El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum (IG)

Salma Hayek se convirtió en el centro de todas las miradas este domingo 15 de febrero de 2026 en Palacio Nacional, durante su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Su presencia destacó no solo por el motivo de la convocatoria, sino también por el atuendo cuidadosamente seleccionado que llevó a la sede del poder ejecutivo mexicano.

La actriz y productora, reconocida internacionalmente, acompañó a la mandataria en la presentación de un programa de incentivos fiscales dirigido a fortalecer la producción de series y películas en el país. El look de Hayek aportó una nota de sofisticación y sobriedad al evento oficial.

Un estilo sobrio y elegante para una cita institucional: Salma Hayek

La mañana del domingo, Salma Hayek eligió un conjunto de prendas en tonos neutros y líneas refinadas. Optó por un pantalón de vestir negro y una camisa igualmente en negro, ambas sin marcas visibles, pero con un nivel de confección que reflejaba glamour y discreción.

El sofisticado look de Salma Hayek en Palacio Nacional para encontrarse con la presidenta Claudia Sheinbaum (Foto. cortesía)

Sobre este atuendo, sumó un saco en tono café oscuro, complementado con un cinturón dorado y zapatos de plataforma que aportaron altura y presencia.

El cabello suelto y el maquillaje natural completaron el estilo, proyectando una imagen de profesionalismo y sofisticación.

La selección de prendas sin logos reconocibles respondió a la intención de mantener el foco en el motivo de la cita: el impulso a la industria audiovisual mexicana.

Incentivos para una nueva etapa del cine y las series en México

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Salma Hayek presentaron un programa de incentivos fiscales diseñado para aumentar la producción nacional de largometrajes, series y documentales. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el incentivo consiste en un crédito fiscal contra el ISR, equivalente a hasta un treinta por ciento del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de cuarenta millones de pesos por proyecto.

El anuncio incluyó la participación de representantes de la industria como la productora Ina Payán, quien calificó la jornada como “muy importante para la cinematografía nacional”. Entre los requisitos para acceder al beneficio, se estableció que al menos el setenta por ciento del gasto de cada proyecto deberá corresponder a proveeduría nacional, con el fin de asegurar un impacto directo en la economía y el empleo del sector.

Salma Hayek aseguró que antes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la industria del cine estaba abandonada. (Gobierno de México)

El respaldo institucional y el reconocimiento a Salma Hayek

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la trayectoria de Salma Hayek y su papel como impulsora de esta iniciativa. Recordó que la actriz se acercó personalmente para solicitar medidas que fomenten la producción audiovisual en México.

“Es un reconocimiento a ella, lo que significa”, afirmó la mandataria. Además, rememoró el peso simbólico de la película “Frida” y su impacto en la proyección internacional de la cultura mexicana.

Sheinbaum subrayó que la selección de los proyectos beneficiarios quedará a cargo de una comisión, con el objetivo de apoyar producciones independientes y facilitar la promoción internacional de los contenidos realizados en México.

La Ley de Cine y del Audiovisual y la preservación de la memoria cultural

El programa presentado se enmarca en una política más amplia. La Ley de Cine y del Audiovisual, impulsada por el gobierno federal, otorga permanencia normativa al Fosine y actualiza el marco legal en materia de derechos culturales, producción y difusión.

Según la secretaria de Cultura, la legislación incorpora el derecho del público y fomenta la adaptación del sector a nuevas tecnologías.

La Ley de Cine y del Audiovisual y la preservación de la memoria cultural (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La Cineteca Nacional será responsable de resguardar los archivos completos de los largometrajes producidos en el país, preservando así la memoria audiovisual mexicana.