México

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante

Jeno y Jaemin, integrantes de
Jeno y Jaemin, integrantes de NCT Dream, lanzan su álbum . (Instagram - @nct)

El dúo integrado por Jeno y Jaemin de NCT Dream, confirmó durante el primer mes del año, el lanzamiento de su primer mini álbum titulado “Both Sides”, causando euforia entre las fanáticas de la banda que han esperado mucho por la música en conjunto de ambos artistas.

Una de las subunidades más esperadas dentro de la industria del K-pop, tiene planeado su debut para el 23 de febrero con una producción musical donde se espera ver una nueva faceta de ambos cantantes.

Lista de canciones de NCT JNJM

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante.

El tema principal llevará por nombre el mismo que la producción musical, pero también se destaca el track “What it is”, una melodía de pop R&B con vibras sofisticadas compuesta por Na Jaemin.

Estas son las piezas musicales confirmadas para el debut de esta subunidad:

  1. BOTH SIDES (canción principal)
  2. I.D.O.L.
  3. What It Is
  4. HASHTAG
  5. WIND UP
  6. sexier
Jeno y Jaemin de NCT
Jeno y Jaemin de NCT Dream. (Instagram - @nct)

Versiones del álbum de Jeno y Jaemin

El disco cuenta con 4 versiones físicas, que serán estrenadas el 23 de febrero en todas las tiendas de música de Corea del Sur. En México se podrá conseguir a través del sitio web weverse, el cual cuenta con envíos a todas las regiones del país.

La poster version son dos portadas individuales (una de Jeno y otra de Jaemin) que incluyen:

  • Poster
  • CD-R
  • Postcard
  • Photo Card
  • Sticker

Both sides version se encuentra dividida en Side A y Side B

  • Flyer
  • Poster
  • CD-R
  • Photo Card
  • Sticker

Evidence version

  • Postcard
  • Photo Card
  • Sticker
  • Evidence Bag
  • Badge
  • Polaroid
  • ID card con QR

También se confirmó una edición especial que incluye un par de tenis de la marca Converse.

Wind Up, el drama protagonizado por Jaemin y Jeno

El pasado 16 de enero las fanáticas de estos dos artistas tuvieron la oportunidad de disfrutar el estreno del drama en formato corto titulado Wind Up, protagonizado por Lee Jeno y Na Jaemin, miembros del grupo de K-pop NCT Dream, quienes incursionan en la actuación con este proyecto.

La serie se presenta como la primera producción deportiva de 2026, centrado en la historia de dos jóvenes relacionados con el béisbol. Woo-jin (interpretado por Jeno) fue una promesa en el béisbol escolar hasta que pierde su habilidad para lanzar strikes debido a un bloqueo mental. Cuando su equipo está por dejarlo ir, aparece Kwon Tae-hee (interpretado por Jaemin), un estudiante transferido que se ofrece como su mánager y decide apoyarlo incansablemente. La trama sigue su relación, desde los primeros roces hasta el desarrollo de su amistad y el trabajo conjunto para perseguir sus sueños.

