El posible setlist de My Chemical Romance para su segunda noche en el Estadio GNP Seguros

My Chemical Romance, una de las bandas emblemáticas del rock alternativo, regresó a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 13 y 14 de febrero de 2026.

El espectáculo, parte de la celebración por los veinte años de su álbum The Black Parade, empieza a las 9 de la noche y dura más de dos horas.

Estos eventos han agotado todas las localidades, por lo que la organización solicita a los asistentes planificar su salida con suficiente antelación, ya que la desconcentración del público puede prologarse más de lo habitual por la magnitud del concierto.

Setlist de My Chemical Romance en México

'The Black Parade World Tour' mantuvo de gira a My Chemical Romance entre 2007 y 2008, siendo reconocido por su ambiciosa puesta en escena. Hoy volvieron con el álbum a conquistar estadios de todo el mundo - crédito @mychemicalromance/Instagram

Se ha llevado a cabo ya el primer concierto de My Chemical Romance y se conoce el setlist que prepararon para México. Es probable que la lista de canciones sea la misma para la segunda fecha, pero puede haber cambios. Aquí el set:

Over Fields (The National Anthem of Draag) (con Charlotte Kelso en vivo) The End. Dead! This Is How I Disappear The Sharpest Lives (intro “The Eye”) Welcome to the Black Parade I Don’t Love You House of Wolves Cancer Mama (con puente “Dagger” extendido) Sleep (intro “The Big Sky”) Teenagers Disenchanted Famous Last Words (con outro reprise de “Welcome to the Black Parade”) The End. (reprise; versión piano y violín) Blood Helena Our Lady of Sorrows Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) S/C/A/R/E/C/R/O/W I’m Not Okay (I Promise) Thank You for the Venom Hang ‘Em High It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish Vampires Will Never Hurt You The Kids From Yesterday

La conexión de MCR con los adolescentes de su época

My Chemical Romance (Archivo)

My Chemical Romance surgió en la primera década de los años 2000 como una de las bandas más emblemáticas para los adolescentes de esa generación. Su música abordó temas relacionados con la incomprensión, la soledad, la angustia y la búsqueda de identidad, preocupaciones comunes entre los jóvenes de la época.

Letras cargadas de emociones intensas y una estética visual marcada por lo oscuro y lo teatral les permitieron diferenciarse en el panorama del rock alternativo.

Álbumes como “Three Cheers for Sweet Revenge” y “The Black Parade” ofrecieron narrativas conceptuales y melodías pegadizas que conectaron con quienes atravesaban momentos de incertidumbre o crisis personal.

My Chemical Romance, liderado por Gerard Way, brindó una voz a quienes sentían marginación o incomodidad con los estándares sociales predominantes. El mensaje de la banda no solo se centró en el dolor, sino también en la resistencia y la autoafirmación.