Hilary Duff en México: precios de los boletos con cargos y beneficios de los paquetes VIP

Hilary Duff regresa a la Ciudad de México con su gira The Lucky Me Tour, presentándose el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes

(Instagram/@hilaryduff)
(Instagram/@hilaryduff)

Hilary Duff regresará a los escenarios mexicanos con su gira “The Lucky Me Tour”, ofreciendo un reencuentro con sus seguidores de siempre y nuevas generaciones.

La cantante, quien alcanzó fama internacional gracias a la serie Lizzie McGuire y consolidó su carrera musical con álbumes como Metamorphosis y Most Wanted, ha evolucionado de ícono teen a artista versátil, combinando música, actuación y producción.

Tras giras recientes como Small Rooms, Big Crowds en 2025, Duff retoma los conciertos masivos para ofrecer un espectáculo que combina sus éxitos clásicos con nuevas producciones.

¿Cuándo es el concierto de Hilary Duff?

(X/Disney)
(X/Disney)

El regreso de Hilary Duff a los escenarios mexicanos ya tiene fecha, recinto y precios oficiales para quienes buscan asegurar su lugar en el Palacio de los Deportes.

La gira The Lucky Me Tour se presentará en la Ciudad de México el 12 de febrero de 2027.

La gira internacional de Hilary Duff incluye paradas en ciudades clave de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. En 2026, los teloneros han sido fueron La Roux (Eleonor “Elly” Jackson) y la canadiense Lauren Spencer. Hasta el momento no se ha anunciado si repetirán en la fecha de 2027 en la CDMX.

Precios de los boletos

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La estructura de precios para el concierto de Hilary Duff contempla seis niveles, además de los paquetes VIP. Los precios oficiales para las distintas secciones del Palacio de los Deportes son los siguientes:

Secciones estándar:

  • Nivel A: $4,439 a $7,546 MXN (Sección con visibilidad preferencial, ubicada cerca del escenario, detrás de la zona VIP)
  • Nivel B: $3,477 a $5,346 MXN (Ubicaciones intermedias, buena visibilidad lateral o central)
  • Nivel C: $2,455 a $3,675 MXN (Zonas más alejadas, pero aún con visión directa al escenario)
  • Nivel D: $1,711 a $2,083 MXN (Secciones laterales o superiores, visibilidad parcial)
  • Nivel E: $1,091 a $1,339 MXN (Secciones más alejadas del escenario y con visión limitada)

Zona exclusiva:

  • Nivel AA: Únicamente disponible con la compra de paquete VIP (Zona más cercana y central al escenario, acceso premium)

Paquetes VIP (incluyen acceso a Nivel AA o zona premium):

  • VIP 1: $16,781 MXN
  • VIP 2: $14,206 MXN
  • VIP 3: $6,835 MXN

Condiciones y detalles adicionales

  • Precios sujetos a cargos por servicio y pueden variar dentro de cada sección según la ubicación específica (primeras filas, laterales, esquinas).
  • Mapa oficial: El recinto está dividido en siete secciones.

Preventa y venta general

La cantante vendrá a México
La cantante vendrá a México hasta febrero de 2027. REUTERS/Danny Moloshok
  • Preventa Banamex

Inicia: 18 de febrero, 11:00 horas

Exclusiva para tarjetahabientes Banamex (crédito o débito)

Límite: hasta 6 boletos por persona

  • Venta a fans

Registro previo en Ticketmaster requerido antes del 16 de febrero

Inicia: 19 de febrero, 10:00 horas

Límite: hasta 4 boletos por persona

  • Venta general

Inicia: 20 de febrero, 11:00 horas

Disponible para todo el público

Límite: hasta 8 boletos por cuenta Ticketmaster y/o tarjeta

Experiencias VIP: acceso exclusivo y beneficios adicionales

Hilary Duff. REUTERS/Mario Anzuoni
Hilary Duff. REUTERS/Mario Anzuoni

La oferta de paquetes VIP para el concierto de Hilary Duff en la Ciudad de México incluye tres opciones, con distintos niveles de acceso y experiencias personalizadas. Estos paquetes contemplan beneficios que van más allá del acceso al espectáculo.

VIP 1 Lucky Me Backstage Tour + Soundcheck Experience Package Precio: $16,781 MXN

  • Boleto reservado en zona premium AA
  • Acceso a un tour backstage antes del show
  • Acceso al soundcheck, con interpretación exclusiva de una canción por Hilary Duff
  • Foto grupal con la cantante y el resto de los asistentes VIP
  • Paquete de merchandising exclusivo
  • 15% de descuento en la tienda oficial en línea
  • Gafete VIP conmemorativo
  • Acceso anticipado
  • Opción de compra previa de mercancía

VIP 2 Soundcheck...or Something Package Precio: $14,206 MXN

  • Boleto reservado en zona premium AA
  • Acceso a soundcheck VIP
  • Foto grupal con la cantante
  • Paquete de merchandising exclusivo
  • 15% de descuento en la tienda oficial en línea
  • Gafete VIP conmemorativo
  • Acceso anticipado

VIP 3 Mature Early Entry + Merch Bundle Precio: $6,835 MXN

  • Boleto reservado en zona premium
  • Paquete de merchandising exclusivo
  • 15% de descuento en la tienda oficial en línea
  • Gafete VIP conmemorativo
  • Acceso anticipado

Setlist probable para The Lucky Me Tour

Basado en las recientes presentaciones de Hilary Duff, el repertorio esperado para el concierto en la CDMX incluye los siguientes temas:

  • Wake Up
  • So Yesterday
  • Roomates
  • Weather For Tennis
  • Metamorphasis
  • Fly
  • My Kind
  • Sparks
  • Future Tripping
  • With Love
  • Beat Of My Heart
  • Someone’s Watching Over Me
  • We Don’t Talk
  • Why Not
  • Clean
  • Mature
  • This Is What Dreams Are Made Of

