Pati Chapoy especula sobre romance de Bad Bunny con Cazzu y aviva rivalidad con la ex de Nodal

La reconocida periodista generó controversia. (Cazzu / Pati Chapoy / bad Bunny / Facebook)

Los ecos de la participación especial de Cazzu en el concierto que Bad Bunny ofreció en Buenos Aires el fin de semana pasado resuenan en México.

Al ruido digital que generó la trapera al cantar “Con otra” —una indirecta musical asociada con Ángela Aguilar— se suma Pati Chapoy, quien en una reciente emisión del programa Ventaneando especuló sobre un efímero romance entre Cazzu y Bad Bunny.

¿Por qué ha generado polémica Pati Chapoy?

Pedro Sola abrió la conversación en el foro previo a transmitir una videonoticia que recogió momentos destacados del dueto: “No sabía que había sido novia de Bad Bunny”, dijo al destacar el beso que los artistas se dieron en el escenario. “Pero creo que fue así como de fin de semana”, respondió Pati Chapoy.

Mónica Castañeda contextualizó que lor rumores de una relación no eran nuevos: “Se dice que fue una historia fugaz de amor aunque ninguno de los dos confirmó que hayan sido pareja”, mencionó mientras describía escenas de la presentación.

Ricardo Manjarrez, otro colaborador habitual del programa, dirigió la conversación hacia el impacto que origina el reguetonero en la industria musical y entre generaciones. Pedro Sola destacó la popularidad de Bad Bunny, aunque con cierta ironía: “Lástima que no entiende lo que canta”.

Reacciones en redes sociales

Mientras las expresiones de Pati Chapoy no tuvieron impacto en el foro de televisón, en X y TikTok la polémica escaló. El clip fue replicado por la cuenta oficial del programa y polarizó opiniones. “Weyyyyyy, ¿porque la odian tantooo?“, escribió una usuaria en referencia a otra opiniones controversiales de parte de la periodista.

Otros usuarios fueron más allá y aludieron a rumores de un supuesto romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade, exproductor musical absuelto del cargo de corrupción de menores en 2007.

Pati Chapoy demeritó la carrera de Cazzu, asegurando que su éxito se debe a Nodal. (Captura de pantalla/CUARTOSCURoO)

Pati Chapoy y Cazzu: una tensa relación

A inicios de 2025, Pati Chapoy desató la furia de fans de Cazzu al minimizar su popuilaridad en México. En mayo, la trapera anunció tres presentaciones en el país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) como parte de su gira “Latinaje en Vivo”.

A pesar de la expectativa que generó el anuncio, Chapoy cuestionó que Cazzu llenara cada reciento. Cinco meses después, la trapera tuvo sold out en cada presentación. Incluso, durante una interacción con el público, hizo referencia a la controversia, aunque sin mencionar a Chapoy: “Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘Hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay, mira, en tu cara, en tu cara, en tu cara’”.

Hasta el momento, Cazzu no ha hecho declaraciones públicas en torno a la polémica que la rodea indirectamente.