América busca a padre e hijo que fueron despojados de sus playeras en el Estadio Ciudad de los Deportes

América busca a aficionados que fueron obligados a tirar sus playeras en el Estadio Ciudad de los Deportes. REUTERS/Henry Romero

Previo al encuentro de ida de la Gran Final del Clausura 2024 entre Cruz Azul y América, se viralizó un video en el que se podía ver como un padre y su hijo eran obligados a tirar sus playeras de las Águilas a la basura, esto para poder ingresar al Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que el conjunto de Coapa ya los busca para recompensarlos.

La situación se presentó en la puerta 7 del inmueble, luego de que varios aficionados celestes los insultaron de forma verbal, por lo que la seguridad del lugar los obligó a despojarse de su vestimenta para poder ingresar, algo que quedo grabado, incluso se puede ver como tuvieron que utilizar camisetas blancas para que se les permitiera el acceso.

Ante los ocurrido, América compartió el video en sus redes sociales, señalando que se encuentra en búsqueda de los aficionados, posiblemente para recompensarlos por lo acontecido. Algo que podría estar relacionado con darles entradas para la final de vuelta o regalarles indumentaria del club para que los apoyen.

Pero no solo el conjunto en general se encargó de la búsqueda, ya que el defensa Kevin Álvarez también compartido la grabación en sus redes sociales. “¿Alguien que me ayude a contactarlo?, quiero mandarles una playera para que nos apoyen en la final del domingo”, señaló el canterano de los Tuzos del Pachuca, quien no estará presente en el duelo, pero que se mantiene pendiente de lo que ocurre al respecto.

El conjunto azulcrema compartió el video en sus redes sociales. [Captura de pantalla]

Esta situación fue muy criticada por los usuarios de redes sociales, quienes en distintos comentarios mencionaron que el futbol es un deporte familiar, por lo que este actuar de los aficionados de Cruz Azul es reprobable, sobre todo porque se vio involucrado un menos de edad.

Datos del Estadio Ciudad de los Deportes

El Estadio Ciudad de los Deportes, conocido popularmente como el Estadio Azulgrana, está ubicado en la Ciudad de México, en la colonia Nochebuena de la alcaldía Benito Juárez. Fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 bajo el nombre de Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Este recinto ha sido testigo de innumerables eventos deportivos y culturales a lo largo de su historia.

Originalmente concebido para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1956, el estadio no logró concretar este objetivo, sin embargo, se mantuvo como un importante centro para el futbol y otros eventos deportivos. Durante varias décadas, fue el hogar de equipos como el Atlante, Cruz Azul y actualmente recibe los partidos de los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión MX.

El defensa Kevin Álvarez también se añadió a la búsqueda mediante su cuenta de Instagram. (cfcruzazul.com)

Con una capacidad para aproximadamente 33,000 espectadores, el estadio se caracteriza por su diseño ovalado y la cercanía de las gradas al campo, lo que genera una experiencia íntima para los aficionados. En su estructura se destaca un entramado de concreto armado y una fachada simple que ha mantenido su estilo funcional a lo largo del tiempo.

Además de eventos futbolísticos, el Estadio Ciudad de los Deportes ha albergado una variedad de espectáculos, incluyendo conciertos musicales y partidos de fútbol americano. La versatilidad del espacio lo convierte en un punto de referencia cultural y deportivo en la capital mexicana.

A lo largo de los años, el estadio ha experimentado varias renovaciones y cambios de nombre, pero conserva su esencia como un icono histórico del deporte en México. Por su relevancia y tradición, continúa siendo un lugar emblemático en la memoria colectiva de los aficionados y un testimonio vivo de la evolución del deporte en la ciudad.