México Deportes

Los ‘therian’ del Tricolor: estos son los apodos de animales de futbolistas históricos

De “Conejo” a “Lobo”, la tradición de sobrenombres de los seleccionados cobra nuevo sentido en la era digital y desata debate entre aficionados

Guardar
Un repaso por los jugadores
Un repaso por los jugadores del Tricolor cuyos apodos inspirados en animales hoy conectan con una tendencia viral en redes sociales.

A lo largo de las décadas, la Selección Mexicana no solo ha construido una historia marcada por goles y hazañas mundialistas, también ha dado vida a una curiosa tradición: futbolistas cuyos sobrenombres evocan animales. Hoy, en plena era digital donde el término “therian” circula con fuerza en redes sociales, esa coincidencia ha despertado comparaciones inevitables y hasta divertidas entre los aficionados.

Pero ¿qué significa realmente este concepto? En el entorno virtual, un therian es una persona que experimenta una conexión profunda con un animal específico y que puede identificarse, en un plano espiritual, psicológico o simbólico, como un ser no humano —o parcialmente no humano—. Lobo, zorro, gato, ave o cualquier otra especie puede convertirse en parte esencial de su identidad, influyendo incluso en su manera de percibirse y expresarse.

En el futbol mexicano, sin embargo, los apodos de corte animal tienen un origen mucho más terrenal. Surgen del estilo de juego, la apariencia física o anécdotas que marcaron la carrera de los protagonistas. Aun así, en tiempos donde las tendencias digitales reconfiguran la conversación pública, varios nombres del Tricolor encajan de forma simpática en esta narrativa.

Pérez jugó dos Mundiales con
Pérez jugó dos Mundiales con el "Tri": Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 (Foto: nelly Salas/ Cuartoscuro)

Uno de los casos más recordados es el del arquero Óscar Pérez, conocido como el “Conejo” por su agilidad bajo los tres postes. En la misma línea aparece Alberto Medina, apodado el “Venado” por su velocidad en la banda. También destaca Jesús Arellano, el “Cabrito”, cuyo dinamismo lo convirtió en referente en su etapa como seleccionado nacional.

Jared Borgetti tuvo un corto
Jared Borgetti tuvo un corto paso en el Ascenso MX (Foto: Cuartoscuro)

En la delantera, el histórico goleador Jared Borgetti fue bautizado como el “Zorro del Desierto”, mientras que Gerardo Torrado cargó con el mote de “Borrego”. A ellos se suma Joel Sánchez, identificado como el “Tiburón”, y Isaac Brizuela, otro “Conejo” que dejó huella con su velocidad.

Nov 18, 2025; San Antonio,
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico forward Raul Jimenez (9) gestures after a loss against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La lista continúa con figuras como Guillermo Sepúlveda, el “Tigre”; Matías Vuoso, apodado el “Toro”; y en tiempos recientes, elementos como Raúl Jiménez, conocido como el “Lobo de Tepeji”. También aparecen Roberto Alvarado, el “Piojo”; Armando González, la “Hormiga”; y Bryan González, el “Cotorro”.

Más allá de la tendencia digital, estos sobrenombres forman parte del folclor futbolero. Son etiquetas que sintetizan carácter, estilo y personalidad dentro del campo. En una época donde las redes amplifican cualquier coincidencia cultural, los llamados “therian del Tricolor” no dejan de ser una muestra del ingenio popular que rodea al balompié mexicano.

Temas Relacionados

Selección MexicanaTheriansviralmexico-deportesmexico-virales

Más Noticias

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista que fue revelación en la pasada edición del torneo en Acapulco tras vencer al australiano Aleksandar Vukic y clasificar a los cuartos de final

Definido el rival de Rodrigo

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

El Lobo de Tepeji quiere darle los tres puntos a su equipo con una complicada visita en la Jornada 27

Sunderland vs Fulham: a qué

Cómo le ha ido a México en cada edición del Clásico Mundial de Beisbol

Este ha sido el historial de participaciones de la selección mexicana dentro del máximo torneo de selecciones en el rey de los deportes

Cómo le ha ido a

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour

El ciclista mexicano sigue haciendo historia y poniendo su nombre en lo más alto con un título para comenzar el 2026 a nivel internacional

Isaac del Toro se proclama

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: rivales, calendario y figuras clave del roster

La Novena Mexicana comenzará su camino el 6 de marzo con la misión de superar la histórica participación de la edición pasada

México en el Clásico Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a joven

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy explota contra Daniel

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

DEPORTES

Definido el rival de Rodrigo

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

Cómo le ha ido a México en cada edición del Clásico Mundial de Beisbol

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour

México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: rivales, calendario y figuras clave del roster