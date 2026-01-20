Jorge Pietrasanta protagoniza pelea con Mauricio Ymay por el América: “Pídale a Faitelson que conteste”

Pietrasanta y Mauricio Ymay protagonizan pelea en redes (IG/ @jorgepietrasanta_ / @mauricioymay)

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, y Mauricio Ymay, actual miembro de TUDN y exintegrante de ESPN, protagonizaron una discusión pública en redes sociales, esto debido al partido de América contra Pachuca, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026.

El intercambio entre ambos analistas deportivos incluyó bromas, reproches sobre la lealtad a empresas televisivas y señalamientos alusivos a la discusión de David Faitelson con José Ramón Fernández cuando se acusaron de “mercenarios”.

Todo comenzó cuando Pietrasanta publicó en X: “Que me perdonen las poderosas aguilitas! Pero estoy viendo la NFL. Besitos”. La frase, en tono de burla hacia los aficionados del América, dio pie a la reacción inmediata de Ymay. Con ironía, el comentarista respondió: “Gracias por avisar, andábamos con un pendiente bárbaro”, acompañando su mensaje de emojis y generando resonancia en redes sociales.

Así fue la pelea de Mauricio Ymay con Jorge Pietrasanta

Poco después, los comentarios subieron de tono y surgió el tema de los “mercenarios”, incluso con la mención de David Faitelson. Pietrasanta escribió: “Usted ya es otra vez televiso, pídale a Faitelson que conteste! Se los dije desde acá! Mercenarios ni hablar, así son y así lo aceptaron”. De esta manera, la discusión tocó el asunto de la lealtad profesional y los movimientos de comentaristas entre empresas, hecho habitual en la crónica deportiva de México, en especial por el regreso de Ymay a Televisa tras varios años en ESPN.

Ymay replicó defendiendo con orgullo su pertenencia a Televisa y respondió con ironía a los ataques de su ex compañero: “Orgullosamente Televiso, agradecido siempre con esta empresa maravillosa. Mercenario??? Y tú??? O te cambiaste de empresa en su momento sin importar lo económico. Por cierto, arrobo a David por ti”. Este comentario giró el debate y sumó a otra figura del controversial analista deportivo a la conversación digital.

Pietrasanta respondió haciendo referencia a su experiencia laboral y volvió a lanzarse contra la televisora de Chapultepec, pero recordó su amistad con Ymay: “Ah cabr*n! Y entonces a qué viniste a ESPN? Mercenario!!! Yo también estoy agradecido con Televisa en donde estuve muchísimos años más que tú y no tienes ni idea de sus raíces! Saludos a David! Te amo!”. Así, la discusión continuó captando la atención de la audiencia de X y mantuvo la intensidad entre ambos comentaristas.

Por último, Ymay intentó poner fin a la disputa con tono conciliador: “Yo también Don Jorge, ya váyase a dormir. Que descanse!”. El cierre, con tintes de camaradería, fue celebrado por los usuarios en redes sociales.