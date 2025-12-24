El día que Checo Pérez se convirtió en Santa Claus y sorprendió a su equipo con un peculiar regalo navideño

Las imágenes compartidas por Pérez mostraron un detalle que sorprendió al personal de la escudería austríaca. (Instagram / @schecoperez)

En plena temporada navideña, vuelve a recordarse uno de los momentos más llamativos del último año de Sergio ‘Checo’ Pérez con Oracle Red Bull Racing.

Durante la Navidad de 2024, el piloto mexicano sorprendió a su entonces escudería con un gesto que se viralizó en redes sociales y quedó registrado como una de sus muestras de cercanía hacia el equipo.

El regalo navideño que tomó por sorpresa a Red Bull

(Instagram / @schecoperez)

En aquel diciembre, ‘Checo’ Pérez envió 2 mil botellas de tequila Patrón El Alto como obsequio para el personal de la escudería austríaca.

El gesto no se limitó al envío: el propio piloto se encargó de entregar las botellas, como pudo verse en un video publicado en sus historias de Instagram.

Las imágenes mostraron a Pérez cargando un camión repleto de cajas de tequila para después conducirlo hasta las instalaciones del equipo. Al llegar, comenzó a repartir personalmente las botellas entre ingenieros, mecánicos y demás trabajadores del equipo.

En el video también aparece Christian Horner (quien entonces era jefe de Red Bull) sorprendido ante la inesperada entrega.

El regalo fue interpretado por diversos fanáticos como un agradecimiento del piloto hacia el personal que lo acompañó durante una temporada marcada por desafíos, incluida una racha de ocho carreras sin podio y las complicaciones con el RB20.

Un gesto que marcó el cierre de su etapa con Red Bull

(Instagram / @schecoperez)

El mexicano acompañó la iniciativa con el mensaje: “Porque la familia lo es todo. Gracias a PATRÓN y Oracle Red Bull Racing por un año increíble”.

La publicación reforzó la intención de mostrar cercanía tanto con la escudería como con la marca que respaldó la iniciativa.

Actualmente, con el cierre de la Temporada 2025 de Fórmula 1 (en la que Lando Norris se proclamó campeón del mundo) la categoría se prepara para el inicio del ciclo 2026.

En este nuevo escenario, Pérez competirá con Cadillac y compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, mientras la escudería estadounidense debutará como la undécima participante de la parrilla el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.