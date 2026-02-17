Mandarina: además de fortalecer el sistema inmunológico estos son sus otros beneficios

El consumo regular de mandarina refuerza el sistema inmunológico gracias a su alto contenido en vitamina C y antioxidantes.

La mandarina es una de las frutas más valoradas por su contenido de vitamina C y su perfil nutricional integral. Su consumo habitual se asocia con el fortalecimiento de las defensas y con beneficios que impactan distintos sistemas del organismo.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), su alto nivel de nutrientes contribuye a la protección frente a problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes y diversos tipos de cáncer. También se le vincula con el apoyo en el control del colesterol, el estreñimiento, la presión arterial, la deshidratación, la obesidad y el estrés.

Su combinación de vitaminas, antioxidantes y compuestos bioactivos la posiciona como una alternativa accesible dentro de una alimentación equilibrada.

Vitamina C, ácido fólico y acción antioxidante

Las propiedades nutricionales de la mandarina ayudan a prevenir infecciones, anemias, alergias y complicaciones relacionadas con la diabetes.

El elevado contenido de vitamina C en la mandarina favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico, elemento esencial en la prevención de enfermedades. Este nutriente también participa en la formación de colágeno y en la protección celular.

Además, es fuente importante de ácido fólico, componente clave durante el embarazo por su papel en el desarrollo adecuado del feto.

Su riqueza en flavonoides y betacaroteno le otorga propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo, lo que refuerza su valor nutricional.

Efectos en el corazón y el metabolismo

Consumir mandarina favorece el control de la presión arterial, la deshidratación y contribuye al manejo del estrés. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la mandarina contiene sinefrina, sustancia relacionada con la regulación de la producción de colesterol en el cuerpo.

También se ha observado que su consumo puede influir en los niveles de insulina, favoreciendo que el azúcar se utilice como fuente de energía en lugar de almacenarse como grasa, lo que contribuye al control del peso.

A ello se suman propiedades antimicrobianas que ayudan a prevenir infecciones provocadas por virus, hongos y bacterias, fortaleciendo así la protección natural del organismo.

Beneficios para la piel y la regeneración celular

Los nutrientes y aceites de la mandarina benefician la regeneración celular y mejoran la salud y recuperación de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cítricos son reconocidos por su impacto positivo en la piel, y la mandarina forma parte de este grupo gracias a sus nutrientes y antioxidantes.

El aceite derivado de esta fruta se asocia con el crecimiento de nuevas células y tejidos, lo que favorece procesos de recuperación cutánea.

Integrada en la dieta diaria, la mandarina ofrece un aporte relevante de compuestos esenciales que respaldan la salud general y refuerzan las defensas de manera natural.