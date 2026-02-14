Las 3 canciones infalibles que Pepe Aguilar recomienda dedicar este San Valentín

(Pepe Aguilar / Facebook)

Luego de que autoridades de Zacatecas confirmaron un presunto ataque armado cerca de su rancho El Soyate, Pepe Aguilar reapareció en sus redes sociales para compartir un Top 3 canciones románticas para dedicar este San Valentín.

El intérprete de regional mexicano seleccionó tres temas de su repertorio musical considerando diferentes situaciones románticas.

A continuación, te contamos cuáles son y por qué son infalibles, según el artista.



Perdóname

El cantante comenzó con este icónico tema que lanzó en 1999. Según explicó, este es ideal para una persona que quiere disculparse con su pareja, pero no encuentra las palabras para hacerlo.

Prometiste

La siguiente canción que el artista seleccionó data del año 2011. Esta habla sobre los juramentos que no se cumplen por alguna de las dos partes, dejando un vacío en el corazón e ilusiones destrozadas.

Por mujeres como tú

La última canción que eligió Aguilar es de 1998 y expone la reflexión de una persona cuando está enamorada, pero no puede tomar una decisión.



¿Qué pasó en el rancho de los Aguilar en Zacatecas?

El pasado 12 de febrero se registró un ataque armadocerca del rancho El Soyate, propiedad de la dinastía Aguilar. La información en torno a los hechos se ha difundido de manera parcial, con versiones contrapuestas sobre el objetivo de la agresión y la supuesta presencia de miembros de la familia en el lugar.

Pepe Aguilar negó que el ataque estuviera dirigido contra su familia y, a través de un comunicado en sus redes sociales, afirmó: “Mi familia está bien”.

Por su parte, Rodrigo Reyes, secretario general del gobierno de Zacatecas, declaró que lo ocurrido formó parte de un operativo policial que culminó con la detención de “El Braca”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El incidente, ocurrido la tarde-noche del 12 de febrero, ha generado preocupación y dudas entre seguidores y detractores de la dinastía Aguilar. (Captura de pantalla Javier Ceriani Instagram)

Reyes precisó en entrevista para Ventaneando: “La información sobre qué familiares estaban en el rancho o en la zona no la tenemos disponible en ese momento, pero seguramente cuando las investigaciones avancen se dará a conocer”.

El funcionario añadió que elementos de seguridad estatal acompañaron a integrantes de la dinastía Aguilar al aeropuerto, dado que tenían previsto salir de viaje durante la jornada en la que se registró el ataque.

Tras difundirse la noticia, surgieron rumores sobre la presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el rancho durante el incidente. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas al respecto. La única postura oficial proviene de Pepe Aguilar, quien reiteró el bienestar de su familia sin ofrecer mayores detalles.



La corresponsal de Imagen Noticias, Karla Méndez, visitó las instalaciones de El Soyate y entrevistó a trabajadores del lugar. Según sus indagaciones, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal se encontraban en el rancho al momento del ataque.

Uno de los empleados, Miguel Ángel Barajas, señaló: “Pepe no estaba, parece que Nodal y Ángela sí, pero que iban a viajar o algo así. Entonces, no sabría decirle bien si ya iban saliendo o estaban todavía aquí. Lamentablemente, México tan bonito y estemos pasando por tanta delincuencia”.

Otro trabajador, que prefirió no identificarse, relató: “Las detonaciones estaban fuertes. Me resguardé en el patio, ya no salí hasta que se calmó todo. Fue como a 1 kilómetro, menos, como medio, cerquita”.

No obstante, tanto la familia como las autoridades han evitado confirmar oficialmente estos datos.