Celebra Nezahualcóyotl más de 900 matrimonios colectivos en tradicional evento de San Valentín

El evento se perfiló por su alcance social, siendo incluyente con matrimonios igualitarios que se unieron con el respaldo legal correspondiente

Matrimonios colectivos Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno
Matrimonios colectivos Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

En un ambiente de alegría, música y profundo significado social, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la ceremonia de los Matrimonios Colectivos Neza 2026, donde más de 950 parejas dieron el “sí” en la Explanada del Palacio Municipal. Entre ellas, 15 matrimonios igualitarios reafirmaron el carácter incluyente de esta jornada que, además de festiva, tuvo un profundo alcance social y legal.

Ante cientos de familiares y amigos, el alcalde subrayó que el objetivo principal de estos enlaces no es únicamente celebrar el amor, sino brindar certeza jurídica a quienes deciden compartir su vida. Destacó que el acta de matrimonio representa protección inmediata en materia de seguridad social, derechos hereditarios y certeza patrimonial.

“Más allá de la fiesta, se trata de garantizar tranquilidad y respaldo legal para las familias”, expresó, al tiempo que reconoció la confianza de las parejas en el gobierno municipal.

El evento contó con la participación y homenaje a parejas con más de 65 años de unión que brindaron apoyo a los recién casados. Foto: (Gobierno de Nezahualcóyotl)

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el homenaje a matrimonios con más de 65 años de convivencia en el municipio. Las parejas homenajeadas compartieron consejos y reflexiones con los recién casados, resaltando valores como la paciencia, el respeto y la construcción cotidiana del amor. El gesto simbolizó la continuidad de las generaciones y la fortaleza del tejido social de Nezahualcóyotl.

En materia de derechos e inclusión, se informó que de 2022 a la fecha se han celebrado 100 matrimonios igualitarios en el municipio, una cifra que refleja el compromiso de la administración local con la comunidad LGBTTTIQ+.

Estas acciones consolidan políticas públicas orientadas a la igualdad, garantizando que todas las parejas cuenten con el respaldo jurídico necesario para proteger su patrimonio y asegurar el bienestar de sus familias.

El evento reunió a más de 950 parejas que recibieron el respaldo jurídico para consumar su unión. Foto: (Adolfo Cerqueda Rebollo en FB)

Desde temprana hora, el Gobierno Municipal ofreció servicios gratuitos de estética para las y los contrayentes. Profesionales de la belleza peinaron y maquillaron a las novias, mientras que los novios recibieron cortes de cabello, contribuyendo a que cada pareja viviera su enlace con una imagen especial y cuidada. El ambiente previo estuvo lleno de entusiasmo y expectativa, convirtiendo el espacio público en un escenario de celebración colectiva.

Tras la ceremonia civil, se realizó una rifa de regalos que incluyó un viaje todo pagado, así como electrodomésticos y muebles como pantallas, refrigeradores, salas y comedores. La jornada culminó con música de mariachi y la participación de agrupaciones sonideras como Sonido La Fobia, Rolly Mix, La Máquina de la Clave y Sonido Siboney, que pusieron ritmo y energía a la celebración.

Al evento asistieron, en representación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el Consejero Jurídico Jesús George Zamora; el Director General del Registro Civil, Leo Larraguivel Hinojosa, quien dio fe de la legalidad de las uniones; así como Darinka Rendón Sánchez y Fabiola Godínez Rodríguez. Con ello, la ceremonia reafirmó el compromiso institucional con la legalidad, la inclusión y el fortalecimiento de las familias en Nezahualcóyotl.

