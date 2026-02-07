México Deportes

¡Lo que dejaste ir, América! Allan Saint-Maximin ayuda al Lens para tomar la cima de la Ligue 1

El atacante francés sigue demostrando gran golpeo aunque ahora lejos del futbol mexicano

El exdelantero del América fue
El exdelantero del América fue la figura del partido.

La Ligue 1 amaneció con un nuevo dueño de la cima y con un estadio rendido ante su protagonista. El sábado 7 de febrero quedó marcado para el RC Lens, que firmó una victoria clave de 3-1 frente al Stade Rennais en el Stade Bollaert-Delelis, resultado que lo devolvió al primer lugar del campeonato por encima del París Saint-Germain. La noche tuvo un nombre propio: Allan Saint-Maximin, exjugador del América, quien se robó los reflectores en su estreno como local.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 21, no inició de la mejor manera para los Sang et Or. Apenas al minuto 8, el Rennes silenció momentáneamente el estadio con un gol de Estéban Lepaul, aprovechando un descuido defensivo que puso en aprietos al conjunto dirigido por Pierre Sage. La situación se tornó aún más compleja en la segunda mitad, cuando Rubén Aguilar fue expulsado al minuto 56, dejando al Lens con un hombre menos durante más de media hora.

Tras su salida de México,
Tras su salida de México, el extremo fue protagonista en una noche histórica.

Lejos de desmoronarse, el Lens respondió con carácter y determinación. La inferioridad numérica pareció fortalecer el espíritu colectivo del equipo, que adelantó líneas y apostó por la intensidad para revertir el marcador. Odsonne Édouard fue pieza clave en la reacción, liderando el ataque y participando de manera directa en la remontada que encendió a la afición local.

Cuando el partido entraba en su tramo más delicado y el Rennes intentaba recuperar el control, surgió el momento esperado por los aficionados. Allan Saint-Maximin, quien vivía sus primeros minutos ante su nueva gente tras salir de México en medio de señalamientos por problemas de racismo, tomó el balón y asumió la responsabilidad ofensiva. Al minuto 78, el extremo francés desbordó con su habitual desequilibrio y definió para sellar el 3-1 definitivo.

El extremo francés fue clave
El extremo francés fue clave en el triunfo que consolida al club como candidato al título.

El tanto no solo aseguró el triunfo, sino que confirmó una racha histórica para el Lens, que alcanzó su décima victoria consecutiva en casa. Para Saint-Maximin, el gol representó una carta de presentación inmejorable, coronando un debut que desató la euforia en las gradas del Bollaert-Delelis.

El equipo resistió la adversidad
El equipo resistió la adversidad y firmó una victoria que sacude la Ligue 1.

Con este resultado, el RC Lens llegó a 49 unidades, superando por un punto al PSG, que aún tiene pendiente su compromiso del Clásico francés del domingo. Más allá de la tabla, la actuación colectiva y el impacto inmediato de su refuerzo invernal consolidan al Lens como un contendiente firme al título, mientras su afición sueña con una temporada que ya empieza a perfilarse como inolvidable.

