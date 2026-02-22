Los ‘therian’ del Tricolor: estos son los apodos de animales de futbolistas históricos

Un repaso por los jugadores del Tricolor cuyos apodos inspirados en animales hoy conectan con una tendencia viral en redes sociales.

A lo largo de las décadas, la Selección Mexicana no solo ha construido una historia marcada por goles y hazañas mundialistas, también ha dado vida a una curiosa tradición: futbolistas cuyos sobrenombres evocan animales. Hoy, en plena era digital donde el término “therian” circula con fuerza en redes sociales, esa coincidencia ha despertado comparaciones inevitables y hasta divertidas entre los aficionados.

Pero ¿qué significa realmente este concepto? En el entorno virtual, un therian es una persona que experimenta una conexión profunda con un animal específico y que puede identificarse, en un plano espiritual, psicológico o simbólico, como un ser no humano —o parcialmente no humano—. Lobo, zorro, gato, ave o cualquier otra especie puede convertirse en parte esencial de su identidad, influyendo incluso en su manera de percibirse y expresarse.

En el futbol mexicano, sin embargo, los apodos de corte animal tienen un origen mucho más terrenal. Surgen del estilo de juego, la apariencia física o anécdotas que marcaron la carrera de los protagonistas. Aun así, en tiempos donde las tendencias digitales reconfiguran la conversación pública, varios nombres del Tricolor encajan de forma simpática en esta narrativa.

Pérez jugó dos Mundiales con el "Tri": Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 (Foto: nelly Salas/ Cuartoscuro)

Uno de los casos más recordados es el del arquero Óscar Pérez, conocido como el “Conejo” por su agilidad bajo los tres postes. En la misma línea aparece Alberto Medina, apodado el “Venado” por su velocidad en la banda. También destaca Jesús Arellano, el “Cabrito”, cuyo dinamismo lo convirtió en referente en su etapa como seleccionado nacional.

Jared Borgetti tuvo un corto paso en el Ascenso MX (Foto: Cuartoscuro)

En la delantera, el histórico goleador Jared Borgetti fue bautizado como el “Zorro del Desierto”, mientras que Gerardo Torrado cargó con el mote de “Borrego”. A ellos se suma Joel Sánchez, identificado como el “Tiburón”, y Isaac Brizuela, otro “Conejo” que dejó huella con su velocidad.

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico forward Raul Jimenez (9) gestures after a loss against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La lista continúa con figuras como Guillermo Sepúlveda, el “Tigre”; Matías Vuoso, apodado el “Toro”; y en tiempos recientes, elementos como Raúl Jiménez, conocido como el “Lobo de Tepeji”. También aparecen Roberto Alvarado, el “Piojo”; Armando González, la “Hormiga”; y Bryan González, el “Cotorro”.

Más allá de la tendencia digital, estos sobrenombres forman parte del folclor futbolero. Son etiquetas que sintetizan carácter, estilo y personalidad dentro del campo. En una época donde las redes amplifican cualquier coincidencia cultural, los llamados “therian del Tricolor” no dejan de ser una muestra del ingenio popular que rodea al balompié mexicano.