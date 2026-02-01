Claudio Castagnoli reconoce que es un honor portar el título máximo del CMLL y no descarta apostar su carrera en la Arena México

El campeón mundial habló en exclusiva sobre el peso cultural de la lucha libre mexicana y su futuro en la Arena México.

El 28 de noviembre de 2025 quedó registrado como un momento clave para la lucha libre internacional. Esa fecha, Claudio Castagnoli, una de las principales figuras de All Elite Wrestling (AEW), conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tras derrotar a Gran Guerrero, convirtiéndose en uno de los pocos extranjeros que han portado el cetro máximo de la empresa más antigua de la lucha libre en el mundo.

La coronación del luchador suizo no solo representó un logro personal, sino también un hecho histórico para el CMLL, institución con más de nueve décadas de tradición. Consciente del significado que implica ser la cara de la empresa, Castagnoli habló en entrevista exclusiva para Infobae México sobre la responsabilidad que conlleva ostentar el campeonato y el orgullo que siente cada vez que pisa la Arena México.

El peso histórico del campeonato del CMLL

( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

Para Castagnoli, portar el título mundial de peso completo va más allá del reconocimiento deportivo. El luchador destacó la importancia simbólica que tiene el cinturón dentro de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre y el reducido número de campeones extranjeros que han logrado este honor.

“Para mi, la historia de los 92 años sobre la tradición del CMLL y la Arena México, y este título es muy importante, es muy especial, y también sé que en la historia del Consejo Mundial de la Lucha Libre, el campeonato de peso completo, no ha habido tantos extranjeros campeones. Así que para mí es un gran honor y estoy orgulloso de representar al CMLL en todo el mundo siendo el campeón”.

El suizo aseguró que representar al CMLL implica asumir un compromiso con la tradición, la afición y el legado que han construido generaciones de luchadores que han pasado por el ring de la Arena México.

La estrella de AEW respondió con felicidad que representar al CMLL a nivel internacional es un orgullo.

La lucha libre mexicana y el valor de las apuestas

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Castagnoli también se refirió a uno de los elementos más emblemáticos de la lucha libre en México: las luchas de apuestas. Máscara contra máscara y cabellera contra cabellera forman parte del ADN del CMLL y representan el punto máximo de una rivalidad.

Aunque actualmente no porta máscara ni cabellera, el campeón reconoció que este tipo de combates tienen un valor especial y que no descarta involucrarse en un duelo de alto riesgo, incluso poniendo en juego su propio futuro profesional.

“Creo que el luchador es lo más importante en la lucha libre. Bueno, hay muchos grandes luchadores en CMLL contra los que creo que defendería este título, como Máscara contra Máscara o un Cabellera contra Cabellera, obviamente, incluso me vienen a la mente chicos que ya luchan, como Último Guerrero, Místico, Volador Jr o incluso Xelhua, pero siento que acabo de empezar en CMLL. Llevo poco tiempo como Campeón del CMLL y creo que la lucha llegará al siguiente nivel, tendremos que esperar a ver qué tipo de rivalidades se avecinan. Y quizás tal vez pondría mi carrera en juego”, destacó el integrante de Death Riders al hablar de varias figuras con las que estaría dispuesto a defender el campeonato o protagonizar una rivalidad de gran calibre.

Castagnoli subrayó que su etapa como campeón apenas comienza y que será el desarrollo natural de las rivalidades lo que determine hasta dónde puede escalar su paso por el CMLL.

Claudio Castagnoli asegura que sí le gustaría apostar su carrera contra una máscara o una cabellera

AEW, México y la posibilidad de un PPV histórico

La Arena México será escenario de estrellas internacionales del wrestling. (Ilustración: Jesús Aviles)

Otro de los temas que abordó fue el crecimiento de AEW en territorio mexicano. Aunque no participó en la última edición de Grand Slam México, el luchador considera que la Arena México podría consolidarse como una sede recurrente para eventos de gran magnitud.

“No estuve en el último programa de AEW en la Arena México (Grand Slam) Entonces, a mí me encantaría que se convirtiera en algo especial anual, porque hacer ‘doble o nada’ aquí como en Estados Unidos sería genial, pero creo que esos son PPV ya establecidos y creo que fue un éxito Granslam México la última vez. Siento que en junio es especial. Si pudiera ser algo anual, sería genial”.

Incluso, Castagnoli fue más allá y mencionó un escenario que podría marcar un antes y un después en la lucha libre moderna en México.

La estrella internacional le agrada la idea que México albergue un evento importante de AEW.

El Estadio Azteca como un sueño posible

El presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre reconoció la seriedad del dueño de AEW tras la realización del Gran Slam México y adelantó que hay intención de seguir trabajando juntos.(Ilustración: Jovani Pérez)

El campeón mundial no ocultó su entusiasmo al imaginar un evento de AEW de gran escala en el Estadio Azteca, recinto que podría albergar a más de 85 mil aficionados.

“Pero estaba pensando en la Arena México, pero de inmediato pensé en All In y sería genial All In en el Estadio Azteca porque creo que sería especial y quién sabe qué pueda pasar, pero creo que sería increíble”.

La lucha libre como parte de la cultura mexicana

En 2024, Volador Jr, se quedó cerca del tetracampeonato al perder ante Claudio Castagnoli . (Cortesía CMLL)

Finalmente, Castagnoli explicó por qué su vínculo con México es tan especial y cómo percibe la lucha libre en comparación con otros países, especialmente Estados Unidos.

“Estoy muy orgulloso de ser parte de CMLL y de venir a la Arena México porque para mí la tradición es muy importante y creo que no hay empresa más tradicional y longeva que CMLL. Ser parte de esa historia es muy especial para mí. Simplemente demuestra la pasión de los fans mexicanos de la lucha libre. Para mí, es parte de la cultura. En Estados Unidos es parte del entretenimiento. Pero creo que en México lo que hace que la lucha libre sea tan especial es que está arraigada en la cultura. Simplemente caminar por las calles y ver máscaras de luchador por todas partes, grafitis, todo. Está en todas partes y ser parte de eso me hace muy feliz”.

Claudio Castagnoli próximos objetivos en el CMLL

Con su histórico reinado y sus declaraciones, Claudio Castagnoli deja claro que su etapa en el CMLL apenas comienza, con la posibilidad de grandes rivalidades, apuestas memorables y eventos que podrían quedar grabados en la historia de la lucha libre mexicana.