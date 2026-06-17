CNTE intensifica manifestaciones en México: Sección 22 bloquea Aeropuerto Internacional de Oaxaca

Imagen ilustrativa. REUTERS/Luis Cortes

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó este 17 de junio los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca como parte de las protestas iniciadas desde finales de mayo.

Los maestros de la Coordinadora intensificaron sus movilizaciones al bloquear de manera completa el acceso al aeropuerto oaxaqueño mediante acciones concretas de bloqueo. Durante la jornada, los docentes instalaron retenes en las entradas principales de la terminal aérea, impidiendo tanto la entrada como la salida de pasajeros y vehículos.

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De acuerdo a los reportes, los integrantes del magisterio comenzaron a bloquear los accesos a los pasajeros cada hora, para después abrir las puertas durante una hora más y así sucesivamente. Esta estrategia de bloqueo intermitente provocó largas filas y demoras, además de la inconformidad de quienes intentaban abordar sus vuelos o llegar a recoger a familiares.

Esta no es la primera movilización que realiza la CNTE en el aeropuerto, sin embargo, sí es la primera vez que se intensifican las acciones.

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Por su parte, la aerolínea VivaAerobus anunció que sus vuelos continúan de manera normal, sin embargo, pidieron a los pasajeros anticipar sus vuelos. La empresa recomendó a sus clientes llegar con mayor antelación de la habitual y mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles cambios en los horarios.

Movilizaciones de la CNTE en México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones en la Ciudad de México desde hace varias semanas. El movimiento incluye un paro nacional indefinido, plantones, marchas y bloqueos en el Centro Histórico y en vías principales de la capital. Sin embargo, también hay manifestaciones en diferentes estados de la República, Oaxaca siendo uno de ellos.

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Entre las demandas centrales de la CNTE se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial del 100% al sueldo base, la reinstalación de docentes cesados, mayor presupuesto federal para los sectores educativo y de salud, así como la eliminación de mecanismos de evaluación como el USICAMM y el rechazo al sistema de Afores.

El magisterio también exige la jubilación anticipada por años de servicio y señala que el gobierno federal no ha cumplido compromisos asumidos en mesas anteriores sobre mejoras a condiciones laborales y de retiro. La CNTE advierte que, en caso de no obtener respuestas a sus demandas, las protestas seguirán e incluso podrían escalar, especialmente ante la organización del Mundial 2026 en la capital del país.

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