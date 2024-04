André Jardine destaca que los estadios no marca la diferencia y que América logrará el pase a la Final de la Champions Cup en Hidalgo

El brasileño asegura que América irá a Hidalgo a conseguir el boleto para la final. (Foto: Alex Domínguez)

A pesar del marco sabor del empate de 1 a 1 ante Pachuca en el Estadio Azteca, el director técnico del América, André Jardine, aseguró que jugar como local no marca la diferencia para un equipo en el torneo de la Concacaf Champions Cuo 2024.

El estratega brasileño aseguró que las Águilas pueden lograr la hazaña de vencer a los Tuzos en el Hidalgo, pues en estas instancias jugar como local te garantiza tener la victoria asegurada.

“Este duelo no me parece que el factor local haga mucha diferencia. Recuerdo que cuando no estaba aquí, Pachuca ganó 3 a 0 en el Azteca al América, también recuerdo otro 3-0 en Pachuca para América, incluso cuando llegamos gamos 4 a 0, pero ahora, en este torneo tenemos un partido en Pachuca, es un duelo muy parejo y no siento que los estadios marquen la diferencia. Los dos equipos están acostumbrados a jugar aquí como allá. El empate de 0 a 0 me parece muy improbable y América no piensa en ir por el empate sino de ir a vencer al dar lo máximo”, destacó.

El estratega del América reconoció lo complicado que suelen ser los duelos ante Pachuca Crédito: Alex Dominguez - Infobae México

Jardine destaca mejora ante Pachuca tras la derrota ante Pumas

Zendejas fue el autor del gol de las Águilas. (Imago7)

En la jornada 16 del Clausura 2024, el brasileño aseguró que su equipo jugó mal contra Pumas, por lo que este duelo ante los Tuzos los hizo analizar para volver al ritmo demoledor que estaban jugando para vencer a sus rivales; sin embargo, reconoció que ganar en el Hidalgo no será tarea fácil, pero confía en que los azulcremas logren el pase a la gran final.

Para Jardine, el equipo no buscará el empate a cero en Pachuca Credito: Alex Dominguez - Infobae México

“No preocupa, notamos un par de variantes, en dos partidos que recién disputamos, ya hicimos algunos ajustes desde contra Pumas, que ahí si jugamos mal, fuimos lejos de un equipo que venía jugando bien. Hoy vino este equipo Pachuca a jugar bien, hay un gran rival y un entrenador. Evidentemente, encontramos una mejor versión y coincido que podemos lograr dar un buen partido en la vuelta por el boleto a la final”, finalizó.