Evelyn Guijarro, estrella de Exatlón México, fue víctima de asalto a mano armada

La tapatía quedó en shock tras tener el desafortunado encuentro con los delincuentes. Foto: Exatlón MX

La fama que acompaña a los participantes de Exatlón México trasciende más allá de las temporadas, y recientemente, se ha puesto de manifiesto con un suceso que sacudió a la comunidad de fanáticos. Evelyn Guijarro, reconocida atleta del equipo azul, compartió en redes sociales el traumático incidente en el que fue víctima de un asalto a mano armada. Aunque el susto fue considerable, el estado de salud de Guijarro se encuentra estable.

El incidente ocurrió en Guadalajara, Jalisco, de donde es originaria, Evelyn se encontraba realizando trámites bancarios para un próximo viaje a Europa. Dos individuos en motocicleta la abordaron en su vehículo, despojándola de sus pertenencias, pero a pesar del miedo y la tensión del momento, Guijarro logró salir ilesa físicamente.

“Estaba temblando, no me la podía creer”, compartió Evelyn. “Todo fue tan rápido que ni siquiera me quitaron el celular. Pero al darme cuenta, me di cuenta de que se llevaron mi pasaporte, mi mochila, mi maleta”, dijo la lanzadora de jabalina mexicana desde su cuenta de TikTok

La atleta mexicana se quedó sin ninguna identificación tras el asalto. Foto: Captura de pantalla TikTok Evelyn Guijarro

En cuanto al asalto sufrido por Evelyn Guijarro, es un recordatorio preocupante de la inseguridad que prevalece en el país. Afortunadamente, su integridad física no se vio comprometida, y solo quedó en un gran susto y la pérdida de sus pertenencias.

La comunidad de Exatlón México se une para brindar apoyo y solidaridad a Evelyn en este difícil momento, mientras espera recuperarse del impacto emocional causado por el incidente.

Los sujetos llegaron a interceptarla cuando iba viajando en su camioneta. Foto: Captura de pantalla TikTok Evelyn Guijarro

Evelyn y Mati, un supuesto romance en los circuitos de Exatlón México

Durante varios años, se desataron rumores sobre una presunta relación con su compañera de equipo y rival en la competencia, Mati Álvarez, con quien la habían vinculado en reiteradas ocasiones debido a que tienen una muy buena química y ya sea dentro o fuera de la competencia se mostraban su cariño y respeto, situación que comenzó a incrementar dudas entre sus seguidores.

Sin embargo, tras su ausencia en la última temporada del Exatlón México, Guijarro ha decidido cerrar el capítulo apoyando un video compartido en redes sociales por Álvarez en donde expresó sus mejores deseos para Evelyn y pidió respeto sobre el tema.

“Es lo último que voy a decir de esto”, afirmó Mati. “Le deseo todo lo mejor a Evelyn. No pienso decir nada más sobre ese tema”. Esto luego de que los seguidores del programa especularon sobre un posible romance entre ambas atletas, aunque nunca se confirmó oficialmente. Ahora, con el distanciamiento evidente, los rumores apuntan a una nueva relación entre Mati y Diego Balleza.