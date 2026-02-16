Convocatoria Invea 2026: estos son los requisitos para ser personal especializado en verificación

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) lanzó su Primera Convocatoria 2026 para reclutar personal especializado en funciones de verificación, con el objetivo de fortalecer las labores de supervisión, inspección y legalidad en la capital del país. La convocatoria comienza este martes 17 de febrero a través del sitio oficial del instituto y está dirigida a profesionistas comprometidos con el servicio público y el cumplimiento normativo.

¿Qué funciones tendrá el personal de verificación?

Los nuevos integrantes del personal especializado en verificación estarán encargados de realizar visitas de inspección y retiro de sellos de suspensión o clausura en negocios y establecimientos que incumplan con la normatividad vigente en materia de seguridad, sanidad y orden urbano, entre otras responsabilidades propias del INVEA.

Requisitos generales

Para ser considerado dentro de esta convocatoria de INVEA 2026, quienes deseen formar parte del equipo deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Saber conducir automóvil con transmisión estándar y automática .

Contar con licencia de conducir vigente .

No haber sido condenado por delito doloso ni estar sujeto a pena privativa de libertad.

No haber sido destituido o inhabilitado para ejercer funciones en el servicio público, ya sea federal o local.

Acreditar estudios de nivel licenciatura terminados , con título profesional y cédula .

Dar consentimiento para capacitarse y evaluar sus conocimientos y aptitudes dentro del proceso de selección.

Llenar el formato de pre-registro al proceso de reclutamiento.

Aprobar las evaluaciones aplicadas por el instituto.

No haber laborado anteriormente en el INVEA ni en actividades de verificación dentro de las alcaldías.

Perfiles profesionales requeridos

La convocatoria 2026 del INVEA está orientada a profesionistas con título y cédula en áreas específicas. Entre los perfiles más solicitados se encuentran:

Derecho

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería Arquitecto

Protección Civil

Urbanismo

Planeación Territorial

Desarrollo Metropolitano

Estos perfiles responden a la necesidad de contar con personal preparado para analizar y resolver situaciones complejas durante las labores de verificación.

Documentación necesaria para el registro

Además de cumplir con los requisitos anteriores, los aspirantes deberán presentar al momento del registro los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

Título y cédula profesional.

Comprobante de domicilio reciente.

Currículum vitae actualizado.

Foto tamaño infantil.

Carta bajo protesta de decir verdad sobre su capacidad de conducción.

Constancia de no antecedentes penales .

Examen médico emitido por una institución de salud pública.

¿Cómo registrarse?

Los interesados en formar parte del Personal Especializado en Funciones de Verificación 2026 del INVEA deben pre-registrarse a través de la página oficial del instituto www.invea.cdmx.gob.mx. Ahí encontrarán las bases completas de la convocatoria, así como los formatos necesarios para iniciar el proceso de selección.

Con esta convocatoria, el INVEA busca profesionales éticos y competentes que refuercen las acciones de verificación en favor de la seguridad y el orden en la Ciudad de México.