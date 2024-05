Revelan audios del VAR tras la polémica jugada sobre Henry Martin en la final de ida del Clausura 2024

Comisión de Arbitraje termina con la polémica del posible penal sobre Henry Martín: Crédito: X/@Arbitraje_Mx

La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló los audios del VAR de la final de ida del Clausura 2024 de la Liga Mx entre Cruz Azul y América, esto luego de una jugada polémica entre Henry Martín y Rodolfo Rotondi, en la que se pedía penal en favor de las Águilas.

El encuentro entre Celestes y Azulcremas dejó muchas cosas de las cuales hablar por parte de los aficionados, sobre todo en cuestiones arbitrales. Empezando por la determinación del silbante Fernando Hernández de no expulsar a Luis Malagón, luego del penal cometido sobre Uriel Antuna al inicio del partido.

La segunda se presentó al minuto 58, cuando Rodolfo Rotondi terminó pisando a Henry Martín en una jugada dentro del área, en la que se pedía se señalara la pena máxima en favor del Club América, algo que no ocurrió pese a la revisión que se realizó en el VAR.

Fue durante el viernes 24 de mayo que la Comisión de Arbitraje reveló los audios de la conversación que se presentó entre el central y sus asistentes en los monitores, en los que se deja claro el motivo por el que no se otorgó el penal. De acuerdo con lo mencionado por el encargado del VAR, la jugada es completamente accidental, por lo que se considera como un contacto de futbol, algo que no impide que el futbolista de las Águilas juegue el balón, por lo que no hay infracción.

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR de la polémica jugada entre Henry Martín y Rodolfo Rotondi Crédito: X/@Arbitraje_Mx

De esta manera concluye la polémica y se indica cuál fue el criterio que siguieron los silbantes para no marcar el penal, misma que, aunque quedaba duda, si fue revisada en los monitores.

La Final del Clausura 2024 de la Liga Mx se encuentra empatada a un gol, se define el próximo domingo 26 de mayo en la cancha del Estadio Azteca.

¿Qué es el VAR?

El VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés) es un sistema de asistencia tecnológica utilizado en el futbol para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más precisas durante los partidos. Introducido oficialmente por la FIFA en 2018 durante la Copa del Mundo en Rusia, su objetivo principal es minimizar los errores humanos en situaciones clave del juego.

El VAR se utiliza en cuatro tipos de situaciones:

Goles: Verifica si se ha cometido alguna infracción en la jugada que llevó a un gol.

Penaltis: Revisa decisiones relacionadas con la concesión de penas máximas, asegurando que se hayan tomado correctamente.

Tarjetas rojas: Evalúa incidentes que podrían merecer una tarjeta roja directa para asegurar que se sancionen adecuadamente.

Errores de identidad: Asiste en caso de que un árbitro confunda al jugador infractor al mostrar una tarjeta amarilla o roja.

El VAR tendrá modificaciones a partir del Clausura 2024 de la Liga Mx Foto: X/@FMF

El funcionamiento del VAR implica un equipo de árbitros asistentes de video que, desde una sala de operaciones centralizada, revisan las imágenes de video en tiempo real. Si detectan un error claro y obvio, comunican sus observaciones al árbitro principal en el campo, quien tiene la opción de revisar las imágenes en un monitor junto a la cancha antes de tomar una decisión final.

El uso del VAR ha sido objeto de debate, ya que aunque ha disminuido el número de errores arbitrales, también ha generado controversias sobre su impacto en la fluidez del juego y la subjetividad de algunas decisiones. Sin embargo, la implementación del VAR representa un paso significativo hacia la mejora de la justicia y la precisión en el futbol moderno.