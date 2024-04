Exjugador de Cruz Azul es agredido con una navaja en pleno partido; esto es lo que sabemos

El exjugador de Cruz Azul afortunadamente se encuentra fuera de peligro tras la agresión.

El futbol colombiano quedó manchado este pasado fin de semana en el encuentro entre Independiente de Medellín y Atlético Nacional, en donde un exfutbolista de Cruz Azul fue agredido cuando un pseudo aficionado le arrojó un objeto punzocortante.

El futbolista se trata de Pablo Ceppelini, quien jugó en la Máquina Celeste durante el Clausura 2019 hasta el Apertura 2020, en donde solo contribuyó con un gol en 7 partidos que participó.

Sin embargo, el mediocampista uruguayo fue agredido con una navaja que un hincha del Independiente de Medellín le lanzó una navaja cuando éste se disponía al minuto 90+2 se disponía a cobrar un tiro de esquina a favor del Atlético Nacional.

La árbitra asistente de línea se percató de la situación por lo0 que dio aviso al central Wilmar Roldán, quien al revisar el objeto vio que se trataba de una navaja, el cual no hirió al futbolista uruguayo.

“Sabemos que el árbitro (Wilmar) Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que iba a suspender el partido, que se iban a tomar medidas. Estoy con un chichón, hinchado, me duele un poco, un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me dieran puntos, pero tranquilo, son cosas del fútbol”, comentó el futbolista tras el término del encuentro.

Atlético Nacional denuncia los ataques hacia el futbolista

El objeto que le fue lanzado a Ceppelini. (X / Colombia Oscura)

Mientras tanto, el director técnico del Atlético Nacional, Pablo Repetto lamentó lo sucedido y pidió que se de con el responsable sobre el acto sinvergüenza por atacar a su futbolista.

“Destacar lo de los jugadores nuestros, si Ceppelini se tira hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta, cada uno alentando a su equipo y que gane el mejor”, comentó.

Se espera que las autoridades Colombianas en las próximas horas se inicien las investigaciones para identificar al responsable de la agresión y aplicar las sanciones correspondientes.