Reaprehenden a “El Niño de la Unión” en CDMX por incumplir con firma periódica

Foto: FGJCDMX

Ángel “N”, conocido como “El Niño de la Unión”, fue reaprehendido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) luego de que incumplió con las medidas judiciales impuestas en un proceso relacionado con drogas.

El sujeto es identificado como probable operador de una célula de la Unión Tepito, la cual tiene como centro de operaciones la zona centro de la capital.

El arresto se llevó a cabo el pasado 12 de febrero, derivado de labores de inteligencia por parte de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron al sujeto en la colonia Merced Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza.

Contaba con dos procesos previos

(Mapa: Infobae México)

Las investigaciones refieren que “El Niño de la Unión” fue sentenciado el 20 de junio de 2022 a dos años y tres meses de prisión, así como al pago de una multa y la reparación del daño, por el delito de robo calificado en una tienda de autoservicio.

En ese proceso, la autoridad judicial le concedió el beneficio de la libertad asistida, condicionado al cumplimiento de medidas de sanción, entre ellas su obligación a realizar firmas periódicas.

Sin embargo, en 2024 las autoridades iniciaron una segunda investigación en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Para este proceso, el juez otorgó la suspensión condicional del mismo e impuso -de nueva cuenta- medidas procesales, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.

No acudió a firmar como parte del proceso por narcomenudeo

El 20 de noviembre de 2025, durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, el juez advirtió que “El Niño de la Unión” no cumplió con las medidas de sanción, por lo que ordenó su reaprehensión y notificó a la Fiscalía de Ciudad de México.

Fue así que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel “N” el pasado 12 de febrero. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

Cae “El Chino” de la Unión Tepito, dedicado a la extorsión

El pasado 9 de febrero fue detenido "El Chino" de La Unión de Tepito. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México.

El pasado 9 de febrero fue detenido Christian Alan Rodríguez López, alias “El Chino”, presunto miembro de La Unión Tepito acusado de extorsionar a comerciantes en la zona centro de la Ciudad de México.

Su arresto ocurrió cuando policías capitalinos realizaban labores de vigilancia en la alcaldía Venustiano Carranza. Un ciudadano de 41 años solicitó ayuda tras recibir amenazas.

De acuerdo con el testimonio, el presunto extorsionador, identificado como “El Chino”, llegó en una motocicleta y exigió una suma de dinero, advirtiendo represalias contra la integridad física del comerciante y el funcionamiento de su establecimiento si no cumplía la demanda.

Tras obtener el efectivo, Christian Alana Rodríguez huyó del sitio, lo que desencadenó la intervención policial.

El modus operandi atribuido a “El Chino” —intimidación directa y fuga en motocicleta— ha sido documentado en diversas denuncias dentro de Venustiano Carranza, de acuerdo con datos de las autoridades.

Objetos asegurados a "El Chino" de la Unión de Tepito. Crédito: SSC

Con las características proporcionadas por la víctima sobre el sospechoso y su vehículo, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un cerco virtual y rastreó la motocicleta, logrando detener a Rodríguez López con un casco negro con calcomanías café y los billetes utilizados en la extorsión.

Información recabada por Infobae México indica que el detenido, de 35 años, está vinculado no solo a la extorsión sino también a la venta de drogas y al cobro de cuotas para La Unión Tepito en la región centro de la capital. Las autoridades lo señalan como un generador de violencia en la zona.