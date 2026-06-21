Pagos Beca Benito Juárez 2026: qué alumnos reciben su dinero del 22 al 26 de junio

El periodo de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio terminará la próxima semana, y es por eso que aquí te decimos qué alumnos reciben su dinero del 22 al 26 de junio.

El periodo de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio terminará la próxima semana, y es por eso que aquí te decimos qué alumnos reciben su dinero del 22 al 26 de junio.

Cabe recordar que el programa va dirigido a estudiantes de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller que se encuentran inscritos en alguna institución pública del país. La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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Este 2026, cada participante recibe un apoyo económico de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta de Banco Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

¿Qué alumnos reciben el pago de la Beca Benito Juárez del 22 al 26 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, los alumnos que recibirán el pago de la Beca Benito Juárez del lunes 22 al viernes 26 de junio serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

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Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S .

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo comprobar si ya me llegó el depósito?

Para confirmar si el depósito de la Beca Benito Juárez ya fue acreditado, existen varios métodos prácticos y accesibles. El mecanismo más utilizado es el Buscador de Estatus, una herramienta digital disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde solo se requiere ingresar la CURP para verificar el saldo actualizado.

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Otra vía consiste en comunicarse directamente con la línea telefónica 800 900 2000. Al llamar, se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta para recibir información precisa sobre el pago. Este canal ofrece asistencia personalizada y puede aclarar dudas relacionadas con la dispersión de los recursos.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

El seguimiento del saldo también es posible a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar. Una vez descargada e instalada en el dispositivo, el usuario puede consultar de inmediato si el monto correspondiente a la beca ya fue depositado en la cuenta vinculada. Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acercarse a los cajeros automáticos del mismo banco y realizar la consulta de manera rápida y sencilla.

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Impacto del programa y ampliación de cobertura

Al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro de estudiantes para que el programa siga ampliando su cobertura.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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