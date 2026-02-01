José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

El español estaría muy cerca de volver a su país para jugar por primera vez en LaLiga. (Especial)

Álvaro Fidalgo, mediocampista español del Club América, está cerca de concluir una etapa de cinco años en el equipo, en medio de un reconocimiento público por parte de José Ramón Fernández quien, además, advirtió que le hará mucha falta al conjunto de Coapa.

El periodista destacó la trayectoria del jugador mientras se especula sobre un inminente traspaso al Real Betis, donde se espera que continúe su carrera en la liga española en la que haría su debut oficial.

El futbolista originario de Asturias se encuentra a un paso de regresar a Europa tras consolidarse como pieza clave en el tricampeonato del América. Su posible llegada al real Betis abriría la puerta a compartir equipo con figuras de la plantilla sevillana, como Isco.

Álvaro Fidalgo llegó al América por un millón de euros, mismos que pagará al Castellón de la Segunda División de España (Foto: Instagram/@alvarofidalgo)

Un pilar muy importante para las Águilas

Fernández, periodista conocido por su historial de críticas al América, sorprendió al dedicar palabras de aprecio al mediocampista. “El América va a resentir, fuertemente, el que uno de sus mejores jugadores, que fue clave en el tricampeonato, se vaya. Un futbolista inteligente, maduro, con buena técnica…”, escribió en sus redes sociales.

A estas declaraciones sumó su convicción sobre el destino profesional del futbolista: “Se va al Betis, un buen club de la liga española y tendrá grandes compañeros como Isco. ¡Suerte, Álvaro! Diste mucho ene l futbol mexicano”, señaló Fernández, resaltando la huella que deja Fidalgo en el balompié de nuestro país.

Pese a su rivalidad con el club, no dejó pasar la oportunidad de reconocer la calidad futbolística del europeo. (TW José Ramón Fernández)

El ‘Maguito’ que llegó a revolucionar México

En su paso por el Club América, Fidalgo conquistó tres títulos de liga, una Supercopa y la Concacaf Champions Cup, confirmando su estatus como uno de los grandes referentes azulcremas. La afición lo reconoce como un jugador de entrega y dedicación, valores que le valieron convertirse en ídolo moderno del club.

Liga MX Apertura 2023: El título que rompió una sequía de cinco años en Coapa tras vencer a Tigres.

Liga MX Clausura 2024: Logro del histórico bicampeonato al derrotar a Cruz Azul.

Liga MX Apertura 2024: Consagración definitiva como tricampeones tras vencer a Monterrey.

Campeón de Campeones 2023-2024: Obtenido automáticamente al ganar ambos torneos de la temporada.

Supercopa de la Liga MX 2024: Un trofeo más a las vitrinas durante el dominio absoluto del equipo.

Campeones Cup 2024: Título internacional conseguido al superar al LAFC de la MLS.

Desde su llegada a México, bajo la dirección de Santiago Solari, el futbolista se ganó la admiración del público y el respeto de sus compañeros. En su última etapa, a las órdenes de André Jardine, se consolidó como líder deportivo en el conjunto de Coapa.

El adiós de Fidalgo marca el inicio de una nueva etapa tanto para él como para el Club América, que enfrentará el desafío de suplir a un futbolista que marcó época. Para muchos, su desempeño en México es solo el comienzo de un trayecto que podría llevarlo a destacar también en el fútbol europeo.