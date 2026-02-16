México

Resultados del Tris: todos los ganadores del domingo 15 de febrero 2026

Enseguida las jugadas obtenidas en los cinco sorteos del día, difundidas de manera oficial por la Lotería Nacional

Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris es uno de los sorteos más importantes de la Lotería Nacional, se celebra diariamente 5 veces al día. Así es como se juega

Tris Medio Día

  • Sorteo: 35578
  • Resultado: 98692

Tris De las Tres

  • Sorteo: 35579
  • Resultado: 10053

Tris Extra

  • Sorteo: 35580
  • Resultado: 94551

Tris De las Siete

  • Sorteo: 35581
  • Resultado: 29995

Tris Clásico

  • Sorteo: 35582
  • Resultado: 86110

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son:

  • Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas.
  • Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas.
  • Tris Extra, que se efectúa a las 17:00 horas.
  • Tris de las Siete, que realiza a las 19:00 horas
  • Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

  • El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.
  • Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.
  • Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.
  • CURP (Clave Única de Registro de Población).
  • RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

