La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Javier Alarcón mostró su preocupación por la delantera de Cruz Azul (Jovani Pérez)

En medio de la creciente presión sobre Nicolás Larcamón tras la eliminación de Cruz Azul ante Flamengo, el periodista deportivo Javier Alarcón salió en defensa del técnico argentino, y calificó de exagerada la reacción de la afición y los pedidos de destitución.

El periodista de ESPN y aficionado del equipo cementero consideró que la ola de críticas responde más a la frustración colectiva que a un análisis objetivo de la temporada.

Alarcón lanza su postura sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul

Durante su intervención en El Podcast de La Máquina, Alarcón describió el ambiente en torno al club como marcado por una “neurosis o histeria”, y cuestionó la lógica de exigir la salida inmediata de Larcamón. Además, subrayó que responsabilizar únicamente al entrenador no constituye un diagnóstico serio de la situación.

“Me parece un despropósito ahora pedir la cabeza de Larcamón. Yo lo que digo es que Larcamón tiene que seguir. Me parece una locura que piensen en este momento correrlo porque es ‘¿a quién pones?’, afirmó el periodista.

Cruz Azul se quedó en las Semifinales del Apertura 2025 tras ser eliminado por Tigres (REUTERS)

El comunicador argumentó que, pese a la decepción por no alcanzar el décimo título de Liga MX, Cruz Azul completó un torneo regular sólido, sumando 35 puntos y llegando hasta las semifinales. En su análisis, la eliminación ante Flamengo no se debió a fallos tácticos, sino a errores individuales en momentos clave, una circunstancia que, a su juicio, ningún técnico habría podido evitar.

“¿Qué puede hacer Anselmi? ¿Qué puede hacer Vicente Sánchez? ¿Qué puede hacer Larcamón cuando han tenido, en momentos críticos, errores puntuales?”, planteó Alarcón.

Para Alarcón, estos resultados demuestran que el club se encuentra en la ruta adecuada y que la decepción por no conquistar el campeonato no justifica cambios drásticos.

El periodista de ESPN y aficionado de la Máquina se manifestó luego de que el atacante griego se fuera del club |Crédito: elpodcastdlm

Los números de Larcamón en Cruz Azul

Desde su estreno en junio, Nicolás Larcamón ha comandado a la ‘Máquina’ en 19 compromisos oficiales, incluyendo el enfrentamiento de la Copa Intercontinental del miércoles pasado. Durante este periodo, su balance se traduce en 10 triunfos, seis igualdades y tres descalabros, alcanzando una efectividad del 52,6 %.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon before the match REUTERS/Mohammed Salem

Cruz Azul termina el año con un sabor agridulce

En la Liga Apertura 2025, los de la Noria logaron avanzar hasta semifinales, aunque ese logro resultó insuficiente ante las expectativas de la afición cementera, que aspiraba a la disputa del título. Esta presión se ha intensificado sobre el proceso encabezado por Nicolás Larcamón, sobre todo tras sumar el reciente tropiezo internacional.

Ese nuevo revés internacional se agrega a la decepción de la Leagues Cup, torneo en el que el equipo, bajo la dirección de Larcamón, no obtuvo victorias ni superó la fase de grupos.

Sin embargo, cuando Vicente Sánchez todavía dirigía al conjunto capitalino durante la primera mitad del semestre, el equipo aseguró la Concacaf al vencer 5-0 al Vancouver Whitecaps. En ese periodo, el cuadro celeste también accedió a semifinales, cayendo eliminado ante América.