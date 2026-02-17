El penthouse de Luis Miguel en Miami, testigo de romances y misterios, busca nuevo dueño por USD 5 millones

Luis Miguel pone a la venta su penthouse en Miami por más de USD 5 millones, menos de lo que pagó al recomprarlo en 2021 (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El cantante mexicano Luis Miguel ha puesto a la venta su icónico penthouse en Miami por poco más de USD 5 millones, una suma inferior al monto que desembolsó para recomprar la propiedad en 2021.

Este movimiento ha sacudido al mercado inmobiliario: especialistas advierten que, en el segmento de lujo, el valor final depende de factores como la competencia, la coyuntura económica y la propia dinámica de Miami.

Un inmueble ligado a la vida personal de ‘El Sol’

Según la plataforma estadounidense Zillow, la vivienda —situada en el piso 46 del edificio Jade Brickell Bay— se distingue, además de por sus 359 metros cuadrados, por alojar episodios cruciales de la vida íntima y artística de Luis Miguel, quien la eligió como refugio en distintas etapas clave.

Allí se vivieron momentos tanto de crisis como de recuperación y marcó el regreso del artista a los escenarios, profundizando el mito en torno a su biografía.

Reportes inmobiliarios citados por Zillow indican que Luis Miguel adquirió el penthouse por primera vez en 2004, cuando atravesaba la cúspide de su carrera internacional, por aproximadamente USD 2,2 millones.

Con los años, el departamento se consolidó como una de sus residencias principales en Estados Unidos. Pero una crisis financiera en 2012 obligó al cantante a desprenderse del inmueble, recibiendo un monto similar al que pagó originalmente. Nueve años más tarde, en 2021, logró recomprar la propiedad.

Estimaciones de agentes especializados apuntan que desembolsó cerca de USD 7,8 millones para recuperarla, aunque esta cifra no fue confirmada por él ni por sus representantes.

El regreso de “El Sol” a su penthouse fue celebrado por sus seguidores como un retorno simbólico “a territorio propio”. Elegancia y simbolismo arquitectónico definen el inmueble: el penthouse incluye cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, ventanales de gran tamaño con vista a la Bahía Vizcaína y espacios sociales amplios.

La decoración, inspirada en la Cultura Maya, fue fruto de una inversión cercana al millón de dólares y se reconoce por su emblema central: una pirámide invertida suspendida en el techo de la sala principal.

En el penthouse también se tejieron historias ligadas al mundo afectivo del cantante. La prensa vinculó la propiedad a figuras como Myrka Dellanos y Aracely Arámbula, quienes compartieron episodios de su vida con Luis Miguel.

También trascendieron versiones mediáticas sobre disputas con Mariah Carey: según estas, ella habría querido compartir el hogar, mientras que el cantante prefería mantenerlo como santuario personal.

Ninguno de los involucrados confirmó estas historias, pero alimentaron el halo de misterio que rodea al artista. La vivienda permanece a la venta y la diferencia de precio respecto a su recompra ilustra la complejidad del mercado de lujo en Miami.

Más allá de su cotización actual, la historia singular y la carga afectiva del penthouse lo mantienen como una propiedad codiciada, en la que convergen arquitectura, exclusividad y el mito de Luis Miguel.