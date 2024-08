La historia de superación de Amalia Pérez, la paratleta mexicana que va por su quinto oro en París 2024

Amalia Pérez ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023. (EFE/ Esteban Garay)

El nombre de Amalia Pérez Vázquez ya está en los libros de historia del deporte mexicano y aun así busca extender su legado en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Se trata de la parapesista más exitosa de México, quien suma seis medallas paralímpicas: dos de plata en las ediciones de Sydney y Atenas, más cuatro de oro en las últimas cuatro ediciones del certamen internacional, Pekín, Londres, Río y Tokyo.

Ahora, no piensa bajar su ritmo, va por su sexta medalla paralímpoca y está dispuesta a defender el oro que mantiene desde hace 16 años, siendo -a sus 51 años de edad- la favorita para ganar la presea dorada en los juegos de la especialidad que se disputarán en la capital francesa.

“Me siento con mucha emoción, satisfacción de saber que ya soy parte de la selección que va a París 2024 y al ser mi séptima justa paralímpica”, declaró la multimedallista paralímpica para la Conade.

Y agregó: “Hoy es para mí un orgullo seguir siendo parte de las filas del parapowerlifting donde tendremos la oportunidad de estar dentro de las ocho mejores del mundo y volver a aspirar a estar buscando una medalla, un resultado óptimo para mi país”.

El deporte como una motivación en la vida

La pesista mexicana busca alcanzar el oro paralímpico por quinta ocasión (EFE/Joe Toth)

Amalia Pérez nació con artrogriposis múltiple, un padecimiento que se caracteriza por presentar contracturas en las extremidades, lo que limita el movimiento de la persona. En el caso de la pesista la parte afectada fueron las piernas.

Sin embargo fue este padecimiento el que la mantuvo cerca del deporte. Desde sus 6 años ya estaba practicando natación por terapia, además de atletismo y basquetbol, antes de su especialización en levantamiento de pesas.

“Inicié en 1991 en la especialidad, practicaba de hobby otras disciplinas como natación, atletismo, basquetbol y tiro con arco, sin embargo, los entrenadores me veían capacidades como pesista y en unos Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas, que se celebran anteriormente cada año, me dijeron que me animara a participar en levantamiento de pesas”, compartió Pérez Vázquez en una entrevista para el periódico El Economista en 2023.

Una carrera de éxito sin escalas

La pesista ha ganado medallas en todas las ediciones de juegos paralímpicos desde su debut en Sydney 2000. (Cuartoscuro)

La paratleta consiguió posicionarse rápidamente entre las mejores del mundo de los deportes de peso. En 1997 ganó el primer oro en una competencia de levantamiento de potencia, también conocido internacionalmente como powerlifting, que se diferencia de halterofilia al no levantar las pesas desde el suelo.

Al año siguiente, en 1998, la mexicana ganó el oro en su debut en el Campeonato Mundial de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, pero fue hasta los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 que el deporte de Amalia Perez comenzó a ganar relevancia ya que anteriormente el levantamiento de potencia no estaba formalmente estipulado para las mujeres.

Además de sus seis medallas paralímpicas, la parapesista suma seis preseas panamericanas, una de plata y cinco de oro.

El presente y el posible futuro de la multicampeona

La pesista es la favorita para revalidar el oro en Paris 2024. (Cuartoscuro)

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 serán posiblemente la última participación de Amalia Pérez en la máxima justa paradeportiva, pero sabe de la responsabilidad que tiene por el legado que carga en el deporte mexicano.

“Seguir trabajando, me consideran un ícono de esta disciplina y del deporte paralímpico, tanto nacional como internacional, por lo cual me siento muy orgullosa, satisfecha de lo que estamos haciendo y estoy agradecida con Dios, con la vida, que me ha prestado mucha salud”, comentó para la Conade en julio de este año.

Pero el tiempo no pasa y la atleta ya piensa en su futuro, por lo que se encuentra preparándose para obtener un certificado oficial como entrenadora de levantamiento de pesas con mira a instruir a nuevos y nuevas atletas en el deporte de fuerza.