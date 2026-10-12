México

Jorge Máynez respalda a manifestantes por agua potable en Jalisco: “Están en su derecho”

El líder emecista califica la movilización como legítima y pide garantizar el derecho humano al suministro sin contaminación tras semanas de inconformidad

El político mexicano Jorge Álvarez Máynez ofrece un mensaje en video sobre las manifestaciones por agua limpia en el estado de Jalisco. En la grabación, el representante de Movimiento Ciudadano expresa su apoyo a los ciudadanos que se movilizan de forma pacífica para exigir el acceso al recurso hídrico.

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Después de semanas en silencio y tras ser criticado, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), se pronunció respecto a la crisis de agua en Jalisco, esto en relación a las denuncias ciudadanas que señalan al gobierno estatal haber reprimido la mega protesta para exigir agua potable ante semanas de suministro de agua contaminada que se realizó ayer.

A través de un video difundido en redes sociales, Álvarez Máynez dijo que la protesta fue una expresión legítima de la población: “El agua es un derecho humano y las personas tienen toda la razón en exigir que ese derecho se garantice”, afirmó.

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Jorge Máynez respalda la marcha por agua limpia

El dirigente separó la demanda por el abastecimiento de los incidentes registrados al final de la protesta. A su juicio, las miles de personas que marcharon de manera pacífica ejercieron una garantía ciudadana al reclamar una respuesta de las autoridades. “La gente tiene toda la razón en exigir que ese derecho se garantice”, expresó al abordar la crisis por el servicio de agua potable.

Jorge Álvarez Máynez
El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)

El emecista puso el foco en la necesidad de atender el reclamo de origen. “Lo más importante ahora me parece que es trabajar para darle solución al problema de fondo”, señaló.

Su postura se conoció después de la marcha que reunió, según la versión del gobernador Pablo Lemus Navarro, cerca de 10 mil personas. El mandatario estatal afirmó que la movilización avanzó pacíficamente durante más de dos horas desde La Minerva hasta Casa Jalisco.

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Pablo Lemus promete revisar las detenciones

Máynez dijo que escuchó el compromiso de Lemus de revisar la situación de cada persona arrestada durante los enfrentamientos. El dirigente pidió que se reparen posibles afectaciones si hubo actuaciones injustas, desproporcionadas o excesivas.

“(El gobernador) aclarará el estado de cada una de ellas y reparará, en su caso, si se cometieron excesos”, indicó sobre las detenciones.

Lemus informó este lunes 12 de octubre que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar “caso por caso” los arrestos derivados de la protesta. También anunció una revisión de los videos disponibles para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los agentes.

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

El gobernador sostuvo que la situación cambió con la llegada de un grupo de unas 400 personas, muchas de ellas encapuchadas. Según su relato, ese grupo llevaba piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas.

El mandatario afirmó que hubo agresiones contra mujeres policías y que los choques se prolongaron por unas tres horas. Añadió que fue derribada una barda de una casa de descanso para adultos mayores colindante con Casa Jalisco, desde donde se habrían extraído piedras para lanzarlas.

Las cifras de detenciones no son uniformes. El Gobierno de Jalisco reportó 39 arrestos, mientras que otros recuentos de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que son más de 50 personas.

Claudia Sheinbaum pide explicaciones a Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la actuación policial durante su conferencia La Mañanera del Pueblo de hoy. La mandataria sostuvo que el gobernador Pablo Lemus debe explicar lo ocurrido y dar a conocer los nombres de las personas detenidas.

“Una cosa es contener y otra cosa es reprimir”, declaró Sheinbaum. Afirmó que su administración no está de acuerdo con la represión de manifestaciones y planteó que cualquier conflicto de esta naturaleza debe resolverse por vías pacíficas, tanto por parte de quienes protestan como de las autoridades.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la conferencia de prensa matutina desde el estrado oficial. La mandataria se dirige a los medios de comunicación desde un pódium con el escudo nacional y el fondo institucional Conferencia del Pueblo. El evento cuenta con intérprete de lengua de señas en pantalla.

Sheinbaum también pidió que el Gobierno de Jalisco aclare si utilizó gases lacrimógenos. Evitó profundizar en una disputa personal con Lemus y señaló que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si las autoridades estatales lo solicitan.

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