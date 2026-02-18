México

Año Nuevo Chino coincide con eclipse solar: ¿qué significado tiene el Caballo de Fuego?

El fenómeno astronómico llega junto a un importante evento en el mundo

Celebración del Año Nuevo Chino
Celebración del Año Nuevo Chino 2026 coincidió con eclipse solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Año Nuevo Chino este 17 de febrero de 2026 coincidió con un fenómeno astronómico poco habitual: un eclipse solar anular.

La fecha, marcada por la entrada del Año del Caballo de Fuego, genera expectativas dentro y fuera de la comunidad de origen asiático por la convergencia de dos símbolos con fuerte carga energética. Según la tradición, este ciclo abre un periodo caracterizado por dinamismo, pasión y transformaciones notables.

La jornada resultó especial no solo por la celebración tradicional en ciudades como Pekín, Shanghái y numerosas comunidades en el mundo, sino también por el interés que provocó el eclipse, conocido como el “Anillo de Fuego”.

Aunque el fenómeno no fue visible desde México, sí se destacó por coincidir con el inicio de un año que, para la astrología china, representa movimiento, independencia y velocidad.

El significado del Caballo de Fuego en la tradición china

Año Nuevo Chino 2026 Caballo
Año Nuevo Chino 2026 Caballo de Fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caballo de Fuego es uno de los sesenta ciclos del calendario lunar chino. De acuerdo con la astrología oriental, este signo está asociado a la rapidez, la acción inmediata y la independencia. La palabra “caballo” en chino, por su sonoridad particular, se vincula también con conceptos de energía y movimiento.

La interpretación de este animal se extiende a la idea de un periodo donde la vida avanza a gran velocidad y surgen oportunidades para cambios radicales.

La simbología del fuego potencia los atributos del caballo, generando una atmósfera donde la impulsividad y la pasión toman protagonismo. Se espera que la influencia de este ciclo se relacione con viajes, rebeldía y acción, según la creencia popular.

El “Anillo de Fuego” y la energía astronómica

El eclipse solar anular ocurrido el mismo día del Año Nuevo Chino es considerado por algunos como un presagio de fenómenos poco comunes.

El llamado “Anillo de Fuego” sucede cuando la luna cubre el centro del sol, dejando visible solo un aro brillante alrededor del satélite. Astrónomos destacaron que este evento no pudo observarse desde México, aunque captó la atención de comunidades científicas y de seguidores de la astrología a nivel mundial.

La coincidencia entre el eclipse y el inicio del año del Caballo de Fuego ha sido interpretada como un signo de que los próximos meses estarán marcados por acontecimientos inesperados y una energía difícil de controlar. Las creencias populares sostienen que esta conjunción refuerza la idea de un tiempo de transición y velocidad, donde la independencia y la pasión serán los motores principales.

Perspectivas para el año: independencia y transformación

La llegada del Año del Caballo de Fuego despierta expectativas sobre cambios en distintos ámbitos. La tradición sugiere que los próximos meses estarán señalados por la búsqueda de independencia, decisiones rápidas y acciones que desafían lo establecido. La astrología china postula que este ciclo impulsa a las personas a tomar riesgos, explorar nuevos territorios y dejar atrás estructuras rígidas.

Entre los conceptos vinculados a este año se encuentran el deseo de libertad, la rebeldía frente a situaciones limitantes, la acción decidida y la velocidad para adaptarse a escenarios cambiantes. Quienes siguen estas creencias consideran que la combinación del Caballo de Fuego y el Anillo de Fuego marcará el ritmo de un periodo intenso y lleno de posibilidades.

