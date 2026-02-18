México

Así fue el discurso de agradecimiento de Pepe Aguilar a la Fuerza Aérea en el Auditorio Nacional

El cantante expresó su orgullo en un evento en el que participaron la familia Aguilar y Christian Nodal

El cantante expresó su orgullo
El cantante expresó su orgullo en un evento en el que participaron la familia Aguilar y Christian Nodal. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

La noche del homenaje al Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas en el Auditorio Nacional reunió a la familia Aguilar, pero fue el discurso de Pepe el que marcó el tono del evento, al dedicar palabras de reconocimiento a quienes integran el cuerpo militar y de seguridad del país. La velada, presenciada por miembros del alto mando y cientos de asistentes, estuvo atravesada por momentos emotivos y episodios que generaron amplia repercusión en redes sociales.

Durante la presentación, Pepe Aguilar dedicó un extenso mensaje a los presentes y agradeció la invitación al general encargado, señalando: “Que chulada. Qué honor, qué orgullo. Muchas gracias, mi general, por la invitación. Señora, qué gusto verla. Es un placer, como siempre, y a todos y todas los distinguidos asistentes esta noche, la verdad es para mí un orgullo, siempre un orgullo tremendo cantarle al ejército, a la Fuerza Aérea, siempre, siempre, siempre, y a la Guardia Nacional”. El público respondió con gritos y aplausos, mientras el cantante añadió: “¿A qué cosa más grande se le puede cantar uno que a la patria? ¿Qué es lo que uno más quiere? Y el ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional representan a la patria. Por eso, para nosotros es un honor estarles cantando nuestras canciones”.

Uno de los momentos polémicos
Uno de los momentos polémicos del evento fue cuando el sonorense subió al escenario con Pepe Aguilar y compañía. (@elytorres_91)

El cierre de las palabras del compositor incluyó un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica de la Defensa y una exclamación dirigida a los representantes de las fuerzas armadas: “¡Que viva el ejército! ¡Que viva la Fuerza Aérea! ¡Que viva la Guardia Nacional! Oigan, y que viva también la Orquesta Sinfónica de la Defensa. Muchas gracias, maestros. Es un orgullo para nosotros estar compartiendo energías musicales”, expresó.

La participación de Los Aguilar atrajo la atención mediática, especialmente tras la aparición de Christian Nodal, quien subió al escenario para interpretar junto a Ángela Aguilar el tema “Dime cómo quieres”. Posteriormente, fue invitado de modo imprevisto a sumarse a otro número musical, lo que generó confusión y una reacción visible de incomodidad por parte del cantante sonorense. En ese instante, Pepe Aguilar intervino con sentido del humor, presentando a Nodal ante el público con la frase: “Pásele, joven. Pásele, joven”, gesto que provocó risas y aplausos.

Así fue el discurso de agradecimiento de Pepe Aguilar a la Fuerza Aérea en el Auditorio Nacional. (Tiktok: Chismecito)

Ya sobre la tarima, Nodal intentó acoplarse al tema “México lindo y querido”, aunque su participación se limitó a algunos coros y breves interacciones con los Aguilar. Ángela trató de animarlo a integrarse más al espectáculo, pero el artista permaneció distante, lo que avivó la conversación digital en torno a su actitud durante el evento.

