La SCJN rinde homenaje al muralista mexicano Antonio González Orozco

La SCJN presenta la exposición como un homenaje al muralista Antonio González Orozco y la vincula con derechos, procesos sociales e institucionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inauguró este lunes 8 de junio la exposición “Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco”, de acuerdo con una tarjeta informativa del Máximo tribunal, con la que abre sus puertas a la obra del muralista mexicano y recupera su legado en una muestra que permanecerá abierta del 9 al 12 de junio.

Dicha exhibición se instaló en el área de murales de la Suprema Corte. Durante la inauguración también se transmitió el documental “Pinceles de la memoria. Antonio González Orozco”, realizado por Plural TV.

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La Suprema Corte presentó la muestra como un homenaje a un artista al que define como uno de los grandes precursores del movimiento muralista en México. Según la SCJN, la obra de González Orozco ofreció una interpretación de los derechos y de los procesos sociales, al tiempo que mostró el desarrollo de la institucionalidad, la evolución de los derechos sociales y la soberanía nacional sobre sus recursos.

La muestra reúne arte, justicia e historia en la sede de la Suprema Corte

La muestra de Antonio González Orozco permanecerá abierta del 9 al 12 de junio en el área de murales de la Suprema Corte, según la SCJN. Crédito: X/@SCJN (Captura de pantalla)

En representación del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el secretario general de la Presidencia José Hernández Hernández llamó al muralista un “Ixtlamatique”. En su intervención explicó que se trata de “quien tiene la sabiduría, que es capaz de reflejar en su obra escultórica y en su obra histórica la sabiduría, que es posible advertirla a través de la mirada”.

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El ministro Irving Espinosa Betanzo planteó durante la inauguración que: “La cultura no es un privilegio, sino un derecho fundamental y una condición indispensable para construir sociedades más libres, pacíficas, incluyentes y seguras (…) el arte y la cultura, cuando son accesibles para todas las personas, sin discriminación, sin estereotipos y sin marginación, se convierten en una fuerza capaz de reducir desigualdades, ampliar horizontes de libertad y fortalecer los valores republicanos que sostienen nuestra vida en común”.

José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, llamó “Ixtlamatique” a Antonio González Orozco en representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Crédito: X/@SCJN (Captura de pantalla)

Antonio González Arriaga, hijo del muralista, agradeció a ministras y ministros por abrir la sede judicial a la obra de su padre. También dijo que la filosofía del artista era que “los pintores no deben, o no deberían, darse a conocer por sus participaciones en todos lados, sino a través de lo que hacen con sus manos, a través de su proceso creativo”.

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La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que el derecho mantiene un vínculo con el arte porque protege la relación entre el autor y su obra mediante la tutela de derechos. Añadió que el derecho también refleja, o debe reflejar, las transformaciones de la sociedad que recibe sus normas y las manifestaciones artísticas que esa misma sociedad produce.

Jueces, funcionarios culturales y el Museo de Historia destacaron la trayectoria de González Orozco

La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el derecho protege la relación entre el autor y su obra y que también debe reflejar transformaciones sociales y artísticas. Crédito: X/@SCJN (Captura de pantalla)

La ministra Loretta Ortiz Ahlf hizo una semblanza breve del muralista y recordó algunas de sus obras. Sobre la exposición afirmó que “es una celebración a este trabajo y nos invita a reencontrar nuestra historia con respeto, dignidad y gran admiración”.

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María Estela Ríos González, ministra de la SCJN, afirmó que la producción de González Orozco “es un arte que no se queda en los muros, sino que invita a pensar, a reconocer nuestra historia, nuestra identidad y en general nuestros problemas nacionales”.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra añadió que la justicia y el arte exigen una mirada atenta, capaz de ver principios fundamentales, sus efectos en la vida cotidiana y a las personas que dan sentido a las instituciones.

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Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, hizo un recorrido por la trayectoria del muralista originario de Chihuahua. Sobre su trabajo dijo que sus imágenes “marcaron nuestras conciencias, porque nada simples son aquellas historias que nos llevan a pensar en los hombres justos y en los artistas y su papel en el exacto mecanismo del mundo”.

En representación de la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza y de la directora general del INBAL Alejandra de la Paz Nájera, Dolores Martínez Orralde, subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sostuvo que la exposición constituye un reconocimiento a una trayectoria de más de 60 años dedicada a la creación artística, a la reflexión sobre la identidad colectiva y a la construcción de una visión visual de la historia de México.

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