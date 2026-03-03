La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

(Instagram)

Victoria Ruffo, reconocida como una de las figuras más importantes de las telenovelas en México, respaldó la memoria de Carmen Salinas tras la polémica generada por acusaciones lanzadas en el pódcast Penitencia, donde un recluso hizo señalamientos sobre la fallecida actriz.

La postura de Ruffo refuerza la indignación del medio artístico ante la difusión de versiones no comprobadas sobre uno de los rostros más emblemáticos del espectáculo nacional.

Victoria Ruffo opina sobre las acusaciones contra Carmen Salinas

Durante un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo fue consultada sobre el impacto de los recientes comentarios que involucran a Carmen Salinas en supuestos rituales.

La actriz expresó su desacuerdo con que se difundan señalamientos de ese tipo sobre una persona que ya no puede defenderse.

Hija de Carmen Salinas confiesa que no existe una ‘herencia millonaria’ como aseguran: “No dejó todo el dineral” (Foto: Televisa)

“Para empezar, ya no está ella para defenderse, entonces ahí ya empezamos mal, ¿no? No, no creo, la verdad. Pero pues no está ella para defenderse, así no se vale”, sentenció Ruffo, quien acompañó sus palabras con un gesto de incredulidad.

La declaración de la actriz resalta el reclamo compartido por colegas y familiares de Salinas, en torno a la falta de ética al ventilar acusaciones tan graves contra una figura que ya no tiene la posibilidad de responder públicamente.

Victoria Ruffo descarta participar en realities

En otro momento del encuentro, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la posibilidad de sumarse a un reality show.

Ruffo descartó rotundamente cualquier interés en ese formato:

“No, no, ni loca. No, la verdad no. Mi baño es mi baño, mi cama es mi cama. No podría estar ahí, la verdad. No me gusta la confrontación, no me gustan los pleitos”, explicó la actriz, quien también mencionó que su hijo, José Eduardo Derbez, ha recibido ofertas para realities pero no ha podido participar por motivos laborales y familiares.

“Él sí lo ha considerado, pero no se le ha dado. Además, ahora tiene que cuidar a su hija, estar ahí como papá. Es complicado”, agregó Ruffo.

La polémica sobre Carmen Salinas

La controversia en torno a Carmen Salinas inició tras la difusión de un episodio del pódcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, donde un hombre privado de la libertad lanzó declaraciones que involucraban a la actriz en supuestos actos ilícitos.

Los señalamientos causaron indignación en familiares, colegas y seguidores, quienes han subrayado la importancia de respetar la memoria de la actriz y evitar la difusión de acusaciones sin sustento sobre personas fallecidas.