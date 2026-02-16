México

Precio de la gasolina en México este 16 de febrero

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Guardar
El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Nacionales de este 16 de febrero, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los combustibles varía diariamente, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su preciopara que no te tome por sorpresa.

México: el precio de la gasolina hoy

Gasolina regular precio promedio por litro: 23.275 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 25.688 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.280 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (EFE/Mario Guzmán)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Nacionales

Más Noticias

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado de los vuelos en

Este es el precio de la gasolina en Puebla para el 16 de febrero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Este es el precio de

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 16 de febrero

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en Nuevo León: magna, premium y diésel este 16 de febrero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en

Cuál es el precio de la gasolina en Jalisco este 16 de febrero

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic y su

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Estructura criminal de Los Chapitos en Concordia fue detectada en el sexenio de AMLO

Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

ENTRETENIMIENTO

“16 de febrero” de Chetes

“16 de febrero” de Chetes y Meme del Real cumple 20 años: esta es la historia detrás del clásico del desamor

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

“Único comediante en América Latina en preparar un show así”: Platanito presenta detalles de su ‘Sinfonía de la Risa’

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

Fernando Delgadillo: a 27 años del disco de ‘Febrero 13’, el cantante vuelve al Parque Naucalli

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026