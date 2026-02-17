México

Clima en Puebla de Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Puebla de Zaragoza este 17 de febrero.

El clima para este martes en Puebla de Zaragoza alcanzará los 28 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 2%, durante el día; y del 1%, con una nubosidad del 1%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 37 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Puebla entre cordilleras

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más precipitaciones se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las cordilleras que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los turistas se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recientemente la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Gobierno de la CDMX señala a equipo de Alessandra Rojo de la Vega por trifulca con comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

El secretario de Gobierno de la capital expuso que autoridades de la alcaldía no se presentaron a una reunión con comerciantes el pasado viernes 13 de febrero

Gobierno de la CDMX señala

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La Fiscalía de la CDMX también resaltó la detención de un integrante de la Familia Michoacana

De la Unión Tepito a

Marx Arriaga rebasa los tres días atrincherado en la SEP: autoridades presionan para su salida

El exfuncionario federal amagó con desconocer a la nueva directora general de Materiales Educativos, Nadia López García

Marx Arriaga rebasa los tres

Sigue la contingencia ambiental en CDMX, así queda el Hoy No Circula de este 17 de febrero

Las autoridades determinan la continuidad de restricciones debido a la previsión de altos niveles de contaminación atmosférica

Sigue la contingencia ambiental en

Qué está pasando en la UNAM: CCH Oriente y Azcapotzalco sin clases por esta razón

Ambos planteles presentan una situación de protesta por diferentes motivos

Qué está pasando en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la Unión Tepito a

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La CDMX registró 519 detenidos relacionados con delitos de alto impacto durante el mes de enero de 2026

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Hombres G anuncia gira por

Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Vica Andrade y su hijo dedican emotivo mensaje a Memo del Bosque en el que hubiera sido su cumpleaños 65

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada