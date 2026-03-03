México suma casi 12 mil contagios de sarampión y 32 muertes por la enfermedad

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con corte al 2 de marzo, informó que México acumula 11 mil 889 casos acumulados confirmados de sarampión, lo que refleja un aumento significativo en varias entidades del país.
El grupo más afectado son los niños y niñas de 1 a 4 años, con mil 631 incidencias. Les siguen los infantes de 5 a 9 años, con mil 426 incidencias y los adultos de 25 a 29 años, con mil 370 incidencias. No obstante, la mayor tasa de transmisiones se observa en los menores de un año, con 61.06 casos por cada 100 mil habitantes.
La enfermedad viral se ha extendido a 413 municipios, donde se concentra el mayor número de contagios, lo que continúa impactando a miles de personas en diversas regiones del país.
Defunciones de sarampión en México
Hasta el momento se han registrado 32 defunciones asociadas al sarampión, desde que comenzaron las transmisiones en febrero de 2025. Estos fallecimientos se han presentado en nueve estados del país, según el reporte oficial de las autoridades sanitarias.
- Chihuahua con 21
- Jalisco con 3
- Sonora con 1
- Durango con 2
- Michoacán con 1
- Tlaxcala con 1
- Ciudad de México con 1
- Chiapas con 1
- Guerrero con 1
Vacunas aplicadas durante las últimas semanas
Ante el incremento de casos de sarampión, las autoridades del sector salud pusieron en marcha acciones preventivas para contener la propagación del virus, que ha encendido alertas tanto en México como en distintas regiones del mundo.
Por medio de jornadas de inmunización, la dependencia convocó a la población a aplicarse la vacuna para reducir el riesgo de contagio, con especial atención en niñas y niños, así como en personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con su esquema completo.
De acuerdo con el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, durante el periodo del 12 de febrero al 2 de marzo, la vacunación mostró una distribución significativa en todo el país.
- Estado de México: 1,277,753 dosis
- Jalisco: 1,017,800 dosis
- Veracruz: 671,370 dosis
- Nuevo León: 636,027 dosis
- Chiapas: 630,246 dosis
- Ciudad de México: 616,120 dosis
- Puebla: 470,238 dosis
- Michoacán: 338,556 dosis
- Guanajuato: 271,368 dosis
- Sonora: 258,708 dosis
- Tabasco: 258,651 dosis
- Sinaloa: 241,689 dosis
- Tamaulipas: 223,698 dosis
- Coahuila: 173,153 dosis
- San Luis Potosí: 161,381 dosis
- Durango: 154,185 dosis
- Hidalgo: 141,866 dosis
- Baja California: 141,330 dosis
- Quintana Roo: 136,137 dosis
- Morelos: 124,644 dosis
- Oaxaca: 124,493 dosis
- Yucatán: 122,738 dosis
- Guerrero: 111,295 dosis
- Querétaro: 108,772 dosis
- Tlaxcala: 102,075 dosis
- Nayarit: 100,972 dosis
- Zacatecas: 77,828 dosis
- Colima: 71,943 dosis
- Chihuahua: 47,380 dosis
- Campeche: 43,927 dosis
- Aguascalientes: 39,391 dosis
- Baja California Sur: 34,778 dosis