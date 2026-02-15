México

El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

La banda liderada por Gerard Way dará dos shows en la Ciudad de México

My Chemical Romance trajo un
My Chemical Romance trajo un espectáculo de primer nivel a México (@ocesa_rock)

My Chemical Romance, una de las bandas emblemáticas del rock alternativo, regresó a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 13 y 14 de febrero de 2026.

El espectáculo, parte de la celebración por los veinte años de su álbum The Black Parade, empieza a las 9 de la noche y dura más de dos horas.

Estos eventos han agotado todas las localidades, por lo que la organización solicita a los asistentes planificar su salida con suficiente antelación, ya que la desconcentración del público puede prologarse más de lo habitual por la magnitud del concierto.

Setlist de My Chemical Romance en México

'The Black Parade World Tour'
'The Black Parade World Tour' mantuvo de gira a My Chemical Romance entre 2007 y 2008, siendo reconocido por su ambiciosa puesta en escena. Hoy volvieron con el álbum a conquistar estadios de todo el mundo - crédito @mychemicalromance/Instagram

Se ha llevado a cabo ya el primer concierto de My Chemical Romance y se conoce el setlist que prepararon para México. Es probable que la lista de canciones sea la misma para la segunda fecha, pero puede haber cambios. Aquí el set:

  1. Over Fields (The National Anthem of Draag) (con Charlotte Kelso en vivo)
  2. The End.
  3. Dead!
  4. This Is How I Disappear
  5. The Sharpest Lives (intro “The Eye”)
  6. Welcome to the Black Parade
  7. I Don’t Love You
  8. House of Wolves
  9. Cancer
  10. Mama (con puente “Dagger” extendido)
  11. Sleep (intro “The Big Sky”)
  12. Teenagers
  13. Disenchanted
  14. Famous Last Words (con outro reprise de “Welcome to the Black Parade”)
  15. The End. (reprise; versión piano y violín)
  16. Blood
  17. Helena
  18. Our Lady of Sorrows
  19. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
  20. S/C/A/R/E/C/R/O/W
  21. I’m Not Okay (I Promise)
  22. Thank You for the Venom
  23. Hang ‘Em High
  24. It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish
  25. Vampires Will Never Hurt You
  26. The Kids From Yesterday

La conexión de MCR con los adolescentes de su época

My Chemical Romance (Archivo)
My Chemical Romance (Archivo)

My Chemical Romance surgió en la primera década de los años 2000 como una de las bandas más emblemáticas para los adolescentes de esa generación. Su música abordó temas relacionados con la incomprensión, la soledad, la angustia y la búsqueda de identidad, preocupaciones comunes entre los jóvenes de la época.

Letras cargadas de emociones intensas y una estética visual marcada por lo oscuro y lo teatral les permitieron diferenciarse en el panorama del rock alternativo.

Álbumes como “Three Cheers for Sweet Revenge” y “The Black Parade” ofrecieron narrativas conceptuales y melodías pegadizas que conectaron con quienes atravesaban momentos de incertidumbre o crisis personal.

My Chemical Romance, liderado por Gerard Way, brindó una voz a quienes sentían marginación o incomodidad con los estándares sociales predominantes. El mensaje de la banda no solo se centró en el dolor, sino también en la resistencia y la autoafirmación.

