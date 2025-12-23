México Deportes

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

El astro luso apunta a nuevas marcas de longevidad y supremacía histórica en la máxima cita futbolística de Estados Unidos

La Copa del Mundo en
La Copa del Mundo en México podría ser muy especial para la historia del fútbol. (REUTERS/Rodrigo Antunes/File Photo)

Cristiano Ronaldo, histórico referente del fútbol portugués e internacional, afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la posibilidad de alcanzar hasta varios récords consolidando así una de las carreras más fructíferas del balompié moderno.

Su presencia en la próxima cita mundialista, a los 41 años y con una forma física impresionante, ofrecerá una oportunidad única para seguir ampliando su legado en la historia del deporte, con el potencial de lograr una hazaña inédita a nivel global.

Asimismo, el lusitano llegará al continente americano para deleitar a todos sus fanáticos que podrían tener la última oportunidad vistiendo los colores de su país.

Este podría ser la última
Este podría ser la última vez que el delantero se infunde la playera portuguesa. (goal REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

¿Qué récords rompería CR7?

La selección de Portugal ya ha certificado su clasificación al Mundial 2026, lo que habilita al delantero del Al-Nassr a disputar su sexta edición del torneo. De lograrlo, se convertiría en el único jugador en la historia que ha participado en seis Copas del Mundo, superando a todas las figuras anteriores en el certamen.

Uno de los principales retos que enfrenta Ronaldo es convertirse en el futbolista de mayor edad en ganar un Mundial. Si Portugal se corona campeón en el verano de 2026 y Ronaldo forma parte del equipo, podría consagrarse a los 41 años, una edad que es considerada como atípica para un futbolista de campo. Hasta el momento, el registro le pertenece a Dino Zoff, quien fue campeón con Italia en 1982 a los 40 años.

El 'Bicho' estaría a punto
El 'Bicho' estaría a punto de hacer historia y convertirse en uno de los futbolistas más exitosos de los últimos años.

En cuanto a la cantidad de partidos disputados en la cita mundialista, el portugués suma actualmente 22 encuentros y ocupa el quinto lugar en la tabla histórica. Por delante está Lionel Messi, con 26 partidos. Si Portugal avanza en la competencia y Ronaldo sigue participando, podría alcanzar o superar ese registro, convirtiéndose así en el jugador con más presencias en la historia de los Mundiales.

En el aspecto goleador, Ronaldo acumula ocho goles en Copas del Mundo, pero el máximo anotador es Miroslav Klose, con 16 tantos. Superar ese récord representa un desafío considerable, aunque la ambición de Ronaldo siempre lo ha impulsado a competir al máximo en cada cita.

Por último, el ariete portugués buscará mantener y ampliar una marca exclusiva: es el único futbolista que ha anotado por lo menos un gol en cinco ediciones diferentes del torneo. Si consigue marcar en 2026, consolidará un récord que, por el momento, parece fuera del alcance para quienes vengan detrás de él.

Ronaldo ha expuesto sus ganas
Ronaldo ha expuesto sus ganas de obtener el trofeo de selecciones más codiciado. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

¿Cuánto cuesta ver a Cristiano Ronaldo en México?

La boletera Fanki confirmó los precios para el partido amistoso entre México y Portugal, que se llevará a cabo el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte (antes Azteca), como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Los boletos se venderán exclusivamente en línea y los precios varían según la ubicación: van desde 500 hasta 9 mil pesos. Las zonas más accesibles, como el Alto Lateral UF, Alto Norte UF y Alto Sur UF, tendrán un costo de 500 pesos, mientras que otras áreas como Lateral 300B y Platea 200 alcanzan los 5,000 pesos.

En las secciones premium y palcos, los costos son considerablemente más altos. El asiento “Premium A Chairman” tiene el precio más elevado, con 9,000 pesos, mientras que otras variantes como Palcos Club, Premium A Locker, Premium B Locker, Premium A Super Seat, Premium B Super Seat y Premium A Tunnel se venderán en 6,000 y 8,000 pesos. Las zonas para personas con discapacidad están disponibles en 1,750 pesos.

La venta general no tiene fecha confirmada y se anticipa una alta demanda debido a la presencia de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes, lo que ha generado gran expectativa entre la afición mexicana.

