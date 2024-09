Esta sería la casa de la Selección Mexicana durante el cierre del Estadio Azteca

Esta sería la casa de la Selección Mexicana ante remodelaciones en el Estadio Azteca. (X/ @miseleccionmxEN)

La Selección Mexicana podría tener una nueva casa para sus próximos duelos oficiales, recordando que el Estadio Azteca se encuentra en remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA de 2026, con un nuevo recinto que ya ha albergado algunos otros encuentros del Tricolor.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre tendrá dos encuentros amistosos durante el mes de octubre, mismo que jugará ante Valencia en el Estadio Cuauhtémoc y Estados Unidos en el Akron, sin embargo, ya se encuentran pensando en los Cuartos de Final de la Nations League, en donde buscarán su boleto al Final Four que se disputará en 2025.

El combinado mexicano aún no conoce su rival, aunque debido al formato, está obligado a recibir uno de los dos duelos, por lo que tendrán que buscar una sede para poder disputar su encuentro como local, situación que parece ya estar resuelta.

Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca FC. Foto: Twitter @EstadioToluca

De acuerdo con información de TUDN, el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, se perfila para ser la nueva casa de la Selección Mexicana en lo que refiere a partidos oficiales. Un inmueble que ya ha recibido encuentros de dicho torneo en los últimos años, por lo que podría tener el último encuentro del Tricolor en 2024.

Recordando que la misma fuente señalo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no tiene contemplado ningún duelo amistoso en Estados Unidos para el cierre del año. En caso de avanzar al Final Four, no habría problema en lo que respecta a la sede, dado que esos partidos se juegan en suelo estadounidense.

La Selección Nacional no podrá utilizar el Estadio Azteca hasta finales de 2025, una vez que concluyan los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula, aunque podría tener actividad hasta 2026, meses antes de que de comienzo la Copa del Mundo, de la cual su inauguración será en el mencionado recinto.