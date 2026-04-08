Reportan falla en el avión del Club América: aterrizan de emergencia en Miami

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Reportes indican que el avión que trasladaba al Club América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Miami, donde el equipo permanece varado.

Hasta el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido. El hecho fue dado a conocer por el periodista David Medrano Félix a través de su cuenta de X.

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