Julio César Chávez le responde a Lazy Boy tras declarar que es su padre

Julio César Chávez responde a Lazy Boy Crédito: Reuters X/@Jcchavez115

El ex-boxeador Julio César Chávez se ha visto envuelto en una nueva polémica en los últimos días, luego de que el peleador de UFC, Ronaldo Rodríguez, conocido como Lazy Boy, señalara durante una entrevista ser su hijo, por lo que el excampeón ya le envió un mensaje tras sus dichos.

“Si es mi papá, nada más que no me dieron el apellido”, comentó el peleador de artes marciales mixtas, durante una entrevista a ESPN. Situación que parecía ser una broma por parte de Lazy Boy, sin embargo, no fue tomada de la mejor manera por muchos medios e internautas, quienes de inmediato empezaron a crear distintas especulaciones.

Tras esto, Chávez González publicó un video en sus redes sociales, en el que habló del tema y contrario a lo que se pudo pensar, reaccionó de forma tranquila a las declaraciones de Ronaldo Rodríguez, señalando que fueron los medios quienes hicieron más grande el tema.

Julio César Chávez le respondió a Lazy Boy tras asegurar que es su padre Crédito: X/@Jcchavez115

“Está saliendo una nota, la verdad me da risa, de este ‘Lazy Boy’, que es mi hijo, ya lo agarran como nota amarillista... ya no se crean tantas pendej***”, comentó Julio César Chávez durante su grabación. Aunque dejó en claro que no es su hijo, aprovechó para elogiarlo y detallar que si tiene parecido a él en ciertas cosas, más allá de lo físico, sino en cuanto a su forma de pelear.

“Le deseó mucha suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga, es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear”, finalizó el ex-campeón mundial. En distintas ocasiones, varios internautas le señalaron a Lazy Boy su parecido con Julio César Chávez Jr., hijo primogénito del exboxeador, situación que llevó a las declaraciones del peleador de UFC.

Ronaldo Rodríguez recientemente tuvo actividad en la cartelera de UFC 306, logrando derrotar al jamaiquino Ode Osbourne.