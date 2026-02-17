México

Senadores del PAN se reúnen con el embajador de Ucrania en México

El encuentro con representantes locales se da cerca del cuarto año del conflicto con Rusia

Miembros del Senado de la República promueven la urgencia de una paz integral y duradera en Ucrania. Crédito: X/@PacoRamirezAcu

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunieron en el Senado de la República con el embajador de Ucrania en México, Serhii Pohorieltsev, para analizar la crisis humanitaria causada por la invasión rusa y destacar la urgencia de paz en el país.

El encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México este 17 de febrero, en medio de un escenario internacional con las negociaciones de paz estancadas entre Rusia y Ucrania.

Según el senador Marko Cortés, la conversación abordó “la grave situación humanitaria que hay en este país a 4 años de la invasión y la urgencia de que se logre una paz integral y duradera lo más pronto posible”.

Por su parte, el senador Francisco Ramírez Acuña destacó, también desde el Senado, la complejidad de la emergencia al señalar la importancia de “impulsar una paz integral, justa y duradera a la brevedad posible”.

Negociaciones tensas entre Rusia y Ucrania

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Ginebra terminaron sin avances tras seis horas de tensas conversaciones. Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

En paralelo, las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev continuaron en Ginebra, bajo la mediación de Estados Unidos. La primera jornada terminó sin avances luego de seis horas de conversaciones marcadas por tensiones y posiciones firmes en torno al control territorial, especialmente en la región de Donetsk.

En las rondas previas celebradas en Abu Dabi, tampoco se logró destrabar el conflicto europeo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expresó su disposición para alcanzar “un acuerdo digno que ponga fin a la guerra”, aunque puso en duda la seriedad de Rusia para alcanzar un entendimiento.

Zelensky ha reiterado que a su país se le exige ceder mucho más de lo que se le solicita a Rusia. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado públicamente a Ucrania para que agilice los diálogos, mientras el Kremlin demanda el control total de Donetsk y garantías de seguridad, amenazando con retomar la ofensiva si las negociaciones fracasan.

Ucrania recupera más de 200 kilómetros cuadrados

El conflicto ha causado decenas de miles de muertos entre soldados y civiles, así como millones de personas desplazadas y vastas zonas destruidas.

Las fuerzas ucranianas recuperaron 201 kilómetros cuadrados en la última semana, aunque las tropas rusas mantienen el avance en el este del país. Sin embargo, Rusia enfrenta problemas económicos crecientes a raíz de las sanciones y la caída de ingresos petroleros.

Ataques nocturnos recientes, con el lanzamiento de 29 misiles y 396 drones rusos sobre territorio ucraniano, dejaron al menos 4 muertos, heridos y graves daños en la infraestructura eléctrica del sur del país, según autoridades locales.

Simultáneamente, Rusia acusó a Ucrania de bombardear instalaciones petroleras y realizar más de 150 ataques con drones sobre las regiones meridionales y la península de Crimea.

La falta de progresos concretos en la mesa de negociación y la persistencia de los combates refuerzan el escepticismo sobre un acuerdo de paz inmediato. Mientras las conversaciones siguen en Ginebra, las posturas sobre ganancias territoriales y concesiones permanecen inamovibles.

