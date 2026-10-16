México

Gatitos en el espacio: taller interactivo para crear tu propio títere de astronauta en el Museo de Historia Natural

El taller gratuito con el boleto de entrada combina divulgación científica y manualidades familiares en la Plazoleta del recinto dentro del Mes de la Astronomía

Un gato con casco de astronauta, una mano con cinco marionetas de fieltro y el texto Gatitos espaciales dentro de un museo.
El Museo de Historia Natural ofrece actividades especiales durante octubre por el Mes de la Astronomía. (Imagen Ilustrativa Infobae/Fotos:@mhnca)
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El Museo Nacional de Historia Natural y Cultura Ambiental (MNHCA) invita este domingo 25 de octubre a un taller interactivo para construir títeres de astronauta inspirados en gatitos exploradores del espacio.

La actividad se realiza de 13:00 a 16:00 horas en la Plazoleta del recinto, dentro de la programación del Mes de la Astronomía.

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La entrada al museo por 39, 19 pesos o entrada libre para INAPAM y menores de 3 años incluye el pase a la actividad.

El taller, llamado “Gatitos en el espacio”, está organizado por el Colectivo Cosmokat y busca que los asistentes den vida a su imaginación mediante la creación manual de un títere de astronauta.

El Colectivo Cosmokat organiza el taller "Gatitos en el espacio" dentro de la programación de octubre. (Foto: X/@mhnca)
El Colectivo Cosmokat organiza el taller "Gatitos en el espacio" dentro de la programación de octubre. (Foto: X/@mhnca)

La dinámica también incluye información sobre estos personajes felinos como exploradores del espacio.

El taller forma parte del Mes de la Astronomía

La actividad se enmarca en la programación de octubre de 2026, dedicada a la divulgación astronómica en el museo.

El Colectivo Cosmokat ya ha colaborado antes con el recinto en talleres similares, como uno dedicado a la identificación de constelaciones.

Dos personas tumbadas en una roca observando un cielo nocturno oscuro, lleno de estrellas, la Vía Láctea y varios meteoros; un telescopio está a su lado.
Octubre se considera un mes especial para la astronomía y la observación del cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este mes, el museo organiza charlas, observaciones y dinámicas interactivas vinculadas a la exploración espacial y a fenómenos como la Luna del Cazador, la luna llena de octubre que se observa el día 20.

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La oferta busca acercar la astronomía a público infantil y familiar mediante actividades manuales y lúdicas.

Cómo llegar al Museo de Historia Natural

El recinto se ubica en Circuito Correr es Salud, avenida de los Compositores sin número, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) recomienda llegar en transporte público para evitar congestionamiento vial dentro del bosque.

La estación de metro más cercana es Constituyentes, de la Línea 7.

Durante el mes de octubre se suman actividades de divulgación astronómica y culturales por el Día de Muertos. (Instagram/@mhnca)
Durante el mes de octubre se suman actividades de divulgación astronómica y culturales por el Día de Muertos. (Instagram/@mhnca)

Desde ahí se puede tomar el Metrobús M1 Ecobús ruta 34-A o la combi ruta 24 y bajar en la parada General José María Mendívil, o utilizar el Cablebús hasta la estación Panteón Dolores y caminar hacia el museo.

También funcionan como referencia las estaciones Observatorio, con la ruta 47 hacia Hospital de Perinatología, y Chapultepec, con la ruta 24.

Las tres opciones dejan al visitante a pocos minutos a pie de la entrada principal del recinto.

Costos de entrada al museo

Con el boleto de entrada al museo, los visitantes pueden sumarse al taller “Gatitos en el espacio” y a todas las actividades programadas durante octubre.

El costo de entrada general es de 39 pesos, mientras que niños, maestros y estudiantes pagan 19 pesos con credencial vigente.

La entrada es libre para personas con discapacidad, credencial INAPAM y menores de 3 años. (Instagram/@mhnca)
La entrada es libre para personas con discapacidad, credencial INAPAM y menores de 3 años. (Instagram/@mhnca)

Las visitas guiadas tienen un costo adicional de 16 pesos y requieren reservación previa. El museo ofrece entrada libre a personas con discapacidad, adultos mayores y menores de tres años.

Qué tienen que ver los gatos con la exploración espacial

El vínculo entre gatos y viajes espaciales tiene un antecedente real: en 1963, Félicette, una gata callejera parisina, se convirtió en el primer y único felino en viajar al espacio y regresar con vida.

El Centro Francés de Educación e Investigación en Medicina de Aviación la seleccionó entre 14 candidatos por su temperamento dócil.

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Félicette se convirtió en la primera gata en viajar al espacio y en el primer ser vivo que volvió sano y salvo. (Jovani Pérez/Infobae)

El 18 de octubre de 1963, Félicette despegó a bordo de un cohete sonda Véronique AGI 47 desde una base en Argelia.

La misión alcanzó 157 kilómetros de altitud y duró 13 minutos, de los cuales la gata experimentó varios minutos de ingravidez antes de descender en paracaídas.

El hito ocurrió hace 63 años, casi en la misma fecha en que se realiza el taller del museo.

Nave espacial blanca con detalles grises y propulsores azules encendidos volando a través de un campo oscuro lleno de asteroides rocosos de diferentes tamaños.
El cohete Véronique AGI 47 llevó a Félicette a 157 kilómetros de altitud en 1963. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Félicette se mantuvo poco conocida durante décadas, hasta que en 2019 una campaña internacional le dedicó una estatua de bronce en la Universidad Internacional del Espacio, en Estrasburgo, Francia.

El museo exhibe más de 2,800 ejemplares en bóvedas semiesféricas

El recinto cuenta con 7,500 metros cuadrados de exhibición distribuidos en un conjunto de estructuras semiesféricas de colores.

Entre las piezas más conocidas de la colección se encuentran un oso polar disecado y Dippy, la réplica del Diplodocus que el museo resguarda desde 1928.

El Museo de Historia Natural resguarda más de 2,800 ejemplares en su colección permanente. (YouTube/SEDEMA)

Las salas permanentes abordan temas como la evolución de la vida, la diversidad biológica, México megadiverso y la evolución humana.

El recinto también alberga la Colección Nacional de Insectos, con cerca de 55,000 especies, disponible para visita con cita previa.

Contacto y redes sociales del museo

Para informes sobre el taller “Gatitos en el espacio” y otras actividades, el museo pone a disposición el correo eventosmhnca@gmail.com.

El recinto también atiende por teléfono al 55 5515 6304, extensiones 112 y 113.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental
Las exposiciones temporales del MHNCA tocan temas de diversidad y cuidado ambiental. (Sedema)

El museo mantiene presencia en redes sociales, donde comparte la programación mensual y detalles de cada actividad.

La cuenta de Facebook es Museo de Historia Natural y en Instagram se le encuentra como @mhnca.

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