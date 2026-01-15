México Deportes

Paul Aguilar debuta como analista deportivo en Fox Sports México: así fue su presentación en tv

La figura del americanismo inició una nueva etapa profesional de cara a la cobertura de la Copa Mundial 2026

Paul Aguilar fue presentado como
Paul Aguilar fue presentado como analista deportivo de Fox Sports (X/ @FOXSportsMX)

Paul Aguilar, exjugador destacado de la Liga MX y de la selección mexicana, comenzó una nueva etapa profesional como analista deportivo en Fox Sports México. Pese a las recientes bajas que ha tenido el canal deportivo, el canal anunció a su nueva incorporación para los debates, principalmente de cara al Mundial 2026.

La cadena lo presentó oficialmente la noche del martes 13 de enero, integrándolo a los programas de La Última Palabra y FOX Sports Radio, espacios donde está colaborando la figura americanista.

El exdefensor se une al equipo televisivo en su primera experiencia como comentarista. Compartirá panel con otros expertos en los programas insignia de la cadena, consolidando la apuesta por incorporar voces con amplia trayectoria en el fútbol mexicano.

Durante su presentación en La Última Palabra, Paul Aguilar expresó su entusiasmo por sumarse al panel de expertos. “Contento de estar aquí con todos ustedes, esperando que nos vaya de lo mejor y que esta mesa siga creciendo”, declaró.

, Paul Aguilar expresó su
, Paul Aguilar expresó su entusiasmo por sumarse al panel de expertos de Fox Sports (Ilustración Infobae)

Paul Aguilar, leyenda americanista se convierte en analista deportivo

Paul Nicolás Aguilar Rojas es un exfutbolista mexicano nacido el 6 de marzo de 1986 en Concordia, Sinaloa. La trayectoria del ex jugador respalda su llegada al análisis deportivo.

El exseleccionado nacional inició su carrera profesional en Pachuca, donde conquistó dos títulos de la Liga MX. En 2011 se integró al América, convirtiéndose en pieza clave del club, donde sumó tres campeonatos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Durante su etapa en América, Aguilar se consolidó como titular indiscutible y referente en la defensa, destacando por su velocidad, seguridad y aportaciones ofensivas. Disputó 308 partidos oficiales y anotó 13 goles. Terminó su carrera de clubes en FC Juárez y se retiró en 2022.

Paul Aguilar (Foto: Facebook@Paul Aguilar
Paul Aguilar (Foto: Facebook@Paul Aguilar - oficial)

Con la selección mexicana jugó 55 partidos y anotó 5 goles. Participó en los Mundiales de 2010 y 2014, y ganó dos Copas Oro de la CONCACAF (2011 y 2015). Entre sus momentos destacados figura el gol de volea a Estados Unidos en la Copa CONCACAF 2015.

Desde la cadena, destacan la incorporación de Aguilar al análisis televisivo. La Última Palabra Fox Sports subraya que su amplia experiencia es un aporte valioso para enriquecer el debate deportivo y fortalecer la conexión con la audiencia mexicana.

En un tono distendido, Aguilar compartió una anécdota familiar sobre el impulso recibido al dejar el retiro: tras pasar tiempo con sus seres queridos, su esposa le sugirió que retomara la actividad laboral, mostrando el lado humano de su transición a la televisión, según informó Fox Sports.

