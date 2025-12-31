Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

El jalisciense destacó que jamás habló mal del equipo y cerró su ciclo con orgullo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 tras un año fuera de la parrilla, luego de su salida de Red Bull Racing en diciembre de 2024, pese a contar con contrato vigente.

El piloto mexicano se integrará a Cadillac, escudería que debutará en la categoría a partir de esa temporada, en un contexto marcado por los cambios estructurales que vive la F1, donde también se suma Audi al ocupar la plaza de Sauber.

La salida del tapatío de la escudería austriaca estuvo precedida por una temporada en la que su rendimiento y el funcionamiento del monoplaza generaron tensiones internas, especialmente en relación con el liderazgo de Max Verstappen dentro del equipo.

La experiencia de Pérez en Red Bull y la presión por el liderato

(REUTERS/Benoit Tessier)

Checo Pérez reconoció que su llegada a Red Bull modificó el equilibrio interno del equipo, particularmente tras su buen arranque en la clasificación del campeonato de pilotos.

En sus primeras temporadas pasó del cuarto al tercer lugar y posteriormente al segundo, antes de iniciar 2024 presionando a Max Verstappen en la lucha por el liderato.

Sin embargo, conforme avanzó esa campaña, el rendimiento de su monoplaza se vio afectado, lo que derivó en una caída hasta el octavo puesto del campeonato, resultado que influyó directamente en la pérdida del título de constructores para Red Bull.

En declaraciones a Motorsport, Pérez explicó que desde su llegada entendió la dinámica interna del equipo.

“Cuando llegué, empecé a ponerlos un poco nerviosos, pero sabía que había muchos intereses en juego y que no podía ir en contra del sistema”, señaló el mexicano.

También reconoció que el proyecto estaba diseñado alrededor de Verstappen y que su rol dentro de la escudería estaba claramente definido desde el inicio.

El relevo en Red Bull y los desafíos del segundo asiento

(REUTERS/Edgar Su)

Tras la salida de Checo, Red Bull intentó cubrir su lugar en 2025 con Liam Lawson, quien solo disputó dos carreras antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda.

El piloto japonés concluyó la temporada, pero no fue considerado para 2026, año en el que Isack Hadjar ocupará el segundo asiento del equipo.

Pérez advirtió que los pilotos que han llegado o lleguen a Red Bull seguirán enfrentando dificultades similares, al tratarse de un monoplaza complejo que exige una adaptación constante al estilo de conducción de Verstappen.

“Cualquier piloto que haya llegado o llegue seguirá enfrentándose a los mismos problemas”, afirmó en la misma entrevista con Motorsport, al referirse a las características del auto y a la estructura interna del equipo.

Con su incorporación a Cadillac, Sergio Pérez iniciará una nueva etapa en la Fórmula 1, ahora fuera de la dinámica que marcó su paso por Red Bull Racing.