Otra aspirante rumbo al 2027: Celida López buscará candidatura a la gubernatura de Sonora

La secretaria estatal de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, Célida Teresa López Cárdenas, anunció que pretende competir por la candidatura de Morena para la gubernatura de Sonora en el proceso electoral de 2027. Su intención fue dada a conocer a través de sus redes sociales y mediante un comunicado dirigido a la militancia y la ciudadanía.

López Cárdenas explicó que participará en la selección interna de su partido, la cual se definirá mediante encuestas que determinarán quién encabezará la postulación oficialista. La actual funcionaria consideró que el próximo gobierno estatal, que tendrá una duración de tres años, demanda “liderazgo con experiencia, claridad de rumbo y autoridad moral” para hacer frente a los retos del estado.

La aspirante ha señalado que su decisión está inspirada en los principios de la Cuarta Transformación y en la labor del actual gobernador Alfonso Durazo en la entidad, aunque enfatizó que mientras se emite la convocatoria formal, su enfoque principal seguirá siendo su trabajo al frente de la dependencia estatal.

Comunicado de Celida López a través de sus redes sociales. Foto: X, @CelidaLopezc

Su anuncio se suma a una serie de movimientos anticipados dentro de Morena y los partidos aliados conforme se aproxima el calendario electoral de 2027, en el que la coalición oficialista buscará mantener su control político en Sonora.

¿Quién es Célida López?

Célida Teresa López Cárdenas es una política mexicana originaria de Puerto Peñasco, Sonora con una larga trayectoria en la vida pública del estado. Es licenciada en Derecho, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas con especialización en Instituciones y Procesos Políticos y un MBA en Administración de Negocios.

Ha ocupado diversos cargos tanto en la administración pública como en representación popular. Fue diputada local, donde presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como presidenta de la Junta Estatal de Participación Social Sonorense.

En 2018 fue electa presidenta municipal de Hermosillo, convirtiéndose en una de las mujeres con mayor presencia política en la capital de Sonora. Después de su Ayuntamiento, se integró al gabinete estatal en distintos cargos, incluyendo la Secretaría de Turismo y la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo del estado. Actualmente encabeza la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

A lo largo de su carrera, López ha transitado por distintas fuerzas políticas, incluso militando anteriormente en el Partido Acción Nacional (PAN) antes de sumarse a Morena, lo que ha marcado un perfil flexible en alianzas pero consistente en su crecimiento político en Sonora.

Su amplia experiencia en la administración pública y su papel en la política local la ubican como una figura relevante dentro de los posibles aspirantes para liderar la entidad en 2027.