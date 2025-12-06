México Deportes

Esto fue lo que Javier Aguirre dijo sobre el técnico de Argentina tras su encuentro en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador mexicano recordó sus enfrentamientos con Scaloni en el futbol español

México y Argentina conocieron a sus rivales para la fase de grupos, quedando ubicados en sectores distintos para la Copa del Mundo 2026. (REUTERS/Fernando Carranza/File Photo)

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó distintos momentos llamativos, entre ellos el encuentro entre Javier Aguirre y Lionel Scaloni, técnicos de las selecciones de México y Argentina.

Ambos coincidieron durante una entrevista para TNT, donde intercambiaron un abrazo y unas palabras que permitieron al entrenador mexicano definir al actual campeón del mundo.

Aguirre recuerda su relación con Scaloni en España

Durante la conversación registrada por cámaras de TNT, Aguirre relató que conoció a Lionel Scaloni cuando ambos coincidieron en el futbol español.

“Es un buen tipo, un muy buen tipo, lo enfrenté yo de míster y él de jugador en La Coruña, en Mallorca; vive en Mallorca, yo vivía ahí también. Es un buen hombre y campeón del mundo”, señaló el estratega mexicano.

El Vasco destaca el perfil disciplinado del técnico argentino

Aguirre agregó que, incluso en su etapa como jugador, Scaloni ya mostraba rasgos propios de un futuro entrenador.

El técnico mexicano lo definió como “muy serio, muy rompe huevos y muy disciplinado”, y añadió que este perfil suele encontrarse en quienes buscan el orden y lo táctico dentro del futbol.

“Son los siguientes entrenadores, los que les gusta el orden, lo táctico y que tienen un don de mando como lo tiene Scaloni”, explicó.

México y Argentina conocen sus grupos

En el sorteo de la FIFA, México quedó ubicado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA, disputado entre Macedonia, Irlanda, República Checa y Dinamarca.

El Tricolor debutará ante Sudáfrica, repitiendo el duelo inicial del Mundial 2010.

Argentina, por su parte, fue asignada al Grupo J, donde enfrentará a Austria, Argelia y Jordania en la fase de grupos.

Lionel Scaloni, originario de Pujato, Santa Fe, dirige a la selección albiceleste desde 2018 y la ha llevado a ganar la Copa América 2021 y 2024, además de la Copa del Mundo Qatar 2022.

