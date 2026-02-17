Marx Arriaga revela por qué rechazó la propuesta de Sheinbaum para tomar un consulado

CIUDAD DE MÉXICO, 17FEBRERO2026.- Marx Arriaga, quien ocupará la dirección de Materiales Educativos de la SEP y que estuviera atrincherado en su oficina tras darse a conocer su salida del cargo, salió pasada las tres de la tarde de sus oficinas, ubicadas en avenida Universidad 120. Esto luego de que le llegará la notificación oficial de su remoción del cargo, el día de ayer la Presidenta de México señaló que hubo diferencias en los contenidos de los libros, sobre la inclusión de heroínas de la historia de México. El ex funcionario salió con su cuadro de Karl Marx bajo el brazo y señaló que regresará a se maestro. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Marx Arriaga finalmente abandonó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) después de recibir el oficio que le notificaba su destitución como director de Materiales Educativos, un documento que exigía desde que miembros de seguridad intentaron desalojarlo de su antigua oficina.

A pesar de que el exfuncionario seguía atrincherado en las instalaciones de la SEP, el titular Mario Delgado volvió oficial el nombramiento de Nadia López como la nueva titular del cargo.

La entrega formal del documento de destitución marcó el punto de inflexión. Una vez notificado oficialmente, Marx Arriaga aceptó su salida y comenzó el proceso de retirada de la institución.

¿Qué puestos en el gobierno le ofrecieron a Marx Arriaga?

Claudia Sheinbaum informó sobre las propuestas que Marx Arriaga tenía para continuar dentro de la 4T (Archivo)

Fue la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina abordó la situación con Arriaga e incluso reveló que su gobierno le ofreció un consulado.

“Él tiene espacio en otros lugares del gobierno si así lo desea (...) Se le ofreció otras opciones, entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones (...) Yo le planteé al secretario que le ofreciéramos varias opciones”, explicó la mandataria.

Mario Delgado afirmó que ofreció otro cargo a Marx Arriaga, sin embargo, no lo aceptó. (Presidencia/Cuartoscuro)

Mario Delgado, por su parte, confirmó lo dicho por la presidenta. En un encuentro con los medios, el titular de la SEP explicó:

“Le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país, en un país latinoamericano, lo que también rechazó”.

La respuesta tajante de Marx Arriaga

CIUDAD DE MÉXICO, 16FEBRERO2026.- Marx Arriaga, ex titular de Materiales Educativos de la SEP, siguió en el puesto hasta ser notificado formalmente. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Una vez que fue destituido del cargo, Marx Arriaga explicó a la prensa la razón por la que rechazó las propuestas de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado:

“Había varias propuestas, pero no, yo soy maestro, no vivo de la administración pública, entonces lo justo era regresarme a mi espacio como maestro, para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra”.

Y agregó: “No estábamos aquí por un puesto sino por un proyecto que se terminó. Se terminó la relación contractual y no pasa nada”.

¿Por qué Marx Arriaga fue destituido de la SEP?

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Mario Delgado aclaró que la separación del funcionario con su cargo tenía que ver con su actitud de no hacer cambios en los libros de texto:

“Dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo”.

Claudia Sheinbaum, por su parte, aseguró: “No es un planteamiento de rehacer, eso tiene que quedar muy claro (…)Los libros de texto están bien hechos, Marx Arriaga hizo un excelente trabajo,pero todo se puede enriquecer, como mujeres en la historia, entre otros temas, pero la base de los libros de texto no va a cambiar, no estamos modificando su esencia".