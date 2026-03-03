México suma casi 12 mil contagios de sarampión y 32 muertes por la enfermedad

Sarampión en México. (especial)

La Secretaría de Salud informó en su reporte diario, con corte al 2 de marzo, informó que México acumula 11 mil 889 casos acumulados confirmados de sarampión, lo que refleja un aumento significativo en varias entidades del país.

El grupo más afectado son los niños y niñas de 1 a 4 años, con mil 631 incidencias. Les siguen los infantes de 5 a 9 años, con mil 426 incidencias y los adultos de 25 a 29 años, con mil 370 incidencias. No obstante, la mayor tasa de transmisiones se observa en los menores de un año, con 61.06 casos por cada 100 mil habitantes.

La enfermedad viral se ha extendido a 413 municipios, donde se concentra el mayor número de contagios, lo que continúa impactando a miles de personas en diversas regiones del país.

Defunciones de sarampión en México

Hasta el momento se han registrado 32 defunciones asociadas al sarampión, desde que comenzaron las transmisiones en febrero de 2025. Estos fallecimientos se han presentado en nueve estados del país, según el reporte oficial de las autoridades sanitarias.

Chihuahua con 21

Jalisco con 3

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 1

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Vacunas aplicadas durante las últimas semanas

Ante el incremento de casos de sarampión, las autoridades del sector salud pusieron en marcha acciones preventivas para contener la propagación del virus, que ha encendido alertas tanto en México como en distintas regiones del mundo.

Por medio de jornadas de inmunización, la dependencia convocó a la población a aplicarse la vacuna para reducir el riesgo de contagio, con especial atención en niñas y niños, así como en personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con su esquema completo.

De acuerdo con el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, durante el periodo del 12 de febrero al 2 de marzo, la vacunación mostró una distribución significativa en todo el país.

Estado de México: 1,277,753 dosis

Jalisco: 1,017,800 dosis

Veracruz: 671,370 dosis

Nuevo León: 636,027 dosis

Chiapas: 630,246 dosis

Ciudad de México: 616,120 dosis

Puebla: 470,238 dosis

Michoacán: 338,556 dosis

Guanajuato: 271,368 dosis

Sonora: 258,708 dosis

Tabasco: 258,651 dosis

Sinaloa: 241,689 dosis

Tamaulipas: 223,698 dosis

Coahuila: 173,153 dosis

San Luis Potosí: 161,381 dosis

Durango: 154,185 dosis

Hidalgo: 141,866 dosis

Baja California: 141,330 dosis

Quintana Roo: 136,137 dosis

Morelos: 124,644 dosis

Oaxaca: 124,493 dosis

Yucatán: 122,738 dosis

Guerrero: 111,295 dosis

Querétaro: 108,772 dosis

Tlaxcala: 102,075 dosis

Nayarit: 100,972 dosis

Zacatecas: 77,828 dosis

Colima: 71,943 dosis

Chihuahua: 47,380 dosis

Campeche: 43,927 dosis

Aguascalientes: 39,391 dosis

Baja California Sur: 34,778 dosis