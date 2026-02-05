Cuándo y dónde ver la presentación del roster oficial de México para el Clásico Mundial de Béisbol

Habrá un show especial en las redes oficiales de la LMB para analizar uno por uno de los jugadores que representarán a México. (AP Photo/Marta Lavandier)

Este jueves 5 de febrero se dará a conocer la lista oficial de 30 jugadores que representará a cada una de las selecciones que formará parte del Clásico Mundial de Béisbol en una transmisión que se transmitirá a través del canal estadounidense, MLB Network en punto de las 18:00 horas.

Sin embargo, el público mexicano podrá disfrutar de una transmisión especial a través del canal de YouTube de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y el Facebook de la Selección Mexicana, donde habrá análisis detallado sobre los peloteros que nos estarán representando en la búsqueda del campeonato mundial.

Qué jugadores ya están confirmados para representar a México

Arozarena, Kirk y los hermanos Urías figuran entre los principales nombres para la selección mexicana. (Imagen: @MexicoBeis)

A lo largo de los últimos meses, se han dado a conocer algunos nombres de jugadores que ya están confirmados para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol.

Entre los peloteros que ya fueron anunciados por Benjamín Gil para formar parte del torneo están: Randy Arozarena, Jarren Duran, Alejandro Kirk, Ramón Urías, Luis Urías, Joey Ortíz, Alek Thomas, Jonathan Aranda y Taijuan Walker.

Posteriormente se confirmó que Marcelo Mayer e Isaac Paredes no podrán formar parte del certamen debido a un problema con el seguro, el cual ha afectado a gran cantidad de peloteros para esta edición.

Cuál será el grupo de México en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección mexicana disputará sus encuentros de primera ronda en Houston. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Los dirigidos por Benjamín Gil llegan con sed de revancha al Clásico Mundial de Béisbol 2026, decididos a superar el tercer lugar conseguido en 2023.

Aquel año, México brilló hasta las semifinales, quedándose a una sola entrada de vencer a Japón y avanzar a la final, en un dramático duelo que dejó sabor agridulce.

Para esta edición, el representativo mexicano se enfrentará a selecciones como: Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña e Italia, del 6 al 11 de marzo en Houston, Texas.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la ronda de cuartos de final, intensificando la batalla por un lugar en las semifinales y la gran final, las cuales se llevarán a cabo en Miami, Florida.

Modificaciones dentro del roster

El mexicano Randy Arozarena celebra tras anotar una carrera ante Canadá en el Clásico Mundial de béisbol, el miércoles 15 de marzo de 2023, en Phoenix. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Después del anuncio oficial, los managers podrán realizar modificaciones en sus rosters por razones médicas o circunstancias excepcionales, donde los peloteros serán evaluados con base en los exámenes médicos de la MLB, mientras que el Comité del Clásico Mundial revisará la documentación y emitirá la decisión final.