Promesa mexicana: Gilberto Mora aparece en la lista de los 100 jugadores rumbo al Mundial 2026 de The Athletic

El joven jugador de Xolos fue uno de los pocos futbolistas de Concacaf evaluados por The Athletic. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El futbolista mexicano Gilberto Mora, jugador de Xolos, fue incluido por el medio internacional The Athletic en su lista de los 100 futbolistas que se proyecta disputarán la Copa del Mundo de 2026.

El reconocimiento destaca su ascenso reciente y lo coloca como uno de los pocos representantes de Concacaf dentro del ranking.

Mora, uno de los tres jugadores de Concacaf en el listado

(X/ @miseleccionmx)

Según The Athletic, Gilberto Mora ocupa el puesto número 97 del Top 100, donde comparte presencia regional con Christian Pulisic (39) y Alphonso Davies (43).

El ranking es encabezado por Kylian Mbappé y en los primeros lugares figuran Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma.

El medio también destaca que Cristiano Ronaldo aparece hasta el lugar 25.

(REUTERS/Pedro Nunes/File Photo)

Respecto a Mora, el medio deportivo señala que es considerado “un talento generacional” y anticipa que su posición será más alta para el ciclo rumbo a 2030 si mantiene su desarrollo.

El texto subraya su progresión: debutó en Liga MX a los 15 años, es el jugador más joven en la selección mexicana a los 16 y se perfila como una posible figura mundialista con 17, previo a un eventual salto a Europa.

La metodología y criterios utilizados por The Athletic

(Daniel Jefferson-Imagn Images)

El ranking está elaborado con base en cinco criterios:

Momento actual de rendimiento, historial profesional, importancia para su selección, valor de mercado y calificación dentro del videojuego FC26.

Sobre este último punto, The Athletic explica que el videojuego “realiza una sorprendente cantidad de investigaciones sobre cómo se califica a los jugadores”, motivo por el cual la base de datos fue considerada dentro del análisis.