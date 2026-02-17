México

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

La hija mayor del “Príncipe de la canción” compartió detalles inéditos sobre el día en que recibió la noticia del fallecimiento del cantante

La hija mayor del "Príncipe
La hija mayor del “Príncipe de la canción” compartió detalles inéditos sobre el día en que recibió la noticia del fallecimiento del cantante. (Instagram: marysolsosaofficial)

El testimonio de Marysol Sosa, hija mayor de José José, reveló detalles de los momentos en que recibió la noticia de la muerte de su padre y el complejo proceso que enfrentó tras el fallecimiento del cantante mexicano en EEUU. Según compartió en una entrevista en el podcast de Melo Montoya, Marysol describió una jornada marcada por la incertidumbre y la falta de comunicación con su media hermana, Sara Sosa.

El 29 de septiembre de 2019, Marysol se encontraba celebrando el primer cumpleaños de su hija. “Justo mi hija Elena cumple un añito. Ella nació el 30 de septiembre del 18. Entonces, el mero 29 de septiembre del 19, estábamos festejándola a ella (...) ante nuestra comunidad, nuestros amigos”, relató. En medio de la celebración, su hermano Pepe se acercó para informarle: “Mary, me acaba de hablar Sara, que papá falleció”.

José y Marysol Sosa, hijos
José y Marysol Sosa, hijos del cantante, habían tenido poco contacto con su padre antes de su falleciemiento. (Foto: cuartoscuro.com)

De acuerdo con lo narrado por la compositora en el podcast, la comunicación con su media hermana estuvo marcada por la confusión. “Le marcamos a Sara, a decirle: ‘A ver, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó?’. Entonces ella en un drama... extraño porque entre el... Nada más me decía: ‘Ya, ya se murió y ya se murió y ya se murió’. Y le digo: ‘Ok, mi amor, pero ¿en dónde estás?’”. Sara, según Marysol, indicó que se encontraba en el Homestead Hospital. La hija del artista pidió que bajaran a su padre a la morgue y se dispuso a organizar el viaje a Miami.

Marysol relató que, tras ese contacto, su media hermana dejó de responder llamadas. “Nunca jamás volvió a contestar, porque, pues, nunca jamás volvió a contestar”. Al llegar a Miami, la familia buscó apoyo en el Consulado de México, que los asistió a su llegada al aeropuerto.

El recorrido de Marysol y José Joel su hermano estuvo lleno de obstáculos. “Llego yo a la funeraria y me dicen: ‘¿Quién es usted? Perdón, ¿quién se murió? ¿Cómo dice que se llama? No lo tengo aquí registrado en la lista, señora’”. La situación se tornó aún más confusa cuando acudieron al hospital y la policía los escoltó fuera del lugar. “Todos en el hospital así... No sé, demasiado extraño. Más que nada cuando, cuando nos agarra la policía y nos saca del hospital”.

Marysol Sosa describió los momentos
Marysol Sosa describió los momentos de incertidumbre y angustia que vivió tras la muerte de José José, incluyendo la negativa inicial para acceder a la funeraria.

La hija del cantante explicó que pasaron varios días sin poder ver el cuerpo de su padre. “De que falleció a que viste el cuerpo, cinco días. Literal”. Según Marysol, el acceso fue negado porque su media hermana no autorizó que ellos pudieran despedirse de José José. “No me lo quisieron enseñar porque no tenían autorizado enseñárnoslo porque había dicho mi media hermana que no, que nosotros no lo podíamos ver”, explicó.

Finalmente, Marysol Sosa logró despedirse de su padre. “Me puse a orar en voz alta (...) Me puse a orar, finalmente”. El testimonio dejó en evidencia la angustia, el estrés y las dudas que enfrentó la familia Sosa tras la muerte de “El Príncipe de la canción”, mientras los trámites y la comunicación se dificultaban en todo momento.

Temblor hoy 17 de febrero

Temblor en Oaxaca hoy: se

