Vega y los de Coatlán pues no aceptan la resolución.

Y ahí en Coatlán pasa el camino, la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, una carretera que estamos construyendo, que la habían dejado tirada y que nos va a ayudar a que de Oaxaca a la costa, de Oaxaca a Puerto Escondido, se hagan dos horas y no cinco, como ahora, o seis, pero nos tapan la brecha porque quieren que se les resuelva su problema agrario.

Entonces, ya no es asunto legal porque se supone que ya es una cosa juzgada: sin embargo, está el problema. Como se trata de pueblos pobres, tanto uno como el otro… No es el caso de un cacique de despoja a campesinos, sino acá son dos pueblos con la misma situación de pobreza, entonces ahí estamos haciendo un trabajo de conciliación, porque ha habido muertos, o sea, de esos conflictos agrarios de mucho tiempo y ya vamos avanzando.

Y yo espero, porque seguramente me van a estar viendo ahora o ya escucharon, que se llegue al acuerdo y ahí vamos a usar una indemnización, es decir, del presupuesto público vamos a usar recursos para reparar posibles daños y arreglar el conflicto. Pero, así como este, tenemos muchos.

¿Y qué hacemos?

Pues vamos poco a poco y también de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, sin olvidar de que el presupuesto, como siempre lo decimos, es dinero del pueblo y lo tenemos que cuidar.

Entonces, eso…

INTERLOCUTOR: En este caso los ejidatarios lo único que piden es que los terrenos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se les respeten.

INTERLOCUTOR: Exacto, porque son pobres entre los pobres de Sinaloa. Entonces, lo que quieren es trabajar sus tierras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver cómo está el proceso legal y los vamos a ayudar.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Dalila Escobar, de Proceso.

Preguntarle primero sobre el tema que tiene que ver con el Tren Maya. Ya sabemos, bueno, usted había mencionado el tema de la seguridad nacional, es un asunto con el que se está tratando de avanzar en las obras para terminarlas hacia diciembre de 2023; sin embargo, pues algunos de los constitucionalistas o abogados que han sido consultados me…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿De los qué?

INTERLOCUTORA: Abogados y constitucionalistas han hablado de temas que tienen que ver con que este asunto es inconstitucional. Por un lado, interpretación, que tiene que ver con la interpretación en torno a que en la Constitución solamente se menciona al Ejecutivo como el ente que preserva y no que denomina. Sin embargo, en la Ley de Seguridad Nacional sí hay tres aspectos donde pudiera estarse hablando de que el Ejecutivo sí puede con esa interpretación definir qué es un tema de seguridad nacional: que tiene que ver con temas de desarrollo, con temas de que es atentar en contra de la seguridad nacional, con temas de vías. Y usted ha hablado en varias ocasiones de que el sureste se dejó abandonado y que ahora buscan el desarrollo.

Sin embargo, también hay asuntos que tienen que ver con el tema de desacato judicial, que es el asunto de decidir reanudar las obras sin que antes un juez haya determinado cuál es la situación en este sentido. Esto pudiera arrastrar a que haya funcionarios más adelante que pudieran ser sujetos a sanciones penales.

Y, de hecho, algunos de los abogados hablan también de que ese es un camino conocido, incluso por usted en el tema, recordemos, del desafuero, cuando hubo un desacato y todo ese procedimiento.

Preguntarle si en efecto se calcularon todas estas consecuencias penales que pudiera haber y también en materia de la legalidad o de apego a la Constitución.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Desde luego, no hay ningún problema legal, lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima, que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes, se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría y se ha cumplido con todos los procedimientos.

Sin embargo, hay un grupo mafioso político opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cossío, que fue ministro de la Corte y por una señora que estuvo de asesora con Creel, María Amparo Casar y otros que pues están en contra de nosotros desde hace tiempo.

Este Claudio participó con su papá para ayudar en el fraude electoral del 2006, o sea, tenemos diferencias de tiempo atrás, porque se sienten como los dueños de México y tratan de frenar, de parar la transformación del país y quieren que continúe la corrupción, la impunidad. Este ministro de la Corte creo que fue de los que votó a favor de que de desechara la responsabilidad que tenían servidores públicos en el caso de ABC. Y ese es el corte de estas personas, es su perfil.

Entonces, haciendo un poco de historia, historia reciente, apenas inauguramos el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, creo que al día siguiente, a los dos días, aparecieron los amparos en el Tren Maya.

Ya habían promovido una batería de amparos en contra del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Imagínense lo irresponsables que son. Tenemos problemas por fallas estructurales en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, como lo explicaba, e invito a los ingenieros estructuristas que vayan y que se informen. Imagínense, si tenemos que cerrar una parte del aeropuerto, en efecto dejar sólo una pista y no tuviésemos terminado el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, ¿en qué situación estaríamos?, sólo por estos reaccionarios corruptos.

Entonces, se van al Tren Maya, empezamos nosotros a entregar información a jueces y desde entonces los jueces no resuelven y paran la obra ya tres meses, cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el tren están dando todos su anuencia, los campesinos, los propietarios, todos y llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos.

Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones: porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, porque…

INTERVENCIÓN: ¿Qué gobiernos extranjeros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estados Unidos.

Porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita.

Miren, para los jóvenes también, porque los grandes, no todos, pero hay muchos de los que pertenecen a la llamada sociedad política que tienen ahorita como amnesia, ya se les olvidan las cosas, en el sexenio pasado ya estaban por lanzar una ronda, de las llamadas rondas para entregar territorios y explotar el petróleo de México en todo Yucatán y el caribe. ¿Y ustedes, a ver, se acuerdan de eso? Casi nadie se acuerda, porque los medios guardaban silencio. No es un reproche a ustedes, es que así era, había un control absoluto,

Bueno, pero ¿hay denuncias de ambientalistas? Tampoco.

Estamos hablando de todo el litoral del golfo y del caribe. Imagínense, la zona turística más importante de México, que ha mantenido al sureste por décadas, es el único sitio en donde ha habido crecimiento económico, en el sureste, ahí se han ido a trabajar muchísimos paisanos veracruzanos, chiapanecos, tabasqueños, campechanos, yucatecos, del DF, bueno, no les importaba convertir la zona turística en zona petrolera, en entregar a extranjeros todo ese litoral y ahora resulta de que no pueden dormir, estaba yo leyendo a una artista que decía que no podía conciliar el sueño porque estábamos destruyendo la selva.

Es como cuando Claudio traía la campaña en contra de la educación pública y a favor de la reforma educativa y decía que le preocupaban mucho los niños, su mayor preocupación eran los niños. No, si son muy hipócritas.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿confirmaría que no están entrando en ningún desacato?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada.

INTERLOCUTORA: ¿No habrá, de acuerdo a la visión que usted tiene, sanciones penales en contra de sus funcionarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no habrá, no tiene por qué haber.

Pero, además, que vaya Claudio y este abogado Cossío y debe de haber asociaciones de abogados del movimiento conservador, pero muchísimas y que presenten denuncias y que resuelva el Poder Judicial.

INTERLOCUTORA: Usted ha mencionado que si, en efecto, hubo un costo, está costando más el hecho de que estén detenidas las obras, preguntarle cuánto se ha….

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no sabemos, pero es obvio que han pasado más de tres meses.

Es un tramo, que también eso es totalmente atípico. ¿Cómo es que son mil 500 kilómetros de tren y donde está el conflicto es 50 kilómetros?

INTERLOCUTORA: ¿Y ahí va a seguir entonces a cargo Grupo México, presidente?, porque solamente la Sedena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya no, no, ahora ya es un asunto de seguridad nacional y como tal se está trabajando.

INTERLOCUTORA: ¿La indemnización que se tendría que dar a Grupo México se ha cuantificado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía no, pero ya tomamos esa decisión.

INTERLOCUTORA: Sobre este tema, finalmente, presidente, sabemos que en el sureste mexicano sí, en efecto, se está aportando todo este presupuesto, programas, desarrollo y demás, pero también es una zona en donde últimamente casi cada semana pasa alguna balacera, ha habido asesinatos de extranjeros, también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, sí, sí.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo van a lograr precisamente emparejar el hecho de la certidumbre?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos mucho cuidado en esa zona y en todo el país y les puedo probar que en el sureste es donde tenemos menos delitos.

INTERLOCUTORA: ¿Aún con la presencia de estos grupos delictivos, al menos en Quintana Roo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí es. De todo el sureste, donde tenemos más problemas es en Quintana Roo porque, hay que contextualizar, llegan 18 millones de turistas, son 600 vuelos que llegan y salen del aeropuerto de Cancún, entonces estamos hablando de un centro turístico muy importante.

Yo estoy muy agradecido con la gente de Quintana Roo, originaria de Quintana Roo, que se ha portado muy solidaria, muy fraterna y le ha dado oportunidad de trabajo a mucha gente de otros estados. Es un estado muy fraterno, un estado que tiene una historia gloriosa, porque ahí se quiso acabar, exterminar a la población indígena.

Ahí estuvo, fíjense, Huerta, reprimiendo indígenas mayas, ahí obtuvo el grado de general. Akumal se llama el pueblo que quemó, cerca de Playa del Carmen y fue cárcel Quintana Roo.

Los dirigentes del movimiento obrero de las huelgas, sobre todo de Río Blanco, estuvieron presos allá, era la Siberia tropical y nadie resistía, por las enfermedades y por el maltrato y la represión, cuando el porfiriato; y, fíjense, ahora es el paraíso, es una cosa única en el mundo por su mar turquesa, sus selvas, monte alto, lagunas, cenotes, sitios arqueológicos, un paraíso.

Entonces, estamos ahí trabajando también para que los que lleguen a Cancún puedan introducirse y conocer más sobre el paraíso mexicano, que es el sureste, que puedan introducirse en el Tren Maya hasta Chiapas, pasando por Yucatán, por Campeche, por Tabasco.

Estos reaccionarios van a… A lo mejor va a pasar tiempo, ya no voy a estar yo en estos menesteres, pero se van a ir a subir al Tren Maya.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema, que también tiene que ver con cuestión de seguridad, el tema de Caro Quintero. Se hablaba también de ya un freno a la extradición. También el tema de que puede tardar este procedimiento del reclamo que está haciendo Estados Unidos para que pueda enfrentar este pendiente que tiene también con la justicia de Estados Unidos por ‘Kiki’ Camarena.

Pero preguntarle si el México se estaría, ya se lo han preguntado, pero si estaría por agilizar de alguna manera este trámite o si existe la incertidumbre de que, si se va Caro Quintero para Estados Unidos, pueda haber tal vez una… que se puede relacionar esta situación por lo que está haciendo investigado en Estados Unidos con el actual director de la CFE, Manuel Bartlett.

Recordamos, en aquél momento de la tortura de ‘Kiki’ Camarena pues él era secretario de Gobernación, incluso hay algunos documentos, hay algunos escritos, hay informes que mencionan que incluso él estuvo presente en esta tortura.

¿Hay esta incertidumbre de que pueda hacer llamado a la justicia en Estados Unidos el propio Bartlett?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sabemos todavía, es un proceso legal que se va a seguir y se va a continuar y hay que esperar. Nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad.

INTERLOCUTORA: ¿Aun así, sea llamado Bartlett, ustedes estarían dispuestos a que él pueda colaborar con la investigación a tantos años de haber pasado esta situación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que es adelantar vísperas, es que tengan notas ustedes en el Proceso, que es un periódico, una revista muy sensacionalista. No nos adelantemos, vamos a esperar.

Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans —¿no está aquí?— y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada.

Filomeno Mata… Bueno, antes, Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez y él fue legislador cuando la transformación de la reforma y era un extraordinario periodista.

Filomeno Mata escribía a favor de Francisco I. Madero y él convoco, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antirreeleccionista.

O sea, el que un periodista participe, simpatice, en una causa no es ningún delito.

INTERLOCUTORA: Siempre y cuando sea periodista, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: Porque el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa, esa, esa es la visión de Proceso y fíjate que ni siquiera de ahora, ¿eh? de siempre.

INTERLOCUTORA: El periodismo no debe ser afín al poder.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, eran mis diferencias con don Julio.

INTERLOCUTORA: Como siempre y con todos los presidentes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, con don Julio. No, no, antes. Don Julio, mi gran amigo, un extraordinario periodista, Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX.

Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes me dan desconfianza, puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder.

Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento… Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. En una ocasión hubo una diferencia por un artículo de Zarco y el presidente Juárez se deslindó, dijo: ‘Yo reconozco al señor Francisco Zarco, lo estimo, hemos formado parte de un movimiento, pero yo soy presidente de México y tengo una postura y un criterio y cuando quiero no necesito transmitir con otros mi pensamiento, lo hago de manera directa’.

Entonces, ¿por qué digo esto?

Porque es como el mundo al revés, los más corruptos, que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación.

Tampoco es extraño, en el porfiriato la mayoría entregada al régimen, tanto los intelectuales como los periodistas. Bueno, se atrevieron a hacer la campaña en contra de Madero, ellos crearon las condiciones para el asesinato de Madero y estuvieron con Huerta los intelectuales y los periodistas.

Hay un hecho de Díaz Mirón, gran poeta en su tiempo, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, gente que es consecuente en un tiempo y se cansan y abandonan sus convicciones y se vuelven reaccionarios. Pero, además, esos son los peores, son los que albergan más coraje, odio, en contra de los que continúan siendo consecuentes, porque se están viendo en el espejo.

Hay casos de ese tipo de gente que no resiste, que no mantiene sus convicciones y cambian y se enojan y se lanzan muy fuerte en contra de las transformaciones, esto es así, de los que inician un proceso consecuente y luego traicionan o se traicionan a sí mismos.

Entonces, esa campaña de esta semana que pasó, del palero.

Que porque la compañera Reyna aquí habló, tampoco es problema, si hasta se lo dije, aquí cualquiera puede expresarse, cualquiera. Me insultan, Aguilar Camín, los expresidentes, constantemente; no pasa nada.

Me va a acusar a Estados Unidos el presidente de… ah, no a Europa, el presidente del PRI; no pasa absolutamente nada, tengo mi consciencia tranquila, estoy trabajando para el pueblo.

La gente ya despertó, está muy consciente.

Y claro, hay provocadores, siempre los ha habido en todas las luchas.

¿Qué es lo que hay que hacer? Serenarse, tranquilos.

¿Quién pone a cada quién en su lugar?

El pueblo, la gente.

Entonces, aquí las veces que venga Reyna entra y puede tomar la palabra y decir lo que quiera.

Entonces, lo de Hans, a lo mejor lo va a perjudicar, pero yo creo que es bueno saber que el periodismo en época de transformación no puede estar en las medias tintas, no hay término medio y estamos viviendo un proceso de transformación. Además, son muy poquitos los que están con nosotros de todo el gremio, igual el de la intelectualidad, la mayoría está cooptada.

Entonces, ¿enojarse porque hay uno, dos, tres, cinco, cuando existen grandes empresas mediáticas que manejan miles de millones de pesos, porque una gente, dos, tres expresa un punto de vista?, no. Vamos a seguir adelante y, como comentaba yo, afortunadamente la transformación se está llevando a cabo de manera pacífica, no hay problema de nada y amor y paz.

INTERLOCUTORA: Presidente, si me permite un comentario, porque estábamos hablando de Bartlett, justo de lo que mencionaba, que si Reyna contestó así fue porque comenzaron a hostigarla aquí. Nada más.

Otra cosa, comentarle, presidente. Si aquí venimos, entramos reporteros, es para ejercer nuestro oficio, que hemos ejercido desde hace muchísimos años. Es muy sencillo que alguien entre, aplauda y ya con eso se le reconozca como periodista. Parece que… No, no debería de ser así, porque si aquí habláramos de afinidades y se cayeran máscaras, habría muchas sorpresas. Pero, bueno, por ese lado, presidente.

Y, por otro lado, que quería yo ocupar el tiempo, también en un asunto realmente relevante, lo que tiene que ver con el tema de la violencia contra de las mujeres precisamente. Y ya lo mencionaban, hay un planteamiento que yo quería hacer incluso desde la semana pasada, algunas de las compañeras hicieron a bien mencionarlo.

A las mujeres en México, porque ya lo hemos visto, bueno, son víctimas de feminicidio, son asesinadas por hombres, porque pueden, porque lo primero —y además también pueden ser hostigadas, pueden ser agredidas— porque lo primero que van a encontrar en las instituciones y en la autoridad es encubrimiento.

Por ejemplo, el caso de las fiscalías, que cuando hay un feminicidio lo primero que hacen es decir: ‘Fue un suicidio’. Las personas que han avanzado en investigaciones, los mismos familiares que han echado mano de sus propios recursos, como el caso de Debanhi, bueno, pues han encontrado al final del camino que no, precisamente no se trató de un asunto de suicidio.

Por ejemplo, en el caso también de Debanhi, pues si ella murió o la asesinaron después de varios días de desaparecida fue porque la fiscalía de Nuevo León no hizo su trabajo.

También, en el caso de Luz, de Jalisco, bueno, pues sale un gobernador a decir que no hay medidas que alcancen para proteger a una mujer; tampoco hizo su trabajo.

Y muchas de esas ocasiones, presidente… Por eso le preguntamos justo la diferencia que hay entre entender las causas de la violencia en contra de las mujeres y entender las causas que tiene que ver con asuntos de pobreza.

Preguntarle de nuevo, presidente, si usted ha visto precisamente este encubrimiento en el que incurren algunas autoridades cuando hay una agresión a mujeres, empezando por hostigamiento y que termina en la máxima seña de violencia, que es el feminicidio. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo lograr que las fiscalías precisamente avancen en esta situación sin que sea el propio estado el que encubra este tipo de violencias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es un proceso de transformación. Es que tardó mucho y ofrezco disculpa por repetirme y por ser reiterativo, pero fue mucho tiempo el predominio del modelo neoliberal y causó mucho daño.

Por eso decimos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo. Y si se conoce lo que pasó en el porfiriato, se puede entender mejor lo que sucedió durante el periodo neoliberal: se puso por encima de todo el dinero, no les importaba el pueblo, le diría que ni a Proceso le interesa el pueblo, le interesaba confrontar al poder. Es como la iglesia progresista, que le interesaba el análisis de la realidad, pero no cambiar la realidad, no transformar la realidad. Entonces, todo eso fue permitiendo una descomposición social, una decadencia.

Tolstoi decía: ‘Un gobierno que no representa y se preocupa por el pueblo no es más que una banda de malhechores’. Eso lo que predominó durante todo el periodo neoliberal y gracias a las culturas de nuestro pueblo, a los valores culturales, morales, espirituales no pudieron acabar con todo y también gracias a millones de mexicanos que luchamos por esta transformación, que no nos dimos por vencidos.

INTERLOCUTORA: ¿Ha hablado usted, presidente, con mujeres que integran el gabinete que atienden temas de feminicidio para entender la diferencia de las causas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Y justo este tipo de expresiones que vemos desde todos los niveles cuando hay una agresión a mujeres, que lo primero que se ve es un apoyo, ese pacto patriarcal del que hablábamos hace ya un tiempo, apoyo de hombres a hombres que agreden a mujeres en distintos niveles.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero aquí no se practica eso, yo no practico eso, yo soy respetuoso de todos los seres humanos, yo le tengo amor al pueblo y le tengo amor a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos, soy humanista. Puede ser que en otros gobiernos, pero aquí no. No se permite la discriminación, no se permite el clasismo, no se permite el racismo, aquí se respeta al pueblo. Ese es el coraje que tienen los conservadores, pero ya se les va a pasar.

Y, además, tenemos que ser correspondidos, es decir, ellos tienen una postura, nosotros tenemos otra, no somos iguales, este es un proyecto distinto y contrapuesto de nación al que prevalecía y no vamos a cambiarlo. O sea, si estuviésemos cometiendo una injusticia, claro que cambiamos. No cometemos injusticias, tenemos autoridad moral.

Entonces, hay un grupo reaccionario. Además, yo hasta celebro de que exista oposición. Si no existiese oposición, si no hubiese este grupo reaccionario estaría yo preocupado, es decir, qué estamos haciendo, ¿dónde está la transformación, si todos están de aplaudidores, si todos queman incienso?

Pero imagínense la dicha de que sea yo uno de los presidentes más atacados en la historia, eso me lo comentó y no era presidente y todavía no estaba como ahora, pero me lo dijo Monsi, Carlos. O sea, Madero, que eso fue una vileza, es de lo peor lo que le hicieron.

Y lo mismo, había un fondo. ¿Saben cómo se llama el fondo para pagar a los periodistas y financiar la campaña en contra de Madero? El fondo de los reptiles. Imagínense cuánto dinero hay ahora, toda la manipulación en las redes sociales, los bots, que nos den una explicación, sobre todo Twitter, de cómo es que contratan a estos robots.

Afortunadamente nosotros aprendimos a luchar a ras de tierra, eso nos ayuda. No debería yo de revelar este secreto, pero sirve también para los nuestros: lo más eficaz es la comunicación directa con la gente, porque de un tiempo a la fecha se puso de moda de que se podía con el internet hacer una campaña.

Y los publicistas vendían paquetes, casi-casi aseguraban de que ellos podían hacer presidente municipal, diputado, gobernador, hasta presidente de la República, ellos tenían la fórmula y toda una corriente, pero importante, se fue con eso; y eso no, no es suficiente. Sí influye, pero no deja de ser minoritario.

Y hay veces que se piensa que las redes sociales son todo. No, aunque no nos guste, todavía en México hay más personas que se enteran de las noticias por televisión que por el internet.

Entonces, lo más importante es ir a hablar con la gente y tenerle confianza al pueblo, servir al pueblo y tenerle confianza y sobre todo respetarlo y voltearlo a ver y, lo más importante, quererlo. ¿Cómo se va a ser político o cómo van a ejercer ustedes el noble oficio del periodismo si no le tienen amor al pueblo? Díganme.

Y esto no crean que es nada más en México o que tiene que ver con un partido, con una corriente, no, este es asunto general, en todo el mundo se desprecia al pueblo y por eso no se cuenta con el apoyo de la gente. Ni periodistas, me refiero a medios, que qué va a estar la gente gastando para estar comprando un periódico que dice puras mentiras o que está al servicio de explotadores, de corruptos. ¿O la gente va a estar apoyando a políticos que lo único que hacen es fingir con discursos supuestamente de avanzada, muy progresistas, pero sin autenticidad, sin convicciones, sin amor al pueblo? Esos sean del partido que sean puede ser que engañen una vez, dos veces, pero no van a engañar siempre.

Entonces, en el caso que me preguntas nosotros siempre vamos a estar haciendo justicia a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los hombres, a todos, es nuestra responsabilidad y es un asunto que tiene que ver —por eso hablaba de la discriminación, ¿sí? y hablaba del racismo y del clasismo— tiene que ver con las convicciones.

¿Cómo es el conservador?

Su característica principal, la hipocresía, una doble moral siempre, un doble discurso. Es cosa de que observen cómo tratan a sus trabajadores, trabajadoras domésticas, su manera despótica de actuar, de humillar. Eso es el conservadurismo, la manera como maltratan a los meseros, de pena ajena.

Es como, si va uno a un restaurante con una persona de esas, es como para salir y decirle al mesero: Oye, te ofrezco disculpas, porque tienen actitudes muy racistas. Pero el que quiera ser así es libre y el que quiera defender al bloque conservador, corrupto, es libre, nosotros no vamos a obligar a nadie, sea quien sea.

‘Oye, es un medio de información muy importante, no conviene pelearse’. No, claro que nos peleamos si no estamos de acuerdo. Lo mismo que ustedes hacen, igual, es la réplica, son mensajes de ida y vuelta y ahí nos vamos y no pasa nada.

Y ya sabemos que vamos a tener el Proceso en contra, como el Reforma, como El Universal, como a los conductores de radio, de televisión, pues ya lo sabemos, ya lo damos como un hecho.

Pero, además, no nos conviene quedar bien con ellos.

¿Por qué no nos conviene? y en esto si voy a ser materialista.

Porque nos cuesta y yo prefiero que tengan los jóvenes becas a pagar publicidad, o a que me apoyen para que yo les tenga que dar contratos en donde me van a cobrar dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces más de lo que vale una obra, pero a cambio de eso sus conductores de radio y de televisión van a estar diciendo: ‘Ya bajó de peso el presidente, ya no tiene canas, ya no tiene el pelo como un algodón, ya habla de corrido, ya no se come las ‘s’, yo creo que ya está empezando a hablar inglés, ¡ay, pero qué sentido del humor poner a Chico Che!’.

Se quedan ya para mañana.

PREGUNTA: Presidente, sin lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sin lista, sin lista, sin lista.

PREGUNTA: Presidente, ¿la semana pasada se reunió con la ministra Loretta Ortiz?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA ¿Qué temas trataron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Platicamos.

INTERLOCUTORA: ¿De qué temas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la felicité porque su resolución del proyecto eléctrico fue extraordinario. Me comentaba que incluso va a hacer un libro porque… La historia es sencilla, la cuento en breve:

Los entreguistas, vendepatrias, querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex y querían dejarle el mercado eléctrico y el mercado petrolero, sobre todo la venta de gasolinas y de diésel, a las empresas extranjeras, darle marcha atrás a lo que hizo en general Cárdenas y a lo que hizo el presidente López Mateos. Entonces, arreglaron todo el marco legal con ese propósito.

Nosotros estamos llevando a cabo una política distinta, queremos rescatar a Pemex y queremos rescatar a la Comisión Federal de Electricidad porque sentimos que estas empresas públicas son fundamentales para que el pueblo no pague más, de manera excesiva las gasolinas, el diésel y la luz.

Para decirlo así, de manera clara, si estas empresas desaparecen y sólo se quedan las particulares, nos pasaría lo que está sucediendo en otros países, que no hay control de precios.

Aunque les dé coraje a nuestros adversarios, voy a recordar que la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa y el gas lo mismo.

¿Qué hicimos?

Llevamos a cabo una reforma a la ley eléctrica y los conservadores de aquí, defensores de las empresas extranjeras, como no ganaron la votación de la reforma eléctrica, presentaron una controversia constitucional para que se declarara inconstitucional la ley eléctrica aprobada y para que se declarara inconstitucional se necesitaban dos terceras partes de los votos de los ministros de la Corte.

Entonces, la encargada de hacer el proyecto que se sometió al pleno para que los 11 ministro votaran artículo por artículo para ver si eran inconstitucionales y quitarlos, quien preparó el proyecto fue la ministra Loretta y se logró de milagro que ningún artículo se declarara inconstitucional; unos con apenas cuatro votos, que era lo mínimo, si se obtenían tres ya se declaraba inconstitucional un artículo; y hubo artículos en donde los ministros votaron mayoritariamente para afianzar lo establecido en la ley eléctrica.

Por ejemplo, se declaró, que eso fue algo extraordinario, como fraude a la ley el llamado autoabasto, toda una triquiñuela de las empresas como Iberdrola.

Para completar, Iberdrola fue la empresa española que contrató a Felipe Calderón como miembro de su consejo de administración. Cuando Felipe Calderón deja la Presidencia, Iberdrola contrata a Calderón como su empleado y son los de más influencia en España y aquí hacían lo que querían, ellos fueron los que armaron todo este monopolio que le costaba muy caro al pueblo de México con el cuento de las energías limpias que les permitían hacer negocios sucios.

Entonces, descansamos cuando no se declaró inconstitucional la reforma eléctrica. Eso fue también lo que molestó a los conservadores de aquí y de allá y a sus achichintles y voceros y por eso ahora están pidiendo una consulta en el marco del tratado de Estados Unidos y Canadá, porque quieren seguir mandando y no quieren dejar de robar, ese es el fondo.

Entonces, vino la ministra Loretta y me trajo de regalo su proyecto, que lo va a convertir en un libro, porque ahí están los fundamentos para que se declarara legal la reforma eléctrica.

PREGUNTA: ¿Formará parte de la respuesta de México este proyecto? ¿Los argumentos que están en este proyecto de la ministra formarán parte de la respuesta a Estados Unidos y Canadá?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por eso no tiene fundamento lo que ahora están planteando.

Lo que me llama la atención, lo vuelvo a decir, es que los más enojados, los más contrarios a que se fortalezca lo público, lo que tiene que ver con México, son los conservadores criollos.

Porque desde luego que está participando el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá, sobre todo el de Estados Unidos y del Departamento de Estado en particular, en especial, porque es un asunto político. No hay ninguna violación a ningún artículo, nada.

Además, México es un país soberano, así está en el tratado, en el capítulo 8, sobre los hidrocarburos, lo cuidamos. Eso es lo que me dice cada vez que nos vemos el presidente Biden, que es una extraordinaria persona, siempre me habla de que nuestro entendimiento se va a dar en pie de igualdad. Entonces, no es el presidente Biden.

INTERVENCIÓN: ¿Quién es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé quiénes están promoviendo esto. Sí están participando mexicanos internacionalistas, el que fue embajador de México cuando Calderón, Sarukhán y otros, pues con ellos me enteré. Eso es lo que le mandé a decir también al jefe del Departamento de Estado, porque si había alguna diferencia, como dicen los diplomáticos, pues por los canales correspondientes. Pero él empezó a darlo a conocer en su Twitter, ‘viene casi-casi un golpazo’ y ya frotándose las manos. Y luego, como ya uno ya sabe, vi otro que son del mismo grupo y todos ya traían la información antes que nosotros, porque ellos tienen relación con el Departamento de Estado. Pero pues vamos a defender el punto.

Y decirle a la gente que vamos muy bien, de buenas y vamos a seguir atendiendo el problema de la inflación.

Que no va a aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, que no va a aumentar la luz, no va a aumentar y que estamos ya buscando… Esta semana nos reunimos para hacer una evaluación del plan que tenemos para bajar el precio de los alimentos, que es lo más importante, el que no nos golpee la inflación, que podamos tener resultados pronto y vamos muy bien.

¿Cómo ven para mañana?

PREGUNTA De su agenda para hoy, presidente, su agenda para hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La agenda para hoy, salud, salud, tenemos que ver lo de la viruela.

PREGUNTA: De la viruela, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mañana.

PREGUNTA: Está pendiente lo de la reunión de seguridad. Nos invitó a los periodistas, pero no ha dicho cuándo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, que vaya, nada más tiene que ser…

INTERLOCUTOR: ¿En grupo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, no, pero no todos, sino cinco, una semana, de lunes a viernes que estemos aquí.

Pues me gustaría que fuese la semana próxima. ¿Saben por qué? Porque está fuera el secretario de la Defensa, entonces quiero que esté, o sea, porque está al subsecretario, que es lo mismo en cuanto al cumplimiento de la responsabilidad de la secretaría, pero quiero que sea como es siempre.

¿Quiénes nos reunimos?

Rosa Icela, que es la secretaria de Seguridad y ella es la que conduce el gabinete; está el secretario de Gobernación, está el asesor Lázaro Cárdenas, está el almirante Ojeda con su jefe de Estado Mayor, está el general secretario Luis Cresencio Sandoval González con su jefe de Estado Mayor, está Encinas, de los permanentes; Marcelo Ebrard, el comandante de la Guardia Nacional.

Los lunes y cuando hay algo especial que nos importa tratar con la ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum, pero los lunes todo el tiempo, hoy estuvo, ella da el informe de lo que pasa aquí en la ciudad. Les puedo decir que ayer se detuvieron unos talamontes en Tlalpan y hay que cuidar los bosques.

INTERVENCIÓN: Estela Ríos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, Estela Ríos la consejera jurídica.

INTERVENCIÓN: Ricardo Mejía…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mejía, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad.

Y los invitados. Por ejemplo, los lunes él es invitado.

Los que van a exponer o tienen algo que tratar, cuando el tema central es atención a migrantes pues llega Francisco Garduño, los martes todo el equipo de Salud y así.

Entonces, están invitados. Es interesante todo el proceso, comienza con el reporte o el parte de todo lo sucedido en las últimas 24 horas en el país, todos los delitos y los casos más complicados. Entonces, sí les va a interesar el procedimiento que tenemos y esto se réplica en los estados y ayuda mucho.

¿Qué pasaba antes?

Bueno, primero no se hacía, yo creo que se reunían cada semana, cada 15 días.

No había coordinación, Marina actuaba por su cuenta, la Defensa por su cuenta; ahora no, ahora estamos todos juntos ahí.

PREGUNTA: ¿A dónde va el fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy al Tren Maya, a la supervisión del Tren Maya. Bueno, ya, nos vemos, adiós.

+++++

Seguir leyendo